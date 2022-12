Guía para no perderse en el choque entre el TC y el Congreso

La decisión del presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, de reunir el pleno con carácter extraordinario para decidir si admite a trámite el recurso del PP contra la reforma de la designación de dos de sus magistrados, incluida en las enmiendas de la modificación del delito de sedición, ha abierto un escenario que aún no había sucedido en democracia: que el garante de la Constitución pueda paralizar una votación del Congreso. Estos son los puntos que debes conocer para entender de qué hablamos:

Recurso del PP

En los recursos de inconstitucionalidad es frecuente que las partes soliciten medidas cautelarísimas, con idea de que se adopten sin escuchar a la parte con la que se discrepa, con el argumento de que de no hacerlo el mal sería irreparable, y cautelares, tras escucharlas, pero sin aún haber resuelto el fondo del recurso. Ambas han sido planteadas por el PP en su recurso contra las enmiendas presentadas para reformar la elección de magistrados del TC con la intención de impedir su votación en el Congreso, lo que se espera que se produzca esta tarde.

Ante la publicidad de la impugnación, tanto el PSOE como Unidas Podemos han presentado sus alegaciones para tratar de evitar que el Constitucional suspenda la votación. El escrito de Podemos, además, incluye la recusación de los magistrados con el mandato caducado, a los que afecta la nueva elección de los magistrados que corresponden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La lectura de estos escritos ha retrasado el comienzo del pleno.

Qué puede decidir el TC ahora

La primera decisión que debe adoptar este jueves el Constitucional es si admite a trámite o rechaza el recurso del PP. Dada la premura con la que se ha convocado el pleno a propuesta del magistrado Enrique Arnaldo, al que había correspondido la ponencia, es fácil aventurar que la impugnación será admitida a trámite. Una vez decidido esto, deberá abordar la suspensión de la votación solicitada como medida cautelarísima por el partido que preside Alberto Núñez-Feijóo. Si las estima, se producirá un hecho inédito en democracia, porque nunca un tribunal ha impedido una votación parlamentaria del Congreso de los Diputados, aunque sí lo ha hecho en el Parlament.

Si rechaza la cautelarísima, se dirigirá al Congreso para que presente las alegaciones que considere oportunas para defender su reforma y la necesidad de hacerlo a través de leyes sin proximidad con la designación de magistrados del Constitucional. Se trata de una modificación del Código Penal y, a través de la presentación de enmiendas, se reforma la ley orgánica del Poder Judicial y la reguladora del propio TC.

Puede admitir a trámite las medidas cautelares y suspender la medida o rechazarla. En cualquier caso, esa decisión no condiciona el fondo del recurso del PP, que deberá ser rechazado o estimado por el pleno del Constitucional, decisión que no se producirá hasta, en el mejor de los casos, dentro de unos meses.

Antecedentes

Los antecedentes más similares de choques entre el Constitucional y Cámaras legislativas fueron los vividos con el 'plan Ibarretxe' y durante en el 'procés'. Precisamente en este último, el Gobierno del PP puso mucho cuidado en no recurrir nada antes de que no fuera aprobado por el Parlament, porque, a diferencia de ahora, entendía que hasta ese momento no tendría validez o entidad jurídica, lo que le impidió impugnar las leyes de desconexión hasta su aprobación.

La vicepresidenta del Gobierno entonces, Soraya Sáenz de Santamaría, basaba su argumentación en gran parte en el fallo del propio Constitucional en relación con el 'plan Ibarretxe', del lehendakari del mismo nombre que intentó que se votara la independencia de Euskadi. En su sentencia el tribunal de garantías consideró "prematuros" los recursos interpuestos "contra actos autonómicos sin valor legal" y consideraba que solo era posible un control de legalidad contra leyes aprobadas. Se entendió como un recurso previo de inconstitucionalidad, inexistente desde 1985.

Durante el 'procés', en cambio, el PSC sí lo intentó y a través de sus recursos consiguió el 5 de octubre de 2017 suspender el pleno en el que se iba a informar de los resultados del referéndum ilegal del 1-O, pero no con el del 27 de octubre, en el que se aprobó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), porque la votación ya estaba iniciada cuando llegó la impugnación al alto tribunal. El Constitucional también impidió la investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat con carácter previo.