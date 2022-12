La secretaria de organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha acusado este martes al PSOE de "desconvocar de manera unilateral" la comisión donde este martes se debía decidir el futuro de la ley de animales, dado el choque existente entre la intención de los socialistas de que la norma no se aplique a los perros de caza y el rechazo rotundo de la izquierda parlamentaria a que el proyecto legal sufra un recorte de estas características.

No es la primera vez que el PSOE aplaza la comisión de Derechos Sociales del Congreso destinada a estudiar la ley y sus enmiendas. El pasado jueves también aplazó la cita para dar más tiempo a la negociación debido a que los socialistas no encontraron el apoyo suficiente tras desmarcarse de un pacto con Podemos que consideraba a los perros de caza como "animales de compañía" y, como tal, quedaran regulados por "las normas autonómicas de protección animal".

Según la versión de los morados, el PSOE ha vuelto a aplazar la comisión porque no tienen la "certeza" de que el PP apoye su enmienda para que la norma no se aplique a los animales que se usan en las actividades cinegéticas y, si los populares les respaldan, "no pueden asegurar la continuidad de la ley" con el rechazo de la izquierda. "Una vez más el PSOE pone en riesgo la ley y una vez más se colocan del lado de quien maltrata, tortura y apalea a los perros", ha sentenciado Verstrynge.

La versión de los socialistas

"El PSOE tiene la pelota en su tejado, lo que ocurra con la ley es responsabilidad del PSOE y esperamos que se den pasos en contra del maltrato animal como reclama la mayoría de la sociedad española", ha remachado el podemista Juantxo López de Uralde.

Sin embargo, fuentes del grupo parlamentario socialista aseguran que el aplazamiento sine die de la comisión se ha hablado con Podemos y se ha decidido que, al no haber acuerdo sobre si incluir o no a los perros de caza, es mejor desconvocarla antes de que, por primera vez esta legislatura, una ley gubernamental quede bloqueada.

El aplazamiento pone en riesgo que la norma pueda debatirse en el pleno extraordinario que se convocará en enero, como estaba previsto.