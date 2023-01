Isabel Díaz Ayuso ha sido la estrella de la mañana en Zaragoza. Nada inesperado de puertas afuera, donde ha capeado decenas de selfis antes de irrumpir en un acto en el que ha advertido a los candidatos del PP a las comunidades autónomas de que vienen por delante "meses muy duros" en los que "vamos a ver cosas que nos helarán la sangre".

"Pero nosotros tenemos un proyecto con las ideas claras y, sobre todo, con principios. ¿Qué proyecto tienen ellos para España? Los barones socialistas se avergüenzan de Pedro Sánchez y tienen miedo a una frase: "Que te vote Txapote" (uno de los terroristas más sanguinarios de ETA y autor del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que lleva encarcelado 22 años).

Mientras Pedro Sánchez va cancelando actos con sus presidentes, ha afirmado Ayuso, "a los candidatos os dejo un consejo: no hay gobierno bueno del PP sin su debida manifestación en la puerta".

"Este es el comienzo del año más importante. Lo que estamos viviendo es único, va mucho más allá de lo económico. No solo se trata de quiénes vamos a ocupar los distintos gobiernos, ni es solo cuestión de gestión, sino de un modo de vida, de una vida alegre pero con fuerza y dispuesta a dar todas las batallas. Ahora más que nunca se trata de defender la libertad, cueste lo que cueste ante el proyecto totalitario de Pedro Sánchez", ha proseguido Ayuso, que ha asegurado que lo que pretenden desde el PSOE "es imponer una república como la que están intentando en Cataluña, o con totalitarismos en el País Vasco y Navarra. Tenemos una sociedad próspera y libre que nos quieren arrebatar para perpetuarse en el poder. Así lo han hecho en tantos países".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado la evolución de la sociedad en las últimas décadas, "en la que una parte de la izquierda decía que esto no podía quedarse así, que no podíamos ser un país reconciliado". Ahora "el principal escollo para el proyecto rupturista de Pedro Sánchez es el Partido Popular, aunque hayan pretendido cambiar la sociedad española gobernando o creando una red clientelar cuando no gobiernan".

"Nos helarán la sangre"

"Retuercen el código penal, modifican las leyes para beneficiar a los suyos, no toleran que los jueces impartan justicia o que el líder de la oposición haga oposición, no lo permiten. No vamos a olvidar que todo les vale. Cometen un delito, cambian el código penal y ya no hay delito. Vamos a ver cosas que nos helarán la sangre este año", ha advertido pidiendo fortaleza a los candidatos porque "nos jugamos la democracia y nuestra libertad y juntos somos imbatibles".

La España silenciosa, según Ayuso, "está deseando que llegue el cambio porque somos su esperanza". "Que nadie se desanime, este año se le va a hacer largo al que ocupa la Moncloa. A nosotros lo único que nos espera es un momento trascendental: las más de 8.000 mociones de censura que vamos a ponerle al proyecto de Sánchez en las urnas en mayo".

"España no está en venta y los españoles tampoco. La España constitucional es nuestra España. Hoy empieza una nueva etapa", ha concluido.