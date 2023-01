El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado que se vaya a obligar a las mujeres que quieran abortar en un centro público que tengan que escuchar el latido del feto o hacerse un ecografía 4D, al tiempo que ha garantizado "libertad y respeto absoluto" a los derechos de la mujer embarazada y de los sanitarios.

"Estas medidas no van de eso. Van de fomentar la natalidad y la mujer que lo solicite lo podrá escuchar", ha zanjado Mañueco momentos antes de participar en Zaragoza en el acto de presentación de candidatos autonómicos del PP a las próximas elecciones del 28 de mayo.

A preguntas de los medios y sobre la polémica surgida por las medidas 'provida' anunciadas por el vicepresidente Juan García-Gallardo el pasado jueves tras la celebración del Consejo de Gobierno, el máximo responsable autonómico ha recordado que la Junta lleva aplicando "desde hace años" medidas de fomento de la natalidad.

Entre ellas ha citado la implantación de la educación gratuita de 0 a 3 años y ha avanzado medidas fiscales para familias numerosas o la aprobación de un bono de nacimiento con un "pago directo a quien haya tenido un hijo este año".

En este contexto ha situado las medidas "asistenciales y de fomento de la natalidad" anunciadas el pasado jueves y que, ha asegurado, se aplicarán sobre varias premisas. "Libertad absoluta de elección a la mujer embarazada, respeto absoluto a los derechos de la mujer embarazada, respeto absoluto a los derechos de los profesionales sanitarios. Y también lo que vamos a hacer es incorporar estas medidas siempre desde la voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo necesiten y también la aplicación bajo criterio estricto médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras ha explicado que se quiere agilizar el proceso en la prestación de atención psicológica a la mujer embarazada, ya que, hasta el momento, cuando lo solicita se tiene que derivar a Atención Primaria. "Con este protocolo lo que queremos es que directamente el ginecólogo lo derive al psicólogo sin necesidad de pasar la Atención Primaria y así ser más ágil en la atención en la prestación de ese servicio a la mujer embarazada", ha ahondado.

En cuanto a las ecografías 4D, ha indicado que en la Comunidad hay provincias que no tienen este servicio y lo que quiere es extenderle a todas. "Sobre dos premisas. La primera, la libertad absoluta, el respeto absoluto a la mujer embarazada y sus derechos y, en segundo lugar, también bajo estricto criterio médico. Si se considera por parte del médico que es peligroso para la mujer, para el feto, eso no se hará", ha añadido.

Sobre si estas palabras suponían desacreditar al vicepresidente, Mañueco ha señalado que no iba a "entrar" en lo que había dicho y su intencionalidad. "Mire, yo no voy a entrar en lo que dijo o no dijo, o la intencionalidad, porque no soy yo quien tiene que analizar ni las palabras ni la intencionalidad de nadie. Yo lo que digo es lo que hay", ha incidido.

"Los hechos son estos. Libertad absoluta de la mujer para elegir respeto absoluto de los derechos de la mujer embarazada, respeto absoluto de los derechos de los sanitarios y lo que queremos es agilizar la prestación de servicios y mejorar la prestación de servicios. Los servicios los tiene que solicitar la mujer y respeto al criterio médico", ha añadido.

Posteriormente, y ya durante su intervención, el presidente de la Junta ha advertido de que no acepta "lecciones de la izquierda" cuando se hablan de derechos de la mujer. "Defendemos y garantizamos su derechos y la libertad de elección que tiene la mujer", ha zanjando.