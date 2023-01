"Dentro de poco, Madrid podrá enviar a Nueva York a través de cable óptico 50.000 películas en un segundo". Con este ejemplo ha anunciado hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la necesidad de la nueva Oficina de Impulso a los Centros de Procesamiento de Datos de la Administración autonómica que se ha presentado hoy y con la que el Gobierno regional pretende captar 6.000 millones de euros hasta 2025.

El objetivo de este nuevo centro será asesorar a las empresas del sector y convertir la región en los próximos cinco años en la zona de Europa "con mayor tráfico de datos", en el nodo digital de la zona sur de Europa. Este proyecto, que la propia presidenta ha explicado que lleva fraguándose desde el inicio de la legislatura, busca hacer de intermediario entre las grandes multinacionales y las administraciones para ayudarles a realizar los trámites necesarios, así como en la búsqueda de nuevos emplazamientos o de proveedores y personal.

Este será, según ha augurado, si no el primero uno de los dos principales focos de desarrollo económico de la región, junto con el proyecto de Madrid Nuevo Norte. Para lograr la fluidez en el tráfico de datos, Ayuso ha explicado que Madrid "necesita una energía equivalente a 100 megavatios, que ya los tiene", pero ha insistido en el objetivo es equipararse o superar a ciudades europeas como Paris o Londres, con 600 mw o 1.000 mw, respectivamente.

La Comunidad reducirá al máximo la tramitación burocrática para alcanzar ese fin, pero ha advertido de que es necesario que el "segundo problema" para conseguirlo no depende de ella sino del Gobierno de la nación y de Red Eléctrica Española (REE). “Si ellos no ayudan, no superaremos a París y a Ámsterdam. Pero confío en la victoria de Alberto Núñez Feijóo para solucionarlo”, ha señalado.

Su anuncio en el foro Expansión/El Mundo ha estado seguido de una presentación en detalle por parte de los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty; Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo; y Medioambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín.

Para poder captar a estos inversores, Lasquetty se encargará de la parte de reducción de trámites burocráticos. Martín, por su parte, ha explicado que desde su área concurren dos circunstancias, por un lado la existencia de más de 20 parcelas que juntas suman más de 80.000 metros cuadrados cercanas a centros de energía para instalarse, sobre todo en Fuenlabrada y Getafe, y el requerimiento del Ejecutivo regional al central para que apueste por la energía nuclear y el ciclo combinado. Ha insistido Martín en que la transición hacia las energías renovables debe de ser "adaptada" porque actualmente no es posible "ni técnica ni económicamente". Estas empresas necesitan "energía limpia y accesible".

La Consejería que dirige Izquierdo es la que pilota el proyecto y el personal de la Oficina saldrá de su Departamento: "Actualmente, nos situamos a la cabeza del desarrollo de los data centers en España, con 31 de estas instalaciones operativas y 14 en proyecto e inversiones previstas de más de 6.000 millones hasta 2025. Además, en estos momentos, la potencia instalada en España asciende a 113 MW, de los cuales 103 MW (un 91% del total) están en el área de la capital, que experimentará un crecimiento exponencial, con un incremento medio anual del 43,24% hasta alcanzar los 586 MW en 2025", ha apuntado durante la presentación.