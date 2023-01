La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado este jueves que el Gobierno tiene previsto aprobar la retirada de la mascarilla en el transporte público en el Consejo de Ministros del 7 de febrero. La decisión viene motivada en que la incidencia de covid sigue estable y no ha aumentado durante las celebraciones navideñas ni tras la apertura de las fronteras chinas, como se temía en un inicio dado que el gigante asiático sufre una fuerte oleada de covid debido a que ha puesto fin a la mayoría de las restricciones que tenían al virus bajo control.

La ministra de Sanidad avisó hace unos días de que la retirada de las mascarillas en el transporte público llegaría "pronto, pronto, pronto" y este jueves ha puesto fecha definitiva al fin de la obligatoriedad. La medida cuenta con el apoyo de varias comunidades que desde hace tiempo reclaman que retire una medida de protección que ya no utilizan muchos usuarios, sobre todo en el metro, donde nadie vigila su uso. El 'exconseller' catalán, Josep María Argimon, ha puesto varias veces en duda la obligatoriedad de la medida y dentro del comité científico asesor del covid-19 de Catalunya la sensación generalizada es que "no tiene sentido" mantener la mascarilla cuando desde hace meses no se utiliza en aglomeraciones en sitios cerrados donde la propagación del covid podría ser similar a en el transporte público, informa Beatriz Pérez.

Con la retirada del tapabocas en el autobús, el metro o el avión, sólo seguirá siendo obligatorio utilizarla en las farmacias y en los centros de salud, con el fin de proteger a las personas mayores y vulnerables que acuden a estos lugares.