El ataque yihadista de Algeciras sigue planeando por el ya de por sí caldeado ambiente político. La ministra de Hacienda y dirigente socialista María Jesús Montero no se ha quedado al margen y visibilizó este viernes el malestar existente en el Gobierno de España en relación a las declaraciones realizadas por ciertos líderes políticos. En este sentido, Montero aseguró que "no deben alentarse conductas xenófobas". "Estamos a la espera, con prudencia, de las investigaciones que realiza la justicia, sería bueno que ninguna formación política intente alentar a la xenofobia en relación a este caso". Aunque no mencionó explícitamente a ningún partido, su toque de atención iba dirigido claramente a las reacciones protagonizadas tras el atentado por el mandamás de Vox Santiago Abascal o incluso por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien aseveró que "hace siglos que no se ve a un católico matar en nombre de su religión".

Durante su intervención en un foro de la Cadena Ser en Málaga, Montero defendió con un claro aviso a navegantes que "el debate público debe expresarse con claridad y sortear el ruido que rodea el día a día, por mucho que algunos se empeñen en distorsionarlo". La ministra socialista abogó por "un nuevo contrato social para afrontar los retos actuales". Así, sostuvo que el modelo necesario es "un estado del bienestar fuerte porque las sociedades más cohesionadas son más justas y eficaces para el crecimiento económico, aunque esto último se olvida muchas veces". "Si queremos avanzar rápido, necesitamos que el conjunto de la sociedad este integrado en ese avance, la desigualdad es un lastre y un mayor desequilibrio implica una clase media menos fuerte", agregó. En este punto de su discurso, Montero proclamó que "las grandes élites no son las que construyen países" porque "es la mayoría social la que hace posible el avance". Asimismo, la ministra lamentó que "la desigualdad alimenta los populismos" y puso como ejemplo los ataques a la democracia en Brasil y Estados Unidos. Frente a este espejo, arrimó el ascua a la gestión propia e insistió en los beneficios sociales que implica "hacer de la lucha contra la desigualdad un prioridad, aunque sea por puro egoísmo". A esta altura de su intervención, puso como ejemplo las políticas del Gobierno de España: "España no ha emprendido el rumbo de otros países anclados en la precariedad, los datos lo avalan". Igualmente, aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha caracterizado por sus "políticas eficaces a la hora de gestionar la crisis económica". "Hemos recuperado en solo dos años los niveles de empleo frente a los diez que se tardó en la anterior crisis económica con otras recetas ", afirmó Montero. Eso sí, la ministra hizo una concesión al realismo al insistir en que "no hay que lanzar las campanas al vuelo". "Hay familias y empresas pasándolo mal y nadie puede aventurar cuándo se producirá el final de la guerra", apostilló. La política sevillana no perdió de vista la política de su tierra y rebatió la hegemonía vigente de Juanma Moreno con una batería de ataques al PP.Por un lado, Montero espetó que "en Andalucía, en los cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez se han recibido muchos más recursos que los últimos cinco años de los Gobiernos de Mariano Rajoy" .Por otro lado, la ministra le pidió al Gobierno andaluz de Juanma Moreno "que deje la confrontación y el victimismo, que en estos últimos cuatro años ha sido su única estrategia". Con el mensaje triunfalista del PP andaluz en el punto de mira, Montero deslizó que "es la primera vez que Andalucía registra el Producto Interior Bruto (PIB) más bajo que el resto del país y sus datos de empleo son, por desgracia, diferentes a los de otros puntos de España". "Entre todos tenemos que aportar un plus de energía para que esto cambie y abandonar debates estériles", manifestó con otro toque de atención al Ejecutivo de Juanma Moreno.