Si había dudas sobre si la rendición de ERC al PSC, a cuenta de la B-40, el jueves le pasaría factura a Pere Aragonès, en el congreso del partido de este sábado, estas se desvanecieron a los 15 minutos de empezar el cónclave. La subida al escenario del ‘president’ fue recibida por una larga salva de aplausos y aclamaciones por los más de 1.400 delegados presentes en la Fira de Lleida. Se cumplían así las previsiones de la dirección que apostaban por que la militancia entendería que se había cedido en la autovía para tratar de conseguir un “bien superior”: los presupuestos.

Ha sido, pues, un congreso balsámico que ha servido para restañar heridas y cerrar el círculo iniciado con la aceptación de la moción socialista sobre la autovía orbital. Solventado este frente y a la espera de que se formalice el pacto de presupuestos (el elixir que le dará un año de tranquilidad a Aragonès al frente de la Generalitat), ERC siguió con su plan establecido para este cónclave, activar el ‘modo referéndum’.

Aragonès agradeció a los congregados la “comprensión y empatía” por la decisión tomada y señaló que el partido republicano no es "de los que se rinden, ni desertan de sus obligaciones. No dejamos que de los problemas se encarguen otros", aseveró, antes de recordar que "en estos momentos difíciles en que la inflación se come los sueldos aún muy bajos es cuando hay que ejercer el liderazgo", apuntó. "Gobernar no es fácil", sentenció.

A Aragonès le antecedió la secretaria general adjunta, Marta Vilalta, que aseveró, en la misma línea que el 'president' que las "decisiones complejas son para los valientes", en referencia al aval de Esquerra a la vía rápida por el Vallès para salvar las negociaciones por los presupuestos con el PSC: "Las decisiones están reservadas por los quien arriesgamos, es una nueva lección de responsabilidad, generosidad y sentido de país", ha reivindicado.

Donde más cómodo se sintió Aragonès fue en el desglose del motivo y alcance de este congreso, la puesta de largo de la propuesta de ERC para llegar a un acuerdo de claridad que permita la celebración de un referéndum de autodeterminación en que todas las partes acepten el resultado. "Haremos que se vote. Porque la negación del derecho a decidir es lo que hace que el conflicto continúe. Es hora de confiar en la ciudadanía y de que el Estado deje de tratarnos como menores de edad", apuntilló.

No hubo sorpresas en la votación de la ponencia que propone la llamada 'via Montenegro', es decir poner de listón, en un referéndum de autodeterminación pactado, un 50% de participación y un 55% de apoyo. Y será con el rango de propuesta oficial del partido con que Aragonès (con un 96,8% de voto favorable) empezará a mover ficha próximamente, una vez se cierre el culebrón presupuestario.

Mensajes a Junts

La número 2 del partido, Marta Rovira, compartió con Aragonès la mirada más "estratégica" y defendió la herramienta referendística por ser la más "inclusiva" y porque "solo los "demofóbicos", los que tienen miedo a la democracia, "se desvinculan de ella". Y ya puestos en esa fase, llamó a "recuperar" la mayoría del 1-O y la del 3-O y, para ello, "se precisa unidad".

"Cuando más ha avanzado el movimiento independentista ha sido cuando ha cogido la urna como icono. Y si queremos ganar, tenemos que reivindicar espacios de debate honestos", dijo la número 2 de ERC desde Ginebra, donde reside, en referencia al estado mayor o 'sanedrín' donde estén presentes todas las fuerzas y entidades. Unos espacios creados "desde la libertad de cada uno, libertad de pensamiento y sin tutelas y apriorismos", sentenció. No mentó a nadie, pero se le entendió todo.

La creación de un estado mayor fue una de las tres grandes condiciones que puso Junts para no salir del Govern. Pero ERC siempre, ya desde la negociación para el pacto de investidura, se ha opuesto de que este 'sanedrín' se edifique alrededor de Puigdemont. De hecho, el propio Pere Aragonès señaló en su primer debate de investidura (el fallido") que el 'president' no puede rendir pleitesía a nadie.

Otro de los dardos a Junts lo lanzó Rovira cuando presumió de los resultados del diálogo con el Gobierno. "Esta ha sido la primera vez que ERC ha podido influenciar la legislatura española. Y hemos conseguido que el Ejecutivo reconozca que hay un conflicto político. Otros, con muchos más años de posible influencia nunca los hicieron sentar en una mesa de diálogo", aseveró. Y estos 'otros', además, se emplean a fondo por criticar al Govern por sus negociaciones en Madrid valiéndose, incluso de "mentiras", para ello.

Y, para finalizar, un mensaje a medio camino del rearme moral de la militancia y del aviso al adversario posconvergente. "Somos el partido grande que defiende a Catalunya en todas partes. Desde la presidencia de la Generalitat, en las Cortes españolas, en Bruselas, en Estrasburgo, en la ONU, pero también en los micro-pueblos y en las grandes ciudades", afirmó

Oriol Junqueras, por su parte abogó por los "grandes frentes democráticos" en el que invitó, sin citar, a Junts a sumarse a trabajar por el objetivo de la independencia, en este caso, a adherirse al debate sobre el Acord de Claredat. "Nuestro camino [el referéndum] es el que genera más consenso. No vemos ninguna alternativa y no vemos que nadie nos explique otras opciones. Y no es una crítica", dijo. Ante esto, pidió "reconstruir mayorías democráticas, que contra más fuertes sean, más tiempo recortarán. Y por tanto, los que ahora no se sumen a la única propuesta que existe no hacen más que retrasar plazos".