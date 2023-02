Unas 120 papeletas es lo que separan a Begoña Villacís de su futuro político en Madrid. Una vez que la dirigente de Ciudadanos dio este miércoles un paso atrás y confirmó que se presenta a las primarias de su partido para ser la candidata a la alcaldía de Madrid, se abre un proceso que durará exactamente cinco días más, hasta el próximo lunes 6, fecha límite para presentar los avales necesarios para concurrir a las elecciones internas.

Aunque Villacís aseguró en su comparecencia pública que el tema queda "aclarado" porque pudo explicar que "nunca" se ha ofrecido al PP, en contra de las filtraciones de estos días pasados, lo cierto es que existe un vídeo de ella del pasado viernes pidiendo públicamente a la ejecutiva nacional de su partido que hay que explorar caminos "creativos" para que el centro liberal que representa Ciudadanos no desaparezca del mapa político, incluyendo entre esas hipotéticas vías la incorporación al PP como corriente alternativa. Y eso, unido a lo que ha declarado a los medios o a lo que contado a sus propios compañeros de partido en reuniones internas, ha abierto una brecha más grande si cabe de la que existía antes del proceso de refundación de Ciudadanos.

Cierre de filas nacional

Como he manifestado desde el lunes, nunca ha habido dudas de que @begonavillacis se iba a presentar a las primarias de @CsMadridCiudad para seguir siendo el referente liberal en Madrid defendiendo las políticas de centro reformista que solo @CiudadanosCs defiende en España. — Patricia Guasp 🇪🇺 (@PatriciaGuaspB) 1 de febrero de 2023

La dirección nacional de su partido salió inmediatamente a cerrar filas con Villacís, "no teníamos ninguna duda de que Begoña Villacís se presentaría bajo nuestras siglas en las elecciones de mayo", decía el comunicado oficial, pero en la formación hay compañeros que se sienten "desolados y afligidos" por los acontecimientos de los últimos días, tanto en el equipo municipal que ella lidera en Madrid como en el nacional, y están "esperando" a ver cómo evolucionan los próximos días. Desde el "ojalá" se presente alguien a esas primarias para disputarle la candidatura a Villacís hasta la "prudencia" que piden otros antes de manifestarse. Para poder presentarse, el aspirante tendrá que presentar el 15% de los votos de los cerca de 900 afiliados, es decir, unos 120.

Desconfianza mutua

Mientras la versión oficial dice que Villacís es "un gran activo de este partido", los críticos consideran que se ha pasado de frenada en los últimos días y que ha demostrado una evidente "falta de visión política y estratégica". "Al partido le viene fatal" lo que ha ocurrido, "¿qué hacemos ahora en Madrid?", se pregunta un miembro del partido que apuesta claramente por que haya una alternativa a Villacís en las primarias. El problema, reconocen las fuentes consultadas, es "quién se inmola".

Las miradas apuntan a Santiago Saura, portavoz adjunto y formalmente número dos de la vicealcaldesa en el Ayuntamiento, pero fuentes cercanas a él apuntan que "no se lo plantea". No porque le falten ganas, que quizás también, sino porque las expectativas electorales para el partido ya eran pobres antes de que la tormenta estallara y no se sabe aún qué repercusión tendrá en los votantes lo sucedido estos días. Antes de esta crisis, las encuestas se movían entre el 6% de votos y por debajo del 5% necesario para poder tener representación. Es decir, con suerte, tres concejales que difícilmente pueden ser decisivos.

En el entorno de Villacís temen que en su propio partido comience ahora una campaña interna en su contra y que de aquí a que se cierre el plazo de presentación de avales tenga que esquivar zancadillas y codazos. El miedo es que se presente un "rival de peso" que la haga descabalgar y no niegan que Saura es una de las personas que creen que podría dar el salto. La "desconfianza" hacia él es total desde que el número dos del Ayuntamiento decidió apuntarse como dos de la lista de Edmundo Bal para la ejecutiva nacional del partido. No por dar el paso, sino, siempre según estas fuentes, por haberlo hecho sin informarle primero a ella, que solo unos días antes le tanteó para la lista oficialista.

Apoyos internos

Villacís recibió el apoyo rotundo de Mariano Fuentes, delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento, su persona de confianza desde que comenzó la legislatura y ahora número tres de la dirección nacional. Fue el único que acompañó a la vicealcaldesa en el duro trago de dar explicaciones en una sala abarrotada de periodistas y sin las siglas del partido como soporte. También Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía, mostró públicamente su apoyo a Villacís a través de su cuenta de twitter ("Yo siempre con Begoña", decía).

Pero no todos siguieron este camino. Villacís teme esa campaña en contra o en favor de un segundo candidato y lo cierto es que algunos de sus compañeros están esperando a que ese aspirante aparezca, pero de momento, hasta la tarde de ayer, todos miraban desde la barrera sin dar el paso. En el grupo municipal hay quien reconoce que prefiere observar el proceso "con cierta distancia" y escuchar propuestas de los posibles candidatos antes de "tomar una decisión".

Pase lo que pase en las primarias, el primer paso que tendrá que dar Villacís o el nuevo candidato si lo hubiere será recomponer el grupo; las relaciones entre los concejales han quedado tocadas estas últimas semanas y habrá que conformar las listas y ver cómo se colocan las piezas si Ciudadanos quiere lanzarse a una campaña electoral con posibilidades de alcanzar un resultado que les permita también usarlo como aval para las próximas generales.

Las puertas de Génova

Precisamente, con la mente puesta en esas elecciones nacionales, Ciudadanos necesita tener un resultado que le permita negociar en un futuro con el PP lo que ahora parece que han descartado. Alberto Núñez Feijóo mantenía aún abiertas las puertas de Génova a Villacís antes de que ella misma se descartara, pero en Génova, a diferencia del PP de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso, siguen trabajando con la idea de absorber el voto de Ciudadanos y si para eso tienen que continuar con su estrategia de fichajes lo harán.

Pero para salvar cabezas o unirse al PP, Ciudadanos tendrá que demostrar primero en mayo que tiene aún capacidad para mover a una parte del electorado que le interesa a Feijóo. En caso de que no lo consiga (un escenario más que probable en este momento), en la dirección nacional popular confirman que Villacís “habrá devaluado su capital político” y entienden que “no tendrá margen de maniobra” para aspirar a mucho más.

Génova insiste en recalcar que la vicealcaldesa tenía un perfil propio que, tras la gestión de esta crisis, ha perdido en gran medida. Y aun así afirman que “es ella quien ha elegido su camino y su destino” este miércoles. Al mismo tiempo, confirman que nunca han llegado a hacer un ofrecimiento en firme para puestos concretos. Ni Elías Bendodo en un encuentro hace unos días, ni tampoco en ningún otro contacto a través de interlocutores Villacís ha tenido una oferta del PP concreta.