"¿Es el presidente responsable de los actos de su Gobierno?". Con esta pregunta, la portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, ha cuestionado a Pedro Sánchez por la reforma de la ley del solo sí es sí después de que se hayan producido más de 400 rebajas de penas a violadores. El jefe del Ejecutivo ha querido rebajar las tensiones con sus socios y, al contrario de lo que ha hecho en los últimos días, no ha admitido públicamente los errores en la norma ni su intención de modificarla inmediatamente. Es más, ni siquiera ha hecho referencia a la ley. Aun así, ha mandado un aviso claro: "Yo doy la cara y cuando hay un problema me empeño en resolverlo".

"Tengo por costumbre dar la cara y asumir la responsabilidades de las acciones de mi Gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos", ha arrancado Sánchez su intervención tras las críticas que le ha lanzado Gamarra, que ha señalado que el Ejecutivo es "una chapuza, un esperpento". El presidente del Gobierno ha centrado su respuesta en los éxitos de esta legislatura, de los que ha dicho ser "responsable". Sin embargo, una semana después de que admitiera por primera vez de los "efectos indeseados" de la ley del solo sí es sí delante del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este martes no ha mencionado la norma.

Lo que más se ha acercado al asunto ha sido su reivindicación de que es "responsable de un Gobierno feminista que defiende los derechos de las mujeres" frente a los "ataques" de PP y de Vox. Pese a los duros ataques de Gamarra, que ha llegado a acusarle de poner en marcha la reforma de la ley por intereses electorales y solo para "protegerse" a si mismo para "seguir en el poder", Sánchez no ha querido entrar en el debate. Ni siquiera tras el último llamamiento de la dirigente popular: "No se quede corto, pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el PP. Es su soberbia la que no le deja ser feminista de verdad".