Más Madrid ficha a Carla Antonelli, histórica activista del colectivo trans y uno de los mayores referentes del movimiento LGTBI+ y de la ministra de Igualdad, Irene Montero. La ex dirigente socialista ha acordado con los de Mónica García su inclusión como independiente en las listas autonómicas a la Comunidad de Madrid el 28 de mayo para concurrir a la Asamblea regional, donde ya ocupó un escaño por el PSOE desde 2011 y hasta 2021, cuando fue en la lista del socialista Ángel Gabilondo sin resultar elegida.

La que fuera la primera diputada transexual de la democracia abandonó en octubre las filas del PSOE por su "profunda decepción" con la tramitación de la ley trans. Siete meses después de su salida, volverá a la arena política de la mano de Mónica García. La líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso lleva tiempo en conversaciones con la activista LGTBI, según ha podido saber este periódico, pero el compromiso para concurrir en las listas de Más Madrid no se ha cerrado hasta los últimos días. Antonelli se muestra reacia a que se hagan públicos sus próximos pasos y contactada por este periódico, la activista ha evitado confirmar o desmentir su inclusión en las listas de Más Madrid. La formación madrileña también ha rechazado comentar esta información, confirmada a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por distintas fuentes conocedoras de estas conversaciones.

Antonelli se ha mantenido muy activa políticamente en los últimos meses, a cuenta del debate y tramitación de la Ley Integral de las Personas Trans aprobada este jueves en el Congreso y que ha sido objeto de fuertes tensiones entre los socios de Gobierno. Su figura ha estado ligada al de la ministra de Igualdad, que ha encabezado esta iniciativa y a quien ha brindado apoyo público. Tanto es así que la ex socialista acudió este mismo jueves al Congreso de los Diputados para celebrar la aprobación de la ley trans y apoyar a Irene Montero, con quien no dudó en retratarse.

La sintonía de la dirigente es total con la ministra de Igualdad, y fue una de las figuras que salió en su defensa el pasado noviembre, cuando comenzó la polémica por las rebajas de penas a causa de la Ley del sólo sí es sí, y Montero fue víctima de los ataques de Vox. "Irene, sobre tus espaldas han caído todos los odios de la extrema derecha", aseguró Antonelli, en un acto organizado por Podemos en defensa de su dirigente.

En Podemos guardaban la esperanza de poder contar con su presencia en futuras listas electorales, pero finalmente la activista se ha decantado por el proyecto de Más Madrid, primera fuerza de la oposición tanto a nivel regional como municipal en la Comunidad. En diciembre, Antonelli ya se dejó ver junto a Mónica García en la manifestación por la ley trans junto a otros dirigentes de Más Madrid. En enero además participó en un acto de Sumar para reivindicar los derechos de las personas trans junto a Yolanda Díaz, que se comprometió a incluir en su proyecto las reivindicaciones del colectivo.

Nuestra sociedad avanza más cuando más personas ven sus derechos efectivos y protegidos. #LeyTrans para una sociedad más justa 🏳️‍⚧️💪 pic.twitter.com/qC0ilHcDAO — Mónica García (@Monica_Garcia_G) 10 de diciembre de 2022

Más Madrid celebró en diciembre sus primarias para elegir las listas electorales autonómicas y municipales. Pero en su Reglamento Electoral, la formación contempla la inclusión de perfiles independientes, que podrán incluirse a razón de uno cada siete puestos electos. De esta manera, la activista concurrirá a los comicios sin que se le exija el carné de partido, ya que su entorno descarta que tenga intención alguna de afiliarse a ninguna formación.

El portazo de Antonelli al PSOE

Antonelli no es nueva en la política madrileña. Desde 2011 ha ocupado un asiento en la asamblea regional y en las últimas elecciones de 2021 fue en el número 35 de la lista de Ángel Gabilondo, sin resultar elegida. El pasado octubre, la activista anunció su salida del PSOE, que llegó después de que el partido maniobrase en el Congreso para introducir modificaciones en el texto normativo. Los socialistas presentaron enmiendas para restringir la autodeterminación de género en menores de edad, pero finalmente retiraron estas propuestas ante la falta de apoyo. Antonelli declaró entonces su "inmenso sufrimiento y profundo dolor" después de 45 años pidiendo el voto para la formación socialista.

Al abandonar el partido, la activista por los derechos LGTBI pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que "vuelva a poner la ley en su sitio, como hizo en su momento, que cierre los plazos de enmiendas y se continúa su trámite de urgencia, por la palabra dada y el compromiso adquirido". "Si el socialismo no es valiente, no es socialismo". "Prefiero ir por la calle y mirar de frente a mis compañeras/os/es trans que agachar la cabeza de la vergüenza por haberles traicionado", defendió la ex diputada madrileña en su carta de despedida.