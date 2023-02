Ramón Tamames, el último chaquetero

No hace falta remontarse al célebre cruce de la sala de Winston Churchill en 1904, cuando cambió el Partido Conservador por el Liberal, para encontrar antecedentes de lo que está a punto de hacer Ramón Tamames. Si el viejo exdiputado comunista, de 90 años, se ha mostrado abierto a convertirse en candidato a presidente del Gobierno en la moción de censura con la que Vox lleva meses amenazando, otros antes que él han cambiado de bando en la política española desde la Transición. Aunque es verdad que un giro tan brusco –de una esquina a otra del espectro ideológico- es muy poco habitual, también lo es que la trayectoria de Tamames ha tenido varias etapas intermedias: pasó del PCE e IU al CDS de Adolfo Suárez, y después, ya sin carnet, defendió posiciones cada vez más conservadoras en sus intervenciones mediáticas.

De la UCD al PP

El primer gran éxodo de la política española se produjo en las filas del centroderecha y comenzó justo después de la primera victoria electoral del PSOE, en 1982. En la reordenación de ese espacio político, Alianza Popular pasaba a ser la principal fuerza de oposición a Felipe González, mientras que los 11 escaños de UCD abocaban al partido que hasta entonces había gobernado a la intrascendencia. Los de Rodolfo Martín Villa, José Manuel García-Margallo, Eduardo Zaplana o Jaime Mayor Oreja fueron algunos de los cambios de chaqueta más significativos.

Cristina Almeida

Tras haber sido concejal del PCE en Madrid –fue expulsada del partido por desavenencias con Santiago Carrillo- la conocida Cristina Almeida participó en la fundación de Izquierda Unida, coalición por la que fue elegida diputada en varias legislaturas. Fue dentro de esa formación donde creó el partido Nueva Izquierda, que acabó integrado en el PSOE. Almeida fue cabeza de lista socialista en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid en 1999, y también fue posteriormente senadora por el mismo partido.

Rosa Díez, Francisco Álvarez Cascos e Íñigo Errejón

Otra manera habitual de cambiar de siglas es dejar tu partido para fundar uno nuevo. Hay múltiples ejemplos en la política española, pero quizás tres de los más significativos son los de Rosa Díez, Francisco Álvarez Cascos e Íñigo Errejón. La primera había sido una importante dirigente socialista: tras ser consejera en el Gobierno vasco encabezó la lista del PSOE en las europeas de 1999 y, un año después, compitió por liderar el partido: quedó última en el congreso que ganó José Luis Rodríguez Zapatero. En 2007, rompió el carnet y fundó UPyD, ya extinto. Poco después, en 2011, Álvarez Cascos dejaba el PP –partido en el que había sido durante una década secretario general- para crear Foro Asturias, con el que logró convertirse en presidente del Principado. En cuanto a Errejón, fue lugarteniente de Pablo Iglesias desde las aulas de la Complutense hasta el Congreso, pero las diferencias estratégicas se hicieron cada vez más grandes, hasta que abandonó Podemos y fundó Mas Madrid y Más País. Ahora es diputado por este partido.

Santiago Abascal y Alejo Vidal-Quadras

Quizás no es tan paradójico que Santiago Abascal haya ofrecido a Ramón Tamames liderar la moción de censura contra Pedro Sánchez. El propio Abascal fue un chaquetero de la política, aunque su salto ideológico fue menos pronunciado: después de toda la vida en el PP –primero en su Euskadi natal y luego colocado por Esperanza Aguirre en un ‘chiringuito’ de la Comunidad de Madrid- fundó Vox en 2014. Le acompañó en la aventura, además de otros capitostes populares descontentos con la supuesta tibieza de Mariano Rajoy, Alejo Vidal-Quadras. El dirigente catalán se había distanciado poco a poco del PP desde que Aznar mandó al partido apoyar a Jordi Pujol en el Parlament. Tras contribuir a fundar Vox, fue su primer presidente, aunque durante esa etapa el partido se movió en la irrelevancia.

Toni Cantó

Toni Cantó es el paradigma de la última emigración política masiva, que puede vivir un gran impulso después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo: la de cargos que pasan de Ciudadanos al PP. El actor y político valenciano ha sido diputado en el Congreso por UPyD y líder en las Cortes Valencianas de Ciudadanos antes de intentar, en 2021, concurrir en las listas del PP a la Asamblea de Madrid. El Tribunal Supremo anuló su candidatura por falta de arraigo, pero, desde entonces, defiende el idioma español en la Comunidad de Madrid por encargo de Isabel Díaz Ayuso y a razón de 75.000 euros al año. Casi a la vez que Cantó abandonó Ciudadanos con rumbo al PP Fran Hervías, que cayó en desgracia tras la destitución de Pablo Casado. En Catalunya, Lorena Roldán se acomodó tras las últimas elecciones en las filas populares del Parlament tras haber estado a punto de liderar la candidatura de Cs.

José Ramón Bauzá, Soraya Rodríguez y Ángel Garrido

Pero hubo una época en la que parecía que la jugada ganadora no era cambiar Cs por el PP, sino lo contrario. En las elecciones de abril de 2019, no hace ni cuatro años y de la mano de Albert Rivera, Ciudadanos estuvo a punto de sustituir al PP como fuerza hegemónica del centroderecha. Poco después, todo un expresidente autonómico, el balear José Ramón Bauzá, anunció que se pasaba al partido naranja. Sigue representando a Cs en el Parlamento europeo. Menos suerte –en lo que a duración de la retribución pública respecta- tuvo Ángel Garrido, que llegó a ser presidente de la Comunidad de Madrid por el PP y después consejero por Ciudadanos. Pero, en sus buenos años, Cs también ‘pescó’ en el caladero socialista: ahí continúa como eurodiputada Soraya Rodríguez, que llegó a ser portavoz parlamentaria del PSOE en el Congreso y a liderar el partido en Castilla y León.

Enric Millo

En el Parlament también ha habido casos de reubicación ideológica. Dos tránsitos sonados fueron el de Antoni Fernández Teixidó –que ingresó en Convergència en 1993, tras ser diputado autonómico por el CDS, y que llegó a ser ‘conseller’ de la Generalitat- y el de Enric Millo. Tras ser uno de los principales dirigentes de la desaparecida Unió Democràtica y convertirse, entre 1999 y 2003, en portavoz adjunto de CiU en la Cámara catalana, Millo fue el fichaje estrella de Josep Piqué tras su desembarco en el PP catalán. Por cierto, que Piqué también venía de un largo viaje doctrinal: de militar en Bandera Roja y el PSUC en su juventud al Gobierno de Aznar. En 2016, Millo fue nombrado delegado del Gobierno en Catalunya, y, tras mudarse a Andalucía, ahora ejerce como secretario general de Acción Exterior de la Junta de Juanma Moreno.

Manuel Valls

El caso de Manuel Valls es seguramente el más particular de la lista, porque su transmutación no abarcó solo lo ideológico, sino también lo nacional. Primer ministro de Francia entre 2014 y 2016 por el Partido Socialista, desembarcó en Barcelona para concurrir en coalición con Ciutadans como candidato a alcalde en las elecciones de 2019. La experiencia fue un fracaso –solo logró la cuarta plaza-, pero su apoyo a Ada Colau sirvió para evitar que el independentista Ernest Maragall (ERC) se convirtiera en alcalde.

Ernest Maragall, Joan Ignasi Elena y Raül Romeva

Ernest Maragall representa, precisamente, al partido que ha hecho los fichajes más sonados en los últimos años en la política catalana. Él mismo es el principal exponente: pasó de ser un importante dirigente socialista –fue secretario del Govern y ‘conseller’ durante esa etapa- a representar a ERC en Europa, en el Parlament y en el Ayuntamiento de Barcelona. Un camino similar ha recorrido el actual ‘conseller’ de Interior, Joan Ignasi Elena, también exsocialista. Bajo el mandato de Oriol Junqueras, los republicanos han ‘pescado’ también en el espacio ecosocialista –Raül Romeva y Elisenda Alamany son los principales ejemplos-, como antes lo había hecho Josep Lluís Carod-Rovira en 2003 con el exconvergente Pere Esteve. El último episodio de esta política de captación de Esquerra ha sido la entrada en el Govern de Joaquim Nadal (ex del PSC), Carles Campuzano (ex de CiU) y Gemma Ubasart (ex de Podemos) tras la salida de Junts del Ejecutivo.

Ramon Espadaler y Lluís Rabell

En los últimos años, también el PSC ha intentado atraerse a dirigentes que habían hecho carrera en otros partidos. Ramon Espadaler, número dos de Josep Antoni Duran i Lleida en Unió durante años y ‘exconseller’ de la Generalitat, se incorporó en 2017 a la lista socialista como líder del nuevo partido Units per Avançar. Recientemente, el candidato del PSC a las próximas municipales en Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado el fichaje de Lluís Rabell, que encabezó en 2015 la lista ecosocialista de Catalunya Sí que es Pot al Parlament.