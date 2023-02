Elías Bendodo: "Si el independentismo aprieta, Sánchez cederá con nuevos indultos y referéndum"

Elías Bendodo (Málaga, 1974) ha dedicado su fin de semana a la recuperación del PP en Cataluña. Su 'tournée' por Reus, Tarragona, Barcelona y Badalona es un síntoma de cómo Génova se vuelca con la campaña municipal, siendo Barcelona una de las cuatro prioridades junto a Madrid, Sevilla y Valencia para las elecciones de mayo.

Ustedes acusaron al PSOE de "vender España" por la reforma del Código Penal. El Supremo ha mantenido la inhabilitación a Oriol Junqueras hasta 2031, aunque otros líderes del 1-O sí se han beneficiado del pacto penal. ¿Mantiene que Sánchez quería beneficiar al independentismo aunque no haya una "amnistía total" como dijo el PP?

Ese era el acuerdo de [Pedro] Sánchez con el independentismo, el planteamiento definitivo. Esto ha sido un proceso, un chantajista nunca se conforma con el primer pago. Los indultos, la eliminación de la sedición, la rebaja de la malversación y estoy convencido que el cuarto será permitir un referéndum en Cataluña. Es una deriva preocupante y peligrosa.

¿Cree que los jueces han frenado a Sánchez?

Sí, y no es la primera vez. Cuando uno se cree el dueño del cortijo, que no solo manda en el Ejecutivo sino en el legislativo y el judicial, la división de poderes se hace presente y te da un revolcón.

El Supremo dice que quedan "impunes" los intentos de secesión sin violencia. ¿Lo comparte?

Las sentencias siempre hay que respetarlas y esta habla alto y claro de las intenciones del Gobierno, de la desprotección que se produce en España con las intenciones de Sánchez.

El Supremo habla alto y claro de las intenciones del Gobierno, de la desprotección que se produce en España con las intenciones de Sánchez

La tesis del presidente es que en Cataluña se ha neutralizado el conflicto gracias al diálogo.

¿A qué precio? Un conflicto se resuelve cuando una de las partes se entrega y cede ante todas las presiones de la otra parte, evidentemente después ya no hay conflicto. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. El independentismo no se va a conformar nunca con un primer o segundo pago.

¿Ve posible que Sánchez conceda nuevos indultos y un referéndum?

Ha demostrado que es capaz de todo con el fin de mantenerse en Moncloa. Si el independentismo vuelve a apretar, Sánchez volverá a ceder. Si tiene que volver a hacerlo, no lo dudará. A Sánchez le importa un bledo Cataluña, utiliza Cataluña para mantenerse en Moncloa. Al final se trata de un pacto: ERC apuntala a Sánchez en Moncloa y Sánchez apuntala a ERC en la Generalitat. Y de esto salen perjudicados Cataluña y el conjunto de España y solo salen beneficiados las ansias independentistas de un Govern a la deriva y el presidente del Gobierno que gana unos meses más al frente de la Moncloa.

En términos electorales, los últimos años han sido duros para el PP en Cataluña. ¿Qué se ha hecho mal?

Más que pensar qué se hizo mal o mirar hacia atrás, hay que trabajar en cómo hacerlo bien a partir de ahora. El PP tiene la obligación de reconectar con el electorado moderado y constitucionalista de Cataluña y lo puede hacer. El independentismo ha empobrecido Cataluña, lo vemos con las empresas que se han ido y no han vuelto.

¿Qué alianzas son posibles en Barcelona? Ada Colau es una línea roja, ¿Xavier Trias y Jaume Collboni también?

Aspiramos a conseguir un resultado importante y a tener voz y capacidad de decisión en el próximo gobierno municipal. Los límites del PP son el constitucionalismo. No son los colores son las personas. Vamos a ver cómo se desarrolla la campaña, el resultado y los mensajes de los líderes. A partir de ahí, el PP dirá.

En 2017, el PP contaba a los socialistas en Cataluña como constitucionalistas, pero después ya no por sus pactos con el independentismo. ¿El PSC y Collboni son constitucionalistas?

El PSC cada vez es menos constitucionalista. Lo está demostrando cada día con hechos y declaraciones. Si se quiere votar constitucionalismo, el candidato es Daniel Sirera. Todo lo demás se disfraza en función de sus intereses. Nosotros somos perfectamente identificables, sabemos lo que representamos: el constitucionalismo, la moderación y la gestión.

Los límites del PP para pactar en Barcelona son el constitucionalismo y el PSC lo es cada vez menos

Tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Génova ha habido renovaciones territoriales, pero en Cataluña todavía no. ¿Alejandro Fernández tiene la confianza de la dirección del partido? ¿Lo puede confirmar como candidato a la Generalitat?

Todavía es pronto. Ahora mismo estamos trabajando en ultimar las candidaturas en las municipales, por lo tanto, todo tiene su proceso. [Fernández] sigue funcionando con normalidad y trabajando con nosotros de cara a ese objetivo que se le ha planteado que es que el PP saque un buen resultado en las municipales. Todos estamos a prueba aquí. Yo soy el coordinación de la campaña y también estoy a prueba. Nos miden por resultados, no por otra cosa. A partir de ahí, veremos.

Sobre la continuidad de Alejandro Fernández como líder del PPC: "Todos estamos a prueba aquí. Nos miden por resultados, no por otra cosa"

El PP votó en contra de la nueva ley del aborto, pero validó una enmienda que blinda el aborto frente a protocolos antiabortistas como el que propuso Vox en Castilla y León. La extrema derecha les acusa de "traición".

El PP tiene la obligación de ser un partido moderno y actual. Respetamos la sentencia que respalda la ley de plazos porque así España se adapta a la tendencia de la mayoría de países de nuestro entorno. Ahora bien, si los padres tienen que autorizar una excursión del colegio con 16 años, que no tengan que hacerlo para un aborto va en contra del sentido común. Hay partes de la ley que no entendemos, pero la sociedad evoluciona.

¿Hay miedo a perder parte del votante católico?

Todo lo contrario. El PP tiene que adaptarse a los tiempos actuales. Tenemos una amplia base social, no somos un partido monolítico. Caben todas las ideologías, desde el centroizquierda a la derecha. Y eso hace que el PP sea un partido de Estado.

El PP ha prometido que derogará la ley trans si llega a la Moncloa y propondrá una alternativa. ¿En qué consistirá?

La ley trans ha conseguido unanimidad, unanimidad en contra, de sectores feministas, del propio PSOE, de la comunidad médica, del poder judicial... Cuando se impone la ideología por encima del sentido común pasan estas barbaridades. La ley trans es una ley negativa. Dice que a partir de los 16 se puede cambiar de sexo en el DNI. Exigimos más garantías, hay muchos casos de adolescentes que después se arrepienten y el proceso es casi irreversible. La ley desprotege a los menores. Podemos y el populismo nacieron para protestar, no para gobernar, y cuando lo hacen se producen chapuzas, como la ley del ‘solo sí es sí’. Un Gobierno autodenominado feminista es el que más daño ha hecho a la seguridad de las mujeres en la historia de la democracia. Más de 500 sentencias de violadores se han visto reducidas y 50 han salido de la cárcel. Es una ley nefasta que nos avergüenza.

¿De quién es culpa?

No es un error. A Sánchez le advirtieron de que la ley podía tener estas consecuencias, siguió adelante y la aprobó. Él dio el visto bueno y hoy sigue sin cambiar la norma por una guerra interna en el Gobierno. ¿Por qué ahora Sánchez decide modificarla? ¿Por qué le preocupan las mujeres? No es creíble. Lo hace porque Tezanos le avisa del daño electoral. Sánchez tiene que admitir el error, pedir perdón y cesar a la ministra.

El PP ha ofrecido sus votos para aprobar la reforma del 'solo sí es sí'. ¿Han negociado con el PSOE?

No nos ha llamado nadie. Ofrecemos nuestros votos para modificar la ley, pero no para que mercadeen. Están por revisar cerca de 4.000 sentencias, estamos perdiendo unos días y unos meses preciosos. Es injusto para las mujeres. La soberbia le impide aceptar los votos del PP. España no se puede permitir ese intercambio de cromos entre Sánchez y Podemos que es letal para las mujeres.

La soberbia de Sánchez le impide aceptar los votos del PP, pero España no se puede permitir ese intercambio de cromos entre el PSOE y Podemos que es letal para las mujeres

El pleno en el que se debatirá será el día 7 de marzo, en vísperas del 8-M.

Que hayan retorcido los plazos para que el debate sea el día antes del día de la mujer es un insulto. Es inaceptable. Nunca un gobierno hizo tanto daño a la seguridad de la mujer en nuestra democracia. Tienen que dejar el tacticismo y derogar urgentemente esta norma.

¿Cree que Felipe VI está cumpliendo sus compromisos de regeneración dejando fuera buena parte de los contratos de su esfera personal?

Tenemos una monarquía moderna y valorada por el conjunto de los españoles. Y cuando digo moderna y actualizada, digo que el compromiso de transparencia se viene haciendo. Creo que hacen lo correcto.