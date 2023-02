No habrá rehabilitación institucional de Pablo Casado. El actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que almorzó con él ayer en un mítico restaurante madrileño en uno de los laterales del Teatro Real junto a la plaza de Oriente, aseguró que el expresidente del partido "está enfocado y centrado en una actividad profesional que no es compatible con la actividad política". Así se lo "trasladó" y, por eso, Feijóo descarta que pueda participar "al menos durante un tiempo" en actos del PP en este año electoral.

El encuentro, dijo Feijóo, se enmarcó "en la normalidad de ir a comer con un compañero de partido". "En mi partido hablar no está prohibido... y como no hay ningún tipo de mala conciencia pues comemos. No hay ninguna cuestión pendiente".