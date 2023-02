Las elecciones de mayo pondrán fin a la tregua entre Feijóo y Ayuso

"Están siendo listos. La están dejando hacer". La frase se ha repetido muchas veces estos meses en boca de dirigentes de la cúpula de Pablo Casado. El exlíder del PP cayó en desgracia hace un año por la batalla mortal que perdió con Isabel Díaz Ayuso y su sucesor, Alberto Núñez Feijóo, ha podido pensarse mejor qué tipo de relación le conviene con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Después del mítico primer mitin que compartieron juntos en la campaña de primarias, el pasado marzo, en el que Ayuso le soltó a Feijóo que no tenía "aguante para las imposiciones" y él le dijo que, cuando la conoció, pensó que era una política sin futuro, los dos adquirieron una posición que, en lenguaje diplomático, podría calificarse de "pacto de no agresión". Ese armisticio, señalan varios dirigentes de Génova consultados por El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, acabará el 28 de mayo, día de las elecciones municipales y autonómicas. Si los sondeos que manejan en la sede central y también en la Puerta de Sol se cumplen, Ayuso ganará las elecciones, pero no arrasará. Y sin mayoría absoluta, afirman esas fuentes, Feijóo y el resto de la cúpula (en la que no hay ninguna persona afín a la política madrileña) tendrán más margen para frenarle en algunos asuntos.

El dirigente gallego y sus vicesecretarios llevan casi un año mordiéndose la lengua con algunos temas en los que la presidenta de la Comunidad ha puesto la nota discordante, porque así lo ha querido o porque se ha adelantado sin esperar a ver qué pensaba el líder del tema en cuestión: salió en contra de las medidas de ahorro energético del Gobierno sin consultar a la dirección, dijo abiertamente que está en contra de que gobierne la lista más votada (que defiende Feijóo), celebró la bajada del paro en diciembre mientras el jefe aseguraba que las cifras están maquilladas, utiliza un lenguaje sentencioso y rayano con el insulto y mantiene un choque abierto con los médicos, en huelga desde el pasado noviembre que Génova querría ver ya resuelto. Preocupa el impacto en las municipales y teme que el malestar se extienda a otras autonomías gobernadas por el PP.

"Nos quedan tres meses callados", admite un miembro de la cúpula en privado

"Nos quedan tres meses callados", admite un miembro de la cúpula en privado. No quieren imaginarse una Ayuso con mayoría absoluta en el partido y todavía más segura de sí misma. Un resultado atronador en las urnas le permitiría hablar de tú a tú al otro barón con ese peso (Juanma Moreno, en Andalucía) y ser aun más encrestada con Feijóo. Aunque en el partido el humor no está para demasiados enredos todavía. "Lo que no necesitamos entre mayo y diciembre [cuando supuestamente serán las elecciones generales] es volver al ruido interno", dice un dirigente autonómico. "Espero que sean inteligentes y, ya sea porque pierde fuelle Ayuso o porque es todavía más poderosa, nadie alce la voz. Es el turno de Feijóo y todos tenemos que remar con él", suspira un diputado bien avenido con el líder del PP.

Los populares creen que la moción de censura puede ser el inicio del declive de Vox, a los que quieren hundir en las encuestas hasta los 20 escaños

"Tres o cuatro" personas de Génova

En las próximas semanas, la dirigente madrileña, que también preside el partido en Madrid (principal problema del choque con Casado hace un año), elaborará las listas a las municipales y autonómicas. Tanto en su equipo como en el de Génova, consideran que es habitual que el presidente de los populares coloque a "tres o cuatro" personas de su confianza en la lista para el Parlamento regional y para el Ayuntamiento de Madrid. "Pero no más que esas, no vamos a hacer una guerra de este tema ni queremos imponerle nada raro", aseguran en la dirección nacional.

En Sol rechazan comentar el cambio de dinámica en la relación entre Feijóo y Ayuso que puedan suponer las elecciones de mayo y subrayan que ella "saldrá a que el PP gane". Recuerdan que, en Andalucía, Moreno ganó la absoluta con el 43,13% de los votos y que, en cambio, en las elecciones de mayo de 2021 en Madrid, a Ayuso conseguir el 44,73% de las papeletas no le supuso ese mismo premio. Fuentes de su equipo aseguran que la huelga de médicos no le está pasando ninguna factura en las encuestas a la presidenta ni en valoración ni en intención de voto.

Tanto en Sol como en Génova confían en que la moción de censura que Vox defenderá en marzo contra Pedro Sánchez y para la que ha presentado a Ramón Tamames como candidato a la presidencia del Gobierno, sirva para que los ciudadanos comprueben que el partido de Santiago Abascal es un fiasco y ese debate parlamentario sea el punto de inflexión de su declive. El objetivo del equipo de Feijóo es hundir a Vox hasta los 20 escaños en las encuestas de las generales. En estos momentos, la media de los sondeos le dan 43 (frente a los 52 escaños que tiene ahora en el Congreso).