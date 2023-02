El pasado comunista de Tamames: defensor de los osos pardos, contrario a la OTAN y condenado por Manuela Carmena

"Hay que endurecer las penas al furtivismo y ampliar el delito ecológico a la caza de especies protegidas. De otra manera, nos quedaremos sin los osos pardos que en España cubrían en la antigüedad todo el territorio nacional". Estas son las últimas palabras que pronunció Ramón Tamames en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Se produjeron en junio de 1989, en defensa del oso pardo y haciendo gala de la férrea defensa del ecologismo que le caracterizó durante sus años como diputado comunista. La próxima vez que tome la palabra en la Cámara baja será para abanderar, desde el otro lado del espectro ideológico, la moción de censura de Vox contra le presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Casi 35 años después de que reclamara al entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera Cuesta, convertir el furtivismo en un "delito ecológico de gravedad", Tamames, exdirigente del PCE y de IU, regresará al hemiciclo de la mano de la extrema derecha a sus 89 años. Seguramente revivirá cuando hizo oposición a la entrada en la OTAN, cuando defendió a cientos de quiosqueros y cuando el PSOE permitió que le condenaran. Echando un breve vistazo a este pasado en la Cámara es lógico que sorprendan sus nuevos compañeros de viaje.

Forjando su estilo

La andadura política de Tamames arrancó en el invierno de 1956 cuando un grupo de jóvenes promovieron un manifiesto contra el Régimen franquista y acabaron dando con sus huesos en la cárcel de Carabanchel. Entre ellos estaba el escritos Fernando Sánchez Dragó, cercano a Santiago Abascal y que ha servido de puente entre ambos. A su salida de la prisión, Tamames empezó a militar en el PCE y dos décadas ya formaba parte del Comité Ejecutivo del Partido. En aquellos años se forjó su ideario político y en la primera legislatura de la democracia tras la aprobación de la Constitución entró al Congreso como diputado del PCE.

Desde el hemiciclo del Congreso protestó por la "moratoria internacional de la caza de la ballena y los preparativos de caza de la misma por barcos españoles", contra el proceso de urbanización de la isla balear de La Dragonera e, incluso, contra las multas impuestas a cientos de quiosqueros por cerrar sus negocios en febrero de 1980 como gesto de protesta por las agresiones sufridas en sus puestos de venta. Estas propuestas, hoy en día, las impulsaría Unidas Podemos, donde está el PCE, que Tamames abandonó en 1981.

'No a la OTAN'

Volvió al Congreso en 1986, pero esta vez como fundador de Izquierda Unida. Y en esta legislatura, la tercera de la democracia, fue cuando más activo estuvo. Reclamó más medios de prevención ante los incendios forestales en verano, denunció el vertido de productos químicos en el Golfo de Cádiz, se preocupó por los osos pardos (como hemos visto) y hasta de la explotación de la Antártida. "Me parece que todo esto es una muestra de la enorme voracidad, de la voracidad de intereses económicos", auguró sobre este último tema.

En su actividad como parlamentario abordó otros asuntos que, hoy en día, siguen de actualidad, como la pertenencia a la OTAN o la "desnuclearización" de España. "El PSOE ha ido pasando de sus principios de neutralidad y de su claro antagonismo a la inserción de España en la OTAN a una situación en la cual predomina el militarismo y actualmente a una especie de adoración a la disuasión nuclear", le llegó a espetar al entonces ministro de Exteriores José Fernández Ordoñez. Ahora, Unidas Podemos lanza acusaciones similares a los socialistas.

Falsa acusación

Su paso por la Cámara baja no se limitó a defender sus iniciativa. El Congreso también tuvo que debatir una petición de un tribunal para poder enjuiciar a Tamames, ya que al ser diputado era aforado. Acostumbrados al alto voltaje de la política actual esta anécdota puede que sorprenda, pero el exdirigente del PCE fue denunciado por acusar al secretario de Estado para la Cooperación con Iberoamérica de "esnifar cocaína". "Yo sé que hay secretarios de Estado que esnifan cocaína", dijo Tamames en un debate radiofónico en Antena3 en 1987. Cuando se le pidió que diera algún nombre, no dudó: "Luis Yáñez. Según mis noticias esnifa y estoy seguro de que hay otros muchos".

Yáñez le denunció por vulnerar su honor y el Congreso aceptó el suplicatorio para que fuera juzgado. En esta historia entra otra vieja conocida de la política española, Manuela Carmena. Fue la exalcaldesa de Madrid la que condenó a Tamames a publicar una rectificación en los principales diarios al no haber podido probar que Yáñez esnifara cocaína. Lo que no aceptó Carmena fueron los 10 millones de pesetas reclamados por el secretario de Estado al considerar que la atribución de consumo de droga no constituye lesión a la "buena fama".