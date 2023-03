La entrada en vigor este jueves de la Ley para la Igualdad de las Personas Trans y la Garantía de los Derechos LGTBI, conocida como ‘Ley trans’, está causando cierto "nerviosismo" entre los funcionarios de los registros civiles, que serán los encargados de realizar rectificaciones de la mención del sexo en las inscripciones y que ya llevan días recibiendo consultas de los ciudadanos al respecto.

En vísperas de la aplicación de la ley, estos trabajadores no habían recibido ni la mínima información ni formación para estas nuevas funciones, según denuncian centrales como CSIF o STAJ. Por su parte el Ministerio asegura que este miércoles estaba previsto remitir una circular con la información facilitada por el Ministerio de Igualdad, explicando, entre otras cosas, las consecuencias jurídicas de la ley.

"Se facilitará una información mínima a los registros civiles para que dispongan de ella día de entrada en vigor, sin perjuicio de seguir trabajando en su mejora", añadían desde el departamento de Pilar Llop.

Esta iniciativa llega tarde según el portavoz de Justicia del CSIF, Javier Jordán, que señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que tendrán que ver en qué consiste la información prometida, si bien recuerda que también deberían estar ya listos "los modelos y plantillas de tramitación de los procedimientos y los formularios que hay que entregar a los ciudadanos".

Simplificación del proceso

Para el Ministerio, sin embargo, es importante puntualizar que los funcionarios no son totalmente ignorantes respecto a la cuestión de la rectificación de género, pues es algo que realizan desde 2007. La única novedad que se introduce ahora en el procedimiento que, en la práctica, simplifica el proceso al no tener que presentar las personas interesadas en este cambio documentación acreditativa de ningún tipo, añaden las mismas fuentes. Según otros sindicatos, como UGT, no se percibe tal inquietud de forma general, por lo que ésta podría estar limitada a algún registro en concreto, según puntualiza a este diario su portavoz de Servicios Públicos Victoria Carrero.

Sin embargo según el CSIF, que es el sindicato mayoritario de funcionarios de Justicia, la cuestión es que a falta de un día de su entrada en vigor los trabajadores del Registro aún no habían recibido los formularios, protocolos, ni formación. Destaca que se trata de una norma, aprobada por el Parlamento el pasado 16 de febrero, que regula por primera vez la autodeterminación de género.

La variación del sexo recogida por la ‘ley trans’ es técnicamente compleja a efectos de Registro, según los trabajadores, y concede al empleado público una participación activa atendiendo las demandas de información y las consecuencias jurídicas.

En el procedimiento, recibida la solicitud, la persona encargada del Registro Civil debe atender a la persona disconforme con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento. En esta comparecencia, el trabajador del Registro Civil debe informar de las consecuencias jurídicas de la rectificación.

En el plazo de tres meses se debe volver a citar a la persona para que ratifique su solicitud “aseverando la persistencia de su decisión”, comprobar la documentación y dictar una resolución. Además, en el caso de personas con discapacidad se deben garantizar los medios y recursos de apoyo materiales y humanos, así como medidas de accesibilidad.

Por su parte, el representante del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) José Luis Fernández Alaya coincide en que existe cierta incertidumbre en la aplicación de la ley por lo que supone de tramitación en el Registro Civil de los cambios o rectificaciones de la mención del sexo en las inscripciones.

Tras conocer el anuncio de Justicia, señala a este diario que "una información mínima no es suficiente, es necesaria una instrucción que clarifique todo", y lamenta que no es la primera vez que este Ministerio falla en la formación a los funcionarios cuando hay reformas legislativas de calado, "y está lo es, además de la repercusión social que tiene, que es evidente", añade.

Fernández coincide con su compañero del CSIF en que, además, es necesario que el Ministerio redacte y negocie ya el nuevo reglamento del registro civil, para la correcta aplicación de este tipo de leyes, como para la regulación del nuevo modelo de Registro civil que se está instaurando desde el año pasado

"Al final, como siempre, tendremos que ser los funcionarios y funcionarias quienes improvisemos y nos busquemos la vida para aplicar una ley que, como en este caso, implica una tramitación compleja y muy delicada", concluye.