Unidas Podemos ya lo ha dejado claro. Si nada cambia de aquí al próximo martes votarán en contra de aceptar a trámite la proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados por el PSOE para reformar la ley del 'solo sí es sí'. "Si finalmente llega el momento de votar una vuelta al Código Penal de la manada evidentemente votaremos en contra, pero no queremos que eso ocurra", ha sentenciado este viernes el portavoz de los morados en la Cámara baja, Pablo Echenique.

"Si llega ese momento, intentaremos por todos los medios que no llegue, nosotros votaremos en contra", ha dicho el dirigente morado después de varias semanas en las que han mantenido la incógnita sobre su sentido del voto. Echenique ha denunciado que los socialistas llevan días sin querer sentarse a negociar y ha avisado que ellos no respaldarán una iniciativa que contará con el apoyo del PP. No obstante, es gracias al respaldo de los conservadores que la proposición de ley saldrá adelante en este primer trámite.

Queda así establecido un plazo de poco más de 96 horas para que el Ejecutivo de coalición vote por separado ante una ley que ha provocado, hasta el momento, la rebaja de penas a más de 400 agresores sexuales. No obstante, los morados confían en que aún hay tiempo para alcanzar un acuerdo. "Llevamos dos semanas haciendo propuestas y pidiendo al PSOE que se siente a negociar. Pensamos que el PSOE debería apostar por un acuerdo con la mayoría feminista de la Cámara y no apoyarse en el PP", ha señalado Echenique.

De no producirse esa negociación, los morados votarán 'no' a la aceptación a trámite, el primer paso para que la reforma de la ley sea debatida en el Congreso. "Llevo unos cuantos años en el Congreso y jamás había visto una situación en la que el socio mayoritario no quiera negociar", ha afeado Echenique horas antes en una entrevista en RNE. "La ley como está planteada vuelve al Código Penal de La Manada y ojalá, como digo, no lleguemos a ese momento, a ese espectáculo poco edificante, estamos trabajando para que eso no pase, pero no vamos a votar con el PP", ha sentenciado. El 'no' de los morados arrastrará a otros socios habituales del Gobierno, como ERC, lo que podría dejar a los socialistas con el único respaldo del PP.