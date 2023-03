"Ante la lógica inquietud [de los miembros del Gobierno], tratarán de desestabilizarnos a nosotros. Y ya os aseguro que nuestra receta es la tranquilidad. No vamos a caer en ninguna provocación y cuando digo ninguna provocación es ninguna", ha dicho, solemne, Alberto Núñez Feijóo a la plana mayor de su partido. El líder del PP ha reunido este lunes al comité ejecutivo nacional, con varios barones y altos cargos, y, en su discurso ha hecho referencia indirecta a su relación con el narcotraficante Marcial Dorado, recuperada en los últimos días por varios miembros del Gobierno, incluido Pedro Sánchez.

Los portavoces del Ejecutivo y el PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez y Patxi López, respectivamente, han intentado frenar la presión de los populares sobre ellos por el caso Mediador (que afecta a un diputado socialista de Canarias y que ha dado lugar a varias fotografías con prostitutas y drogas), recordando que Feijóo compartió vacaciones (al menos las de 1995 y 1996) con Dorado. El antiguo amigo del dirigente conservador fue condenado poco después por narcotráfico y blanqueo de capitales. Las fotografías de 1995 las publicó el diario 'El País' en 2013.

Según fuentes de la dirección del PP, este asunto no preocupa a Feijóo, que se considera a sí mismo el político "más investigado" de los últimos años en España. Este lunes, ante la plana mayor del partido, aunque han faltado barones de peso como Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso, ha querido hacer una referencia al asunto, que le vuelve cíclicamente. Ya volvió a la actualidad del PP cuando, en junio de 2018, Feijóo tuvo que decidir si daba el paso para suceder a Rajoy.

"El narcotraficante es una realidad"

El líder del PP ha dicho que cree que esa estrategia de subrayar esa relación personal tiene como objetivo "desestabilizar" al partido y pide a los suyos que no caigan en la "provocación". Fuentes de la Moncloa, tras escucharle, señalan que no es ninguna "provocación" porque el "narcotraficante es una realidad, no es un 'fake". Estas fuentes también destacan que ven a Feijóo "desaparecido" y sin dar "ninguna rueda de prensa" desde que el Gobierno le ha recordado a Dorado. En el PSOE consideran que ese "vínculo" supone "una anomalía" que le "inhabilita políticamente".

La moción de censura

En su alocución en el comité ejecutivo nacional, el presidente de los conservadores ha señalado que el Ejecutivo de coalición está en "descomposición" y ha lamentado, también sin citar a Vox, que haya partidos que le den un flotador en forma de moción de censura. "Usarán todo lo que puedan para tapar sus líos internos y, como siempre, tendrán quienes les ayuden, pues para ayudar a Sánchez que nadie cuente con el PP. Nosotros no vamos a darle la oportunidad para que intente lucirse y hable de lo que le apetezca cuando de lo que tiene que hablar es lógicamente de los problemas de los españoles y de los escándalos que poco a poco van cercando al Gobierno", ha declarado.