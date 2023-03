Este jueves la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visto cómo lo que espera desde hace cuatro meses, la desconvocatoria de la huelga de los médicos de atención primaria, se diluía en una sesión de control dominada por la polémica de los bonos sociales que reciben las familias numerosas. Mónica García, portavoz de Más Madrid, ha tenido que flagelarse esta mañana, primero ante los medios y después en sede parlamentaria, por haberse lanzado a pedir la dimisión del vicepresidente del Gobierno regional, Enrique Ossorio, por recibir el bono social térmico para después reconocer que ella misma recibe la esta ayuda. Y el dirigente y candidato del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha encontrado en este error de García la oportunidad que buscaba para elevarse sobre ella. Ossorio, mientras, lucía satisfecho en su escaño.

Lobato ha aprovechado su pregunta a Díaz Ayuso para escenificar lo contrario de lo que parecía: dirigir sus críticas a García mientras miraba fijamente a la presidenta. El portavoz socialista es, como Ossorio y como García, padre de una familia numerosa y como tal tiene derecho a las mismas ayudas. Pero ha querido mostrar a los diputados una factura de su casa en la que no se refleja ayuda alguna a su familia y ha apuntalado: "No engañemos nadie, el bono no lo paga el Gobierno lo pagamos todos con nuestras facturas", en referencia a que son los impuestos de los ciudadanos lo que permite subvencionar los gastos de los "consumidores vulnerables" que tiene derecho a recibir el bono social. Y ha insistido en algo que está provocando declaraciones cruzadas y contradictorias mientras sus compañeros de escaño miraban de reojo al equipo de Más Madrid: "El bono social hay que pedirlo, no es una ayuda automática. Quien lo pide lo cobra y quienes no lo pedimos no lo cobramos".

El propio vicepresidente, tras haber escuchado cómo previamente Lobato le llamaba "vampiro", le ha echado en cara más tarde "que no hay que pedir el bono" y le ha afeado que se lo estudie "un poco". Y es cierto que el bono social térmico, destinado a pagar los gastos de calefacción y agua caliente en los meses de invierno y por el que ha surgido la polémica, es una ayuda que se concede de forma automática a quienes ya son beneficiarios del bono social eléctrico, que implica un descuento en la factura de la luz para quienes cumplen los criterios. Pero este último sí es necesario solicitarlo.

Perdón de Mónica García

"Reconozco que no me gusta, son ayudas regresivas que no llegan a gente vulnerable y sí a quienes no lo necesitamos". Así ha empezado García sus declaraciones esta mañana ante los medios, pidiendo también perdón por haberse precipitado al conocer la noticia sobre Ossorio. En el Gobierno no contienen su satisfacción, la sonrisa en el rostro de Ossorio era esta mañana evidente y la propia Ayuso se ha presentado en la Asamblea convencida de que la oposición está pasando una mala semana, pero la sorpresa por lo sucedido con García la ha definido un miembro del Ejecutivo que al pasar por delante de la portavoz de Más Madrid mientras hablaba con la prensa no ha podido reprimirse: "Vaya chufla todo esto".

Ya dentro, desde su escaño, García ha optado por hacer frente a la polémica y no esperar a que Ayuso se la echara en cara: "Siento vergüenza cuando me equivoco". Pero una vez que se ha fustigado en público, ha espetado a la bancada popular que sus declaraciones la diferencian del Gobierno de Ayuso, "incapaces de reconocer un error y pedir perdón", como cuando "dieron pizzas a los más vulnerables durante 50 días, conceden mordidas a su hermano (por Ayuso) o desguazan la sanidad pública. (...) Me niego a ser como ustedes".

Tranquilidad en el Gobierno

En el PP ven clara la oportunidad para atacar a la dirigente de Más Madrid por lo sucedido y limitar su crecimiento en las semanas que restan hasta las elecciones aprovechando también que la huelga sanitaria puede llegar a su fin. Fuentes de la formación sugieren que este asunto tendrá un recorrido limitado en el sentido de que son muchas las personas que reciben o tienen previsto solicitar las ayudas por formar parte de una familia numerosa, y no ven que esto pueda afectar negativamente a quienes las reciban en su partido. Sin embargo, consideran que el caso de la portavoz progresista es diferente no por ser beneficiaria de estos bonos sino por su reacción "precipitada".

La presidenta madrileña ha criticado, de hecho, que el Gobierno de Pedro Sánchez haya anunciado ahora que quiere cambiar los criterios e introducir los de renta para estas subvenciones, "para algo que hacía bien". Su apuesta es que se siga ahondando en las políticas en favor de estas familias y para abordar el asunto en su turno de debate con García le ha preguntado lo siguiente: "Ahora que se ha conocido su renta, ¿por qué utiliza sanidad publica, la educación pública o el transporte público? Porque tiene derecho. Lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. A lo que no hay derecho es a tanta demagogia y a creerse superior a los demás. Le tiene que pedir disculpas al vicepresidente".

Ossorio sonreía y asentía. Tranquilo, sin inmutarse por la polémica surgida estos días y que él ha zanjado diciendo que seguirá beneficiándose de cuantas ayudas le correspondan por su condición de padre de cuatro hijos: "Si tras cuatro años como consejero consideran que mi mayor pecado ha sido cobrar el bono social es que son muy generosos, he metido la pata en muchas cosas más".

Rocío Monasterio, portavoz de Vox y también madre de cuatro hijos, ha confirmado que se beneficia de todos los descuentos que ofrece la Administración, sea la Comunidad de Madrid o el Gobierno de la nación, a las familias numerosas. Pero si bien ha informado a los medios de que recibe el bono social eléctrico, asegura que no le han ingresado ayuda térmica aunque debería ser automática: "Me deben considerar una facha y no me lo mandan".