Diana Morant: "La moción de censura solo sirvió para evidenciar la involución del PP"

Hace un año y ocho meses que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la llamó para ocupar el puesto de ministra de Ciencia e Innovación. Ingeniera de telecomunicaciones de profesión y valenciana de origen, Diana Morant hace balance en esta entrevista, que tiene lugar en la sede de la Delegación de Gobierno en Baleares, los retos de su cartera, la campaña electoral del PSOE y la situación del sector científico.

La ciencia ha pasado inadvertida durante años incluida en otros ministerios. ¿Cómo explica a los ciudadanos que hace falta una cartera específica para la ciencia?

Después de la pandemia ha quedado demostrado que la ciencia nos salva la vida. Además, nos ayuda a salvar el planeta y a crear empleo de calidad. La ciencia es tan transversal que no puede estar sumida dentro de un ministerio, sino que tiene que trabajar con entidad propia e impregnar al resto de políticas del Gobierno de España. Eso es lo que estamos haciendo con el mayor presupuesto de la historia, y desde luego afecta a todos los ministerios para que a través del conocimiento hagamos un mejor país para la sociedad.

¿Qué futuros proyectos tiene entre manos al frente del Ministerio?

Los proyectos del Ministerio tienen un impacto claro en todos los territorios. Hoy (por el viernes) hemos puesto la primera piedra del Sistema de Observación Costanera de Baleares (SOCIB), que estará operativo en 2024 para ofrecer investigación científica a la comunidad internacional. Además, tiene una relación estrecha con el mundo de la industria. Esto es solo un ejemplo de lo que estamos haciendo en todo el país con el presupuesto en I+D+i más alto, porque Pedro Sánchez tiene la convicción de que sin ciencia no hay futuro.

¿Qué fue de la vacuna española contra la covid?

No ‘fue’; está muy de actualidad. Ayer (por el jueves) recibió el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), y la semana que viene se someterá a la autorización para comercializarla. En agosto, la Comisión Europea decidió hacer una compra centralizada, y 14 países se han mostrado interesados y han reservado al menos 250 millones de vacunas. Si al final se autoriza la comercialización, habremos conseguido formar parte de los únicos siete países del mundo que han sido capaces de desarrollar una vacuna contra la covid. Y eso que España no fabricaba vacunas antes de la pandemia.

¿No cree que esta vacuna llega tarde?

No llegamos tarde porque aunque estamos mucho mejor, todavía estamos en pandemia, como avisa la OMS. Muchos países todavía tienen una tasa de vacunación muy baja, y todos sabemos que la vacuna es lo que ha permitido esta situación de normalidad. Y, sobre todo, no llegamos tarde porque está fabricada para adaptarse a las distintas variantes. Además, nos servirá de base para futuras amenazas similares. En ciencia es importante hablar de capacitación: ahora somos capaces de hacer más cosas que antes, eso no nos lo quita nadie.

El último informe del IPCC avisa de que se cierra la ventana de oportunidad para revertir las consecuencias climáticas. ¿Cómo lo afronta el Ministerio?

Es una nueva llamada de la comunidad científica que dice que hay que trabajar no para un mundo mejor, sino para un mundo posible. Esta semana hemos tenido una moción de censura de un partido que niega el cambio climático, lo que significa exponer a los ciudadanos a esa amenaza. Yo estoy orgullosa de formar parte del Gobierno que ha puesto la transición verde como uno de los ejes para desplegar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El 40% de esos fondos se destinan a la búsqueda de nuevas fuentes de energía limpias, que además serán más baratas, a observación de la tierra para detectar la biomasa, a utilizar mejor el agua, entre muchos otros.

¿Cómo vivió la moción de censura?

Me pareció espeluznante ver a alguien defendiendo que cualquier tiempo pasado fue mejor, aunque hablan de etapas negras de nuestra historia. Se evidenció que hay dos modelos para España. Uno es el regresivo que plantea Vox de la mano del Partido Popular, porque no hay ningún partido conservador de Europa que esté coqueteando con la derecha como lo está haciendo Feijóo. Mientras todo el mundo les está poniendo cordones sanitarios, el presidente del PP le abre las puertas. Y solo nos hablan de recortes. Afortunadamente, el Gobierno de coalición ha demostrado que se puede plantar cara a las mayores crisis con fórmulas progresistas de protección a la ciudadanía, como subida de pensiones y becas, transporte gratuito, ingreso mínimo vital... en definitiva, avances frente a la involución del Partido Popular, que solo defiende a una minoría privilegiada.

El PP apuntó que la moción podría favorecer al Partido Socialista. ¿Lo comparte?

Para mí fue revelador que a Cuca Gamarra se le hicieran tan largos los 30 minutos de intervención que ni siquiera utilizara su segundo turno. Venimos de una moción de censura que ya presentó Vox, en la que el candidato era Abascal y Casado la rechazó. Ahora, el candidato era interpuesto, y el PP no tuvo la valentía de volver a decir que no a la ultraderecha. Así que claramente no ganaron nada. La moción no tuvo ningún sentido y no aportó nada a este país. Solo pudimos contrastar los dos modelos de gobierno: el que gobierna para la ciudadanía y el de la involución.

¿Cómo vio a Tamames?

Un poco mal, porque lo tenía justo detrás (ríe). Pero lo vi fuera de lugar.

¿Cómo afronta el PSOE las elecciones municipales?

El PSOE es un partido centenario que ha luchado mucho. Le debemos la oportunidad de ir a las urnas y celebrar la fiesta de la democracia. Llamamos a todos los ciudadanos a elegir su futuro, y lo afrontamos trabajando día a día, como lo hace Armengol en Balears o Hila en Palma. Tenemos la gestión como aval: hemos gobernado con una pandemia, un volcán en erupción, una crisis climática y una guerra a las puertas de Europa por culpa de un dictador. Hemos amortiguado todo el impacto que ha generado en la ciudadanía, y la base de todas las medidas ha sido proteger a los ciudadanos más vulnerables. El PP, en cambio, gobernó en contra de los intereses de la mayoría.

¿Cómo vivió el salto de alcaldesa de Gandía a ministra?

El municipalismo es una gran escuela, te enseña a vivir la política poniendo caras y nombres a las medidas. Lloras y también celebras con los ciudadanos. Ese aprendizaje me lo he llevado al ministerio. Hemos traducido las necesidades y peticiones de la ciudadanía al BOE. Es un salto cuantitativo y cualitativo, me siento una privilegiada por poder ostentar la cartera.

¿Qué planes tiene después de las elecciones generales en diciembre?

Estaré siempre agradecida a Sánchez por esta oportunidad, en política no hay una aspiración más alta que esta. Después quedaré, como siempre, a disposición del Partido Socialista para estar donde se considere que soy útil.

¿Qué hay que hacer para que más niñas decidan ser científicas?

Es otro de los retos para el Ministerio, sobre todo en las carreras STEM. Yo misma soy ingeniera de telecomunicaciones y éramos un 30% de mujeres en clase. A día de hoy, en carreras como la de Ingeniería Informática hay un 11% de mujeres. Necesitamos que las mujeres tengan presencia. Está comprobado que las niñas, por los mensajes culturales que reciben, a los 10 años ya tienen la percepción de que no valen para estas disciplinas. Por eso la Ley de Ciencia favorece la autoestima de las niñas. Les decimos que si ellas quieren, pueden dedicarse a esto. También hay una enorme falta de referentes, y en este sentido vamos avanzando. Tenemos una astronauta nueva, Sara García, que estoy segura de que va a inspirar a muchas niñas.