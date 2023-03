La diversidad de la izquierda unida en torno a Yolanda Díaz y con la ausencia de Podemos. Es la imagen que se dará este domingo, en la presentación oficial de su candidatura para las generales con Sumar. Podemos está dispuesto a cumplir su amenaza de ausentarse ante la falta de un acuerdo con la vicepresidenta, que sin embargo se verá arropada por numerosas formaciones, tanto nacionales como regionales, y por cada vez más cargos morados decididos a desoír la disciplina del partido.

En estos momentos Yolanda Díaz no tiene una organización política propia y se apoya en la plataforma Sumar, registrada como asociación para tener una mínima posibilidad logística a la hora de recaudar fondos y tener CIF propio. En su carrera hacia las generales, las únicas elecciones a las que se presenta, se apoyará en una serie de fuerzas que en mayor o menos medida le han brindado respaldo.

Izquierda Unida

Es una de las fuerzas que más están apoyando a la vicepresidenta segunda en su despliegue político, y es además la más valiosa a nivel organizativo. Con más de 30 años de historia, Izquierda Unida cuenta con una fuerte implantación territorial, muy arraigada en regiones como Andalucía o Asturias, y con presencia en mayor o menor medida en todas las comunidades.

Esto da a la organización un gran valor para el despliegue estatal de Yolanda Díaz, porque permitiría movilizar al electorado del partido y llevar sus apoyos a muchos rincones del país, más allá de los actos que pueda organizar en grandes ciudades. El apoyo de IU a la dirigente es incondicional, y su coordinador Alberto Garzón lo ha expresado sin fisuras. Será una de las figuras que esté este domingo en el acto de Sumar.

PCE

El Partido Comunista Español (PCE) tiene especial simbolismo para la candidata, al ser el único partido en el que milita activamente. Su secretario general es Enrique Santiago, que después de meses tratando de ejercer un papel de mediador entre Díaz y Podemos ha terminado por romper la baraja y respalda ahora sin ambages a la vicepresidenta segunda del Gobierno.

En Comú Podem

Ada Colau, líder de En Comú Podem, ha sido desde el primer momento el principal apoyo de Yolanda Díaz en su tourné como líder del espacio. Fue una de las protagonistas del primer acto de Otras Políticas que tuvo lugar en Valencia, donde la gallega consumó su lanzamiento político en solitario, e independiente de Podemos.

La alcaldesa de Barcelona es un puntal en el proyecto de la vicepresidenta y ha puesto a su disposición toda su organización política, En Comú Podem, para remar a favor de su candidatura. Aunque Colau también ha trabajado en los últimos meses por una entente cordiale entre el partido y la dirigente, ya se ha volcado abiertamente por Díaz, más aún después de la estrategia de Podemos de aliarse con ERC, con quien compite electoralmente por el Ayuntamiento de Barcelona.

Más Madrid

Más Madrid estará apoyando a Díaz este domingo representado en las candidatas a la Comunidad, Mónica García, y al Consistorio, Rita Maestre. García fue otra de las dirigentes que estuvo en el lanzamiento de Díaz en Valencia en octubre de 2021, y desde entonces no ha dejado de mostrar su apoyo a la dirigente. Su papel como primera fuerza de la oposición y principal candidata a liderar un gobierno progresista en la plaza madrileña convierte a este partido en una formación clave. La capitalidad le otorga especial importancia, aunque también a García y Díaz le unen además algunas coincidencias personales, dentro de lo político. Ambas dirigentes han sabido retar a Pablo Iglesias y han contravenido sus designios. Mónica García, cuando rechazó integrarse en la lista del entonces líder de Podemos. Díaz, al negarse a convertirse en una candidata instrumental de Podemos.

Más País

También el líder de Más País, Iñigo Errejón, ha exhibido sintonía con la vicepresidenta en distintos momentos de la legislatura. Una figura muy controvertida dentro de las filas moradas, donde todavía es considerado un traidor, algunas voces de UP apuntan a que ha sabido aprovechar el paso atrás de Podemos este domingo para colocarse en un puesto central en la foto. De estar el partido morado, Más País tendría un espacio mucho más estrecho.

Compromís

La ya ex vicepresidenta valenciana, Mònica Oltra, fue la principal impulsora del primera acto de Yolanda Díaz en Valencia, donde por primera vez soltó amarras de Podemos. Era una de las mujeres fuertes de la vicepresidenta pero su paso atrás en la política ha dejado un debate abierto en Compromís, donde sus distintos sectores debaten en qué medida apoyar o no a la dirigente. Aunque es vista con buenos ojos por la formación, existen recelos hacia Sumar por su carácter estatal, más aún tras la mala experiencia vivida con Podemos en materia de acuerdos electorales.

El candidato a la Generalitat, Joan Baldoví, guarda buena relación con la vicepresidenta segunda, pero el carácter valencianista de la formación ha llevado a que presten su apoyo con cierta cautela, y a la espera de las decisiones que tomen las distintas facciones en asamblea. El domingo, no obstante, habrá una delegación valenciana para escuchar la propuesta de Díaz, y entre los asistentes estará el propio alcalde de Valencia, Joan Ribó, muy próximo a la gallega.

Proyecto Drago

La plataforma fundada en Canarias por el ex secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, tiene un carácter casi nacionalista, mirando únicamente a las islas de cara a las autonómicas y municipales del 28 de mayo. Sin embargo, esta fuerza no descarta llegar a algún tipo de alianza electoral con Sumar de cara a las elecciones generales, en función del resultado y del escenario que quede a partir de junio.

Hoy compartimos un rato en Telde con la compañera @Yolanda_Diaz_, alegamos sobre la realidad canaria y estatal.



Mucha suerte y buena acogida el próximo domingo 2 abril. pic.twitter.com/s1S3durf6d — Alberto Rodríguez (@Alber_Canarias) 25 de marzo de 2023

Este partido, que enviará una delegación el domingo a Madrid -en la que no estará Rodríguez-, forma parte del llamado Acuerdo del Turia, una entente entre distintas fuerzas regionales que buscan reflejar la ‘plurinacionalidad’ de la izquierda española, en contraposición al centralismo en que ha derivado Podemos. En este pacto también está Más País, Compromís, Chunta Aragonesista o Més per Mallorca, única fuerza de las cuatro que a día de hoy no ha confirmado su presencia en la presentación de Sumar.

Alianza Verde

Uno de los apoyos más significativos de Yolanda Díaz dentro del grupo parlamentario de Unidas Podemos es el de Alianza Verde, partido ‘eco’ fundado en 2019 por el diputado Juantxo López de Uralde, que ha confirmado su asistencia este domingo. El dirigente, que siempre se había mantenido fiel a las tesis oficialistas de Podemos, era el líder de Equo, que en las anteriores convocatorias electorales había pactado una coalición con los morados. Pero en la repetición electoral, las bases de Equo votaron por concurrir con Más País, fundada por Iñigo Errejón, y López de Uralde abandonó la formación para integrarse en las listas de Unidas Podemos y, amparado en la organización liderada entonces por Pablo Iglesias, fundar otro partido verde.

Verdes Equo

Equo era, hasta el nacimiento de Alianza Verde, la principal referencia política del ecologismo. Tras la escisión pactaron una coalición con Más País y han tendido a llegar a acuerdos en los territorios con sus federaciones. La portavoz parlamentaria de este partido, Inés Sabanés, será una de las dirigentes que estarán en Magariños en la presentación de Sumar. En la formación miran con buenos ojos el proyecto de la gallega, donde ya existe una competición entre dos partidos por ocupar el espacio ‘eco’ de la plataforma.

Chunta Aragonesista

La Chunta Aragonesista, formación de corte nacionalista de Aragón, ha confirmado que enviará una representación al acto del domingo, aunque más allá de este episodio tampoco se ha prodigado en una exhibición de apoyo a la vicepresidenta. También acudió al acto de Sumar organizado en Zaragoza en diciembre durante el llamado proceso de escucha. A día de hoy forma parte del llamado Acuerdo del Turia, por lo que no es descartable que pasadas las elecciones de mayo busque un acuerdo nacional junto al resto de fuerzas para verse representado en la candidatura de la gallega.

MDyC

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta tiene su cara más visible en Fátima Hamed, que ya acompañó a Yolanda Díaz en su lanzamiento de Valencia en octubre de 2021. La política ceutí acudirá este domingo a la capital para volver a arropar a la candidata en su puesta de largo electoral. La formación progresista se ha alzado como uno de los principales azotes del Gobierno popular y de Vox en la Asamblea regional, donde tiene cierto peso institucional -2 diputados- y es la principal referencia a la izquierda del PSOE, ante la inexistente estructura de Podemos en la ciudad autónoma.

Batzarre

Esta formación navarra nació de la sociedad civil hace más de treinta años y se integra junto con IU y Podemos en la coalición Contigo Navarra, encabezada por Begoña Alfaro. La candidata, también líder del partido morado en la Comunidad foral, ha sido uno de los perfiles del partido de Ione Belarra que se ha desmarcado de la directriz ordenada por Madrid de no acudir al acto a menos que acepten un pacto. Muy vinculada a los movimientos sociales, Batzarre es para el equipo de Yolanda Díaz uno de los ejemplos de cómo integrar a estos colectivos a nivel político; el acuerdo navarro supone también un ejemplo paradigmático para la vicepresidenta gallega.