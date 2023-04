"Yolanda Díaz tiene en su mano que mañana Podemos esté en el acto de presentación de su candidatura (...). Basta con que esta misma tarde Podemos y Sumar firmemos una declaración en la que nos comprometamos a celebrar unas primarias abiertas a la ciudadanía", ha sentenciado este sábado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. A menos de 24 horas del acto de la vicepresidenta segunda en el que anunciará su candidatura a las elecciones, el partido morado mantiene su órdago hasta el final y confirma así que no acudirá a la cita a menos que la candidata acepte un acuerdo in extremis; una opción que en Sumar ya está descartada. Los de Belarra se quedarán fuera de la foto, donde sí habrá una decena de formaciones progresistas.

En las últimas horas algunos dirigentes morados confiaban en un giro de última hora por parte de la dirección de Podemos, para que permitiera asistir a sus cuadros sin que existan represalias internas. Sin embargo, la secretaria general morada ha confirmado que no habrá sorpresas y que mantienen sus exigencias hasta el final. En este sentido, Belarra ha asegurado que ve "legítimo" que algunas personas dentro del espacio de Unidas Podemos, en referencia a Díaz, señalen que su formación debe jugar un "rol secundario", aunque no está de acuerdo. "Yo creo que no. Creo que la fuerza de Podemos es absolutamente imprescindible para revalidar el Gobierno de coalición", ha sentenciado.

El modelo de primarias

"La única forma de resolver ese debate es con unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía, donde cualquiera pueda votar para elegir el mejor equipo posible para afrontar esa tarea inmensa", ha resumido la líder morada. Es en esa exigencia de celebrar las primarias "abiertas al conjunto de la ciudadanía" donde no han sido capaces de cerrar un acuerdo con la líder de Sumar que solo quería comprometerse con unas primarias, sin indicar el censo a utilizar o el modelo a seguir. Desde su equipo explican que estos puntos se deben negociar con todas las formaciones llamadas a aliarse con Sumar. Aun así, Belarra ha confiado en que a lo largo del sábado puedan cerrar este acuerdo.

Esta idea ya la han ido adelantando distintos miembros de la dirección a su llegada al Consejo Ciudadano Estatal. "Depende de Yolanda", resumió la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, que aseguró que "todavía hay tiempo" para acordar unas primarias abiertas a la ciudadanía, la principal exigencia de los morados para hacer valer su fuerza militante frente al resto de organizaciones. En el mismo sentido se ha pronunciado el coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna, que ha reiterado la mano tendida a la gallega. "Queremos un acuerdo de coalición con Sumar, y creemos que aunque estemos en las últimas horas todavía hay tiempo para que Yolanda Díaz nos explique cómo quiere construir la unidad", ha continuado en declaraciones a periodistas en la puerta de la sede. "Quien lidera tiene que explicar cómo quiere liderar", ha abundado, antes de advertir que "además de escuchar, hay que dar voz a la ciudadanía a través de primarias abiertas".

Hacer campaña juntos

En su discurso, Belarra ha afeado los plazos marcados por Díaz, que se resiste a llegar acuerdos hasta después de las autonómicas. "La unidad tenía que haber sido posible para estas elecciones de mayo", ha censurado la secretaria general de Podemos, que también ha recordado que han "llegado a más acuerdos territoriales que nunca con Izquierda Unida y Alianza Verde". La también ministra de Derechos Sociales ha defendido que el partido seguirá "trabajando por la unidad", pero no ha perdido ocasión para lanzar un dardo a dos de las formaciones que sí arroparán a Díaz este domingo, señalando que "precisamente Más Madrid y Compromís rechazaron reiterados llamamientos a la unidad".

En este sentido, también ha recordado el caso de Andalucía, donde "un acuerdo de despacho enterró la unidad". En aquel episodio, Díaz tomó partido por la candidata de IU, Inmaculada Nieto, frente al dirigente de Podemos Juan Antonio Delgado; "Se les dio la espalda a los andaluces que habían elegido a Delgado", ha recordado Belarra.

La secretaria general morada ha acompañado el llamamiento de acuerdo de última hora con una petición a Yolanda Díaz para hacer campaña por Podemos en la cita electoral de mayo. "Le pido a Yolanda Díaz que cerremos ya ese acuerdo y que nos pongamos juntos a hacer campaña y a apoyar a los candidatos autonómicos y municipales de Podemos". La gallega, que no se presentaría a la cita de las autonómicas y municipales, ya ha anunciado que no participará activamente en esta campaña electoral pese a la petición formal que ya le trasladó Podemos. Díaz, en cambio, se resiste a tomar partido por los morado en las regiones donde compite con otras fuerzas aliadas como Valencia, donde está Compromís; Madrid, donde se presenta Mónica García; Canarias, con Alberto Rodríguez de Poryecto Drago; Aragón, donde está la Chunta Aragonesista; o Asturias donde IU y Podemos están enfrentados.

Garzón, sin condiciones

El líder de IU, Alberto Garzón, también se ha pronunciado sobre el desencuentro entre Podemos y Díaz, haciendo un llamamiento directo a los de Belarra. "Quiero animar a los compañeros de Podemos para que acudan el día de mañana como el resto de fuerzas políticas, sin ningún tipo de condición, porque ya habrá tiempo después para concretar lo que haya que concretar para que los partidos nos sintamos cómodos"; ha advertido.

En este sentido, ha pedido a Podemos "que entienda que Sumar es una oportunidad para reencontrarnos las fuerzas que ya colaborábamos pero nos habíamos distanciado; para reencontrarnos con mucha gente que se había desmovilizado y que encuentran motivos para creer en un instrumento que mejora la vida de las familias trabajadoras". Garzón, después de volver a pedir la presencia de los morados, ha señalado que la decisión de ir "es lo más inteligente, lo que la ciudadanía espera en estos momentos y en lo que IU estamos trabajando".