La consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, Sara Ramírez, ha anunciado su marcha de Podemos y su decisión de no concurrir en ninguna lista electoral, pese que su candidatura había ganado las primarias para concurrir a la corporación insular con más de un 90 %.

En una carta publicada ayer en Canarias7, Ramírez ha lamentado que la dirección de Podemos Canarias y la de Izquierda Unida Canaria (IUC) haya llevado a cabo un "pacto de señoros" por el cual el secretario de Organización de IUC, Antonio Pérez Marrero, lideraría la candidatura al Cabildo en vez de la propia Ramírez.

Esta negociación, según el relato de la todavía consejera, tendría como contrapartida que el secretario de Organización de Podemos Canarias, César Merino, iría de número dos a la lista del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que encabeza Gemma Martínez Soliño.

De este modo, Sara Ramírez ha denunciado en su carta haber recibido presiones para ceder la cabeza de lista a Pérez Marrero.

"Estas personas -Pérez Marrero y Merino- presumen de años de correrías sindicales juntos y ahora se han sentado a negociar una confluencia siendo juez y parte, pues ahora, casualmente, hay u puesto electoral para cada uno", ha manifestado Ramírez.

Mientras en Podemos estatal, ha abundado, fuerzan a Sumar, el movimiento liderado por la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, a ir a primarias conjuntas, "es un hecho que en Canarias se negocia la confluencia en una mesa camilla a puerta cerrada", ha dicho.

Según la responsable insular de Igualdad, durante el último mes y medio se han ocultado las cláusulas de la negociación entre ambas formaciones y ha acusado a la coordinadora autonómica, Laura Fuentes, de presentar un acuerdo preelectoral "vacío de contenido a los medios".

"El devenir de los hechos me lleva a pensar que esta decisión es más que fruto de su desesperación por tapar la sangría de votos hacia otras formaciones de izquierda, recurriendo por ello al exiguo 1 % de IUC. Nadie en meses ha tenido acceso al conocido como 'pacto de los señoros'", ha insistido Sara Ramírez.

Ha añadido que hace un mes presentó una queja ante la Comisión de Garantías Democráticas, máximo órgano del partido, para defender su postura y los derechos de los afiliados, sin que tampoco obtuviera respuesta.

Asimismo, Ramírez se ha posicionado con Sumar e hizo referencia al discurso de Yolanda Díaz en un acto en Gran Canaria.

“Su discurso me hizo recordar que las injusticias que merecen la pena ser combatidas son las que afectan a la mayoría social, así que Podemos ya no es el lugar para ello. Por ese motivo, he decidido no permanecer en un espacio que pisa dignidades y retomar los caminos que conducen a mejorar la vida de la gente”, ha apuntado.