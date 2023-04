Nuevo ajuste en la estrategia electoral del PP. Si hace unas semanas el partido de Alberto Núñez Feijóo empezó a rebajar el triunfalismo con el que afrontaba las próximas autonómicas y municipales de mayo, insistiendo en la idea de que serán “la primera fuerza en votos” y el mapa se teñirá de azul, ahora los populares dan otra vuelta de tuerca reconociendo que para que se produzca un verdadero cambio de ciclo deberán conformar más gobiernos de los que tienen. “El partido de Sánchez aguantará mejor que en las generales. No me conformo con que mi partido tenga tres gobiernos autonómicos”, aseguró ante los principales dirigentes territoriales en alusión a Madrid, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta.

Subió el listón sin concretar cuántas autonomías y grandes alcaldías necesita arrebatar al PSOE para considerar un éxito la noche electoral del 28-M. Pero lo que quedó claro es que el camino no será tan fácil como hace meses el PP tenía previsto y, por eso, Feijóo dio un paso adelante asegurando que se hace “corresponsable” de lo que pase ese día.

De hecho, el líder conservador se volcará mucho más de lo que tenía previsto. Hace semanas Génova no contaba con que el líder popular tuviera una agenda propia de campaña, y el mensaje era que tanto el presidente como el resto de dirigentes de la cúpula acudirían “a aquellos territorios donde los solicitaran”. En el equipo de Feijóo repiten que “eso no ha cambiado”, pero el líder nacional se desempeñará al máximo en las próximas semanas y pretende visitar todos los lugares clave de esas elecciones. “Va a ir a todas partes”, repiten ahora en la sede nacional.

Esta misma semana, tras un breve viaje a Suecia, pretende visitar Cantabria y Navarra. Antes podría ir también al País Vasco. Todo en tres días. Más allá de la intensa agenda, el mensaje político de este lunes, coinciden distintos dirigentes presentes, no deja lugar a dudas. “No he venido a la política nacional para escapar de las responsabilidades, sino para asumirlas. Ni para ponerme objetivos fáciles, sino para marcar retos difíciles. No voy a optar por un perfil bajo. Asumo el reto en primera persona y no voy a lanzar a otros a dar batallas que me corresponde dar a mí”.

Algunos dirigentes aseguran a este diario una cierta sorpresa por la rotundidad de sus palabras. Todos coinciden en que Feijóo ha decidido volcarse de lleno ante las dificultades de que realmente se visualice ese cambio de ciclo que necesita para mantener el impulso hasta diciembre, cuando llegarán las generales.

Y como advierten distintos miembros de la dirección nacional, varias comunidades y ciudades de peso están “un punto arriba, un punto abajo”. También influirá mucho la fuerza que obtengan el resto de partidos en los bloques. En la izquierda, para el PP es fundamental si Podemos resiste o no. En el lado de la derecha, los populares necesitarán a Vox como ya naturalizan algunos barones territoriales.

La decisión de Feijóo, en todo caso y a pesar de que hay una rebaja de las expectativas a la hora de hablar de una primera vuelta contra Sánchez, está tomada. Y en Génova están convencidos de que la marca del líder “suma”, sobre todo en zonas como Aragón o la Comunidad Valenciana. Gobernar en una de las dos sería asestar un golpe crucial al PSOE. “Con él hay opciones, sin él no las hay”, concluye un veterano dirigentes para explicar la importancia del paso adelante de Feijóo ante sus cuadros.

La nueva estrategia está encima de la mesa. La número dos del partido, Cuca Gamarra, ya insistía este lunes en ese mensaje en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, al afirmar que su partido “recuperará alcaldías y autonomías en las que hoy el PP está en la oposición”.

La Comunidad Valenciana, la gran batalla

Si hay un territorio en el que PSOE y PP se medirán en mayo es la Comunidad Valenciana. La ciudad de Valencia también es crucial y los populares tienen serias aspiraciones para recuperarla de la mano de su candidata, María José Catalá, que trata de emular el legado de Rita Barberá.

La comunidad es más complicada, en gran medida por lo consolidado que está el socialista Ximo Puig, a la espera de ver si Podemos consigue resistir y obtener representación. En el equipo del candidato, Carlos Mazón, insisten en que “hay partido” y sostienen que todo estará “ajustado”, pero que sigue siendo “posible”.

En Génova afirman que si hay victoria en la Comunidad Valenciana “el camino hacia la Moncloa se facilita mucho”. Pero si no llega esa plaza ni otra autonómica con potencia, más allá de La Rioja (que la dan por segura), las cosas vuelven a complicarse.