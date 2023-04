Las dos vías para llevar a Valtònyc a Mallorca avanzan con lentitud

Cinco años después de la condena del Supremo y de su huida a Bélgica en mayo de 2018, las dos vías para devolver a Valtònyc a Mallorca sin pasar por la cárcel avanzan con lentitud en La Moncloa y en el Congreso de los Diputados. El consejo de ministros no ha recibido todavía el informe del alto tribunal a una petición de indulto para el rapero de sa Pobla, y en la comisión parlamentaria de Justicia se halla sometida a enmiendas la reforma del Código Penal que suprimiría el grueso de los delitos que se saldaron en una pena de tres años y medio de cárcel.

Jaume Asens, presidente del Grupo Unidas Podemos en el Congreso, fue el autor de una solicitud de perdón para Valtònyc. En declaraciones a este diario, confirma que "presenté una moción de indulto que todavía no esta resuelta. De hecho, como no soy parte de la causa no sé ni siquiera si ha salido del Supremo, porque tiene que haber un informe previo del tribunal. Voy demandando información sobre el caso, y no me consta que la petición esté en la mesa del Consejo".

La condena a Valtònyc se desglosa en tres delitos. Dos años corresponden al enaltecimiento del terrorismo tipificado en el Código Penal, un año más por injurias graves a la Corona y seis meses por amenazas a Jorge Campos, en la actualidad diputado al Parlament y candidato a presidir el Govern por Vox. El rapero huyó a Bruselas al conocer que el Supremo confirmaba íntegramente la sentencia de la Audiencia Nacional, y su defensa ha corrido a cargo de los abogados de Carles Puigdemont.

El diputado catalán Asens tiene madre mallorquina y muestra una especial sensibilidad por la suerte de Valtònyc. Pese a la presencia de su grupo en el Gobierno de coalición con Pedro Sánchez, no confía sin fisuras en el recurso al perdón que es potestad del Ejecutivo. "Esta vía del indulto no es evidentemente segura, no tenemos una certeza de que se pueda resolver por ahí".

Para reforzar las posibilidades de un regreso de Valtònyc, Podemos activó asimismo la maquinaria legislativa dos años atrás. Asens, que es la mano derecha de Yolanda Díaz en Sumar, explica que "también hay una ley que nosotros presentamos en el Congreso. La cámara aprobó la toma en consideración y la proposición se encuentra en la fase de enmiendas. Es una de las leyes que esperamos sacar antes del final de la legislatura".

La ley de Reforma del Código Penal para la Protección de la Libertad de Expresión es un texto ambicioso, que implica la supresión de los delitos contra los sentimientos religiosos o las innumerables variantes de ultrajes a las instituciones estatales. En la parte medular que afecta a Valtònyc, suprime los "delitos contra la Corona" y también elimina el "enaltecimiento del terrorismo", debido a "a ambigüedad en su definición". La derogación de este apartado había sido solicitada por Amnistía Internacional, amparada en el contrasentido de que en dos años recientes se hubiera condenado a setenta personas por este artículo, frente a solo tres en 2011, año de la desaparición de ETA.

El texto legal que promueve Podemos supondría la despenalización de los delitos que suman tres de los tres años y medio de condena de Valtònyc. Con toda probabilidad, no se hubiera exigido el ingreso del cantante en prisión únicamente por los seis meses impuestos por las amenazas a Campos. De hecho, la justicia belga ha impedido hasta ahora su extradición a España por el discutible sustento de los delitos que justificaban el encarcelamiento.

Asens admite que la ley de Libertad de Expresión se plantea «precisamente para evitar que vuelva a suceder lo que ha pasado con Valtònyc, que pueda haber raperos que vayan a la cárcel por sus canciones. Somos de los pocos países donde se encarcela a los artistas. Bueno, Turquía también lo hace».

En el caso concreto de las injurias al Rey, juzgadas antes de que se investigaran los posibles delitos de Juan Carlos I, el Comité de Derechos Humanos de la ONU tiene establecido que "todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia como Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política". En conclusión, "las leyes no deben establecer penas más severas según cual sea la persona criticada".

En un rebote inesperado, y de prosperar la reforma parlamentaria, Valtònyc habrá logrado la modificación de los códigos penales de España y Bélgica en lo tocante a las injurias al Rey. Con la particularidad de que la justicia belga se ha anticipado a la española en el reconocimiento del error de singularizar a la Corona y en la corrección de dicha incongruencia.

El plazo de enmiendas al articulado de la ley de Libertad de Expresión ha sido ampliado hasta la fecha en medio centenar de ocasiones. Asens admite que "presionamos al PSOE para que se aligere la tramitación. Si se aprobara esta reforma, se podrá aplicar retroactivamente a las condenas anteriores como la de Valtònyc. Y está además el camino del indulto, que como vimos en el caso del procés es una vía lenta". Los dos senderos pasan por el Supremo, firmante de la condena y poco partidario de rectificar sus decisiones aunque la petición cuente con el aval del legislativo.