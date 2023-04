El presidente Pedro Sánchez ha visitado el Parque Nacional de Doñana y se ha reunido con los trabajadores para transmitir un "compromiso firme" de su Gobierno en la preservación de la reserva de la biosfera. Sánchez ha hecho una declaración en una zona próxima a la Estación Biológica y no ha admitido preguntas de los medios convocados. En su intervención ha estado acompañado del director de la Estación, el científico del CSIC Eloy Revilla y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. No ha contestado desde cuando no habla con el presidente andaluz Juan Manuel Moreno ni si piensa retirar las competencias a la Junta para evitar lo que ha tildado de "atropello ".

Sánchez advirtió al PP de que "se equivoca " cuando habla o piensa en el "coste electoral " de la proposición que amplía las hectáreas de regadío en el Norte del Parque. "Hago un llamamiento a la reflexión y a la rectificación para volver al camino de la legalidad medioambiental", reclamó al Gobierno andaluz, para retirar la proposición de ley. "No hay razón que legitime que un gobierno de cuatro años lleve a un punto de no retorno un patrimonio que tiene siglos de duración ", advirtió. Fuentes de Moncloa explicaron que Sánchez se reunió con los trabajadores de la Estación Biológica y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que trabajan a diario sobre el terreno del Parque para su conservación y para preservar el cumplimiento de la ley. Después se trasladará a la laguna de Santa Olalla, que se secó completamente el pasado verano y ahora tiene algo de agua, informó Moncloa.