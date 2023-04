Queda claro que el Gobierno ha hecho el encargo al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de hacer un intensivo de cuatro días en Cataluña para dejar claro, por activa y por pasiva y a las puertas de la campaña de las municipales, que en ningún caso el ejecutivo español entrará a debatir el acuerdo de claridad que promueve el 'president' Pere Aragonès. Lo hizo ayer desde Montserrat, cuando consideró que se trata de una propuesta para "volver al pasado" de los años agitados del 'procés', y lo ha vuelto a hacer este viernes cuando ha tachado de "trampa electoralista" el referéndum pactado que abandera el Govern de la Generalitat.

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, Bolaños ha subrayado que el acuerdo de claridad no entra en el marco de la mesa de diálogo entre gobiernos -en estos momentos, congelada- y que es, por lo tanto, una propuesta "unilateral" de ERC, a pesar que su vocación es, precisamente, acordar la votación con la Moncloa. "No se ha hablado con nadie. De hecho, no hay ningún otro partido que la esté apoyando", ha insistido con vocación de señalar que se trata de una iniciativa minoritaria.

Sin embargo, el ministro sí que ha elogiado la "valentía" de Aragonès de apostar por dialogar "con diferentes" y no haber "parado el reloj en 2017" como sí que considera que ha hecho el 'expresident' Carles Puigdemont, a quien ha emplazado a regresar a España para "rendir cuentas" con la justicia. En todo caso, y como defiende cada vez que tiene ocasión, su lectura de la situación es que Cataluña ya ha "pasado página" del conflicto y está ahora centrada en otras problemáticas de urgencia.

Ese ha sido el hilo de su intervención desde un acto en Badalona para presentar la candidatura del alcalde socialista del municipio, Rubén Guijarro, donde ha reivindicado la obra del PSOE en el Gobierno frente al PP que representan dirigentes como Xavier García Albiol, el candidato popular y exalcalde que lidera las encuestas. "El modelo del PP es la especulación, la burbuja, la corrupción", ha espetado Bolaños hurgando, sin mencionarlo explícitamente, en la imputación de Albiol en el llamado 'caso antenas'.

El ministro ha sacado pecho de la ley de vivienda que ha pactado el Gobierno con los socios de la investidura y de la iniciativa de Pedro Sánchez de ampliar el parque de vivienda pública. También de la reforma de las pensiones frente a la "miseria" que hizo por ellas el PP. "A quien se avergüence de liderar una candidatura del PP hay que recordarle cada día que es candidato del PP", ha asegurado en referencia a la fórmula de Albiol de minimizar las siglas del partido por el que se presenta.

Badalona y el "mejunje"

"Yo no tapo las siglas, no me avergüenzo de mi partido", ha reivindicado Guijarro aprovechando el espaldarazo que suponía la presencia del ministro. El alcalde ha presumido de los 18 meses de gestión en el Ayuntamiento de Badalona, especialmente agitado en los últimos ocho años, con cuatro alcaldes y dos mociones de censura por medio. Guijarro ha reclamado un respaldo "amplio" en las próximas elecciones para "no depender del mejunje" que hay en su izquierda, en referencia a la candidatura de Guanyem, con la exalcaldesa y líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, de nuevo como cabeza de lista; ERC y Comuns.