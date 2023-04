"Vamos a ganar las elecciones municipales y después vamos a ganar las elecciones nacionales en España". Con esta promesa a doble vuelta, el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha dado el pistoletazo de salida a la precampaña en Cataluña. Lo ha hecho desde Castelldefels, una de las prioridades para la formación de cara al próximo 28 de mayo, donde aspiran -junto con Badalona- a recuperar la alcaldía. En este municipio del Baix Llobregat, Feijóo ha ofrecido un gobierno útil en contraposición al de Pedro Sánchez, que ha tachado de "reality show" con "broncas, celos, rupturas y reconciliaciones".

Así, el líder popular ha prometido formar un ejecutivo "mejor" que el de Sánchez, con ministros que no se hagan "la oposición entre ellos" y que no se den "a la fuga" pasando "meses sin saber donde están". Tras la aprobación este jueves de la reforma de la ley del 'solo sí es sí' con los votos del PSOE y el PP, y ante la tajante oposición de Podemos -impulsor de la norma-, Feijóo ha reprochado al presidente del Gobierno que no haya cesado a la ministra de Igualdad, Irene Montero. "¿Quién dimite en este gobierno? ¿Quién cesa?, se ha llegado a preguntar. Además, también ha hurgado en la herida de la división entre Podemos y Sumar, y ha considerado una "anomalía" que Yolanda Díaz cree un partido diferente al que le convirtió en vicepresidenta.

"Es fácil tener un gobierno mejor que Pedro Sánchez, se tiene que hacer casi todo lo contrario", ha zanjado, prometiendo también acabar con el "chollo" de los pactos de ERC y Bildu.

Feijóo ha vendido al PP como el único partido que puede resolver los principales problemas de España, entre ellos el de la vivienda, y ha puesto en duda la promesa de Pedro Sánchez de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb, el llamado "banco malo" público que gestiona pisos procedentes de impagos, para contribuir a bajar los precios del alquiler. Feijóo asegura que una parte de estos domicilios "ya están ocupados", otra parte "son solares" y el resto "están en zonas desocupadas".

Por este motivo, el popular -que ha acusado a Sánchez de estar solo preocupado por seguir ocupando "el palacio de la Moncloa"-, ha puesto en valor su plan de vivienda y ha prometido avales a los jóvenes que quieran alquilar o hipotecarse y no tengan capital suficiente para hacerlo.

En clave catalana, Feijóo se ha comprometido "a trabajar para la normalización política en Catalunya" y ha apostado por "unir y no separar". "No es posible España sin Cataluña", ha espetado el líder popular, que ha asegurado también que su partido está "con Cataluña, en Cataluña y para Cataluña". Además, se ha mostrado convencido de que en algún momento el PP "será esencial para la gobernabilidad" de la Generalitat.

En una línea similar se ha expresado el líder del partido en el Parlament, Alejandro Fernández, que ha planteado las elecciones como una oportunidad para "pasar página de la Cataluña rota y dividida que separa entre buenos y males catalanes". Fernández también ha querido agradecer a los votantes fieles del PP no haberlos "abandonado", tras años de penurias electorales para la formación, que espera empezar a recuperarse tras el 28-M, en parte, gracias al retroceso de Ciutadans.

Inicio de campaña en Castelldefels

Recuperar la alcaldía de Castelldefels es una de las prioridades del PP en Cataluña de cara al próximo 28 de mayo. De aquí que el líder del partido, Alberto Nuñez Feijóo, haya querido acompañar al alcaldable Manu Reyes en la presentación de su candidatura. Reyes fue alcalde de esta localidad del Baix Llobregat entre 2011 y 2015, pero no consiguió revalidar el cargo en ninguna de las dos últimas legislaturas, a pesar de ganar los comicios, por pactos a la contra. En esta ocasión, los populares creen que Reyes podría asegurarse gobernar si consigue los 300 votos que, según las encuestas internas que manejan, lo separan de la mayoría absoluta.

El presidente del PP ha viajado este fin de semana a Cataluña, coincidiendo con la Diada de Sant Jordi. Este viernes ya acompañó al candidato del PP en Barcelona, Daniel Sirera, al torneo de tenis Open Banc Sabadell y a la Feria de Abril, y mañana domingo visitará el stand que el partido plantará en Rambla Cataluña. Una extensa agenda que no pasará por Badalona, a pesar de que también es una de las ciudades claves para los populares el 28-M. Xavier García Albiol ha optado por hacer una campaña local, apartada de las siglas del partido y bajo el lema 'Badalonisme', con la idea de atraer público de todas las sensibilidades políticas.

Génova prevé dos visitas más del líder popular en Barcelona antes de las elecciones, donde aspiran a recuperarse de los malos resultados de 2019 y convertirse en la principal -o la única- fuerza conservadora en el ayuntamiento.