Héctor Gómez: "Es importante que firmas españolas hagan un esfuerzo como el de Cox Energy con Abengoa"

Esta semana se conocía la resolución del juzgado sevillano que lleva el concurso de Abengoa sobre los activos de la multinacional. ¿Como valora la adjudicación a Cox Energy?

Muy bien, porque al final damos continuidad a más de 9.500 puestos de trabajo. Por nuestra parte, hemos puesto a disposición de la compañía una línea de avales para que puedan contratar en los mercados internacionales por al menos 150 millones de euros, que creo que es un esfuerzo importante. Entendemos que (la adjudicación) es un paso más y que hay que seguir trabajando para convertir nuevamente Abengoa en un proyecto de referencia nacional e internacional. Y creo que es muy importante que empresas españolas hagan un esfuerzo como el que ha hecho Cox Energy por garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de Abengoa.

¿Qué destaca de la oferta de la firma de Enrique Riquelme? ¿Ofrece suficientes garantías?

Así lo ha entendido el juez al adjudicarlo. Nosotros lo que vamos a hacer es un trabajo de acompañamiento para garantizar la sostenibilidad y el impulso a la actividad de Abengoa. Y, en ese sentido, los primeros intercambios de impresiones han sido muy buenos en cuanto a la proyección que se le quiere dar Abengoa y al esfuerzo que se va a hacer por parte del máximo responsable de Cox Energy, el señor Riquelme.

Más allá de esa línea de avales anunciada, ¿tienen previsto alguna otra ayuda?

Creo que hay mucho trabajo por hacer. Vamos a ver los primeros pasos de la nueva dirección y, a partir de ahí, todos los instrumentos que podamos facilitar ya sea a Abengoa o a través de Cox Energy, el Gobierno estará ahí.

Está en Benidorm para participar en un congreso sobre digitalización del turismo, un sector que conoce bien. ¿Qué previsiones tienen desde el ministerio para este año?

Todos los indicadores que tenemos son muy buenos. Esta Semana Santa se ha superado el 80% de ocupación global, con comunidades autónomas que superaban con creces el 95%, el 98%, e, incluso, el 100% en determinados destinos. Y eso habla bien a las claras de lo que representa España en el contexto internacional como destino turístico de referencia. Pero hay que analizar aspectos más allá del número de turistas. Creo que es muy importante ver, si lo comparamos con la prepandemia, cómo mejora la industria turística en afiliación a la Seguridad Social, y cómo, con todos los pasos que estamos dando en digitalización y modernización del tejido productivo turístico, estamos generando nuevos puestos de trabajo cualificados que nos hacen mucho más competitivos como destino.

¿Volveremos a batir récords este verano?

La previsión es batir récords en turistas y en pernoctaciones, pero también, repito, en la generación de empleo y todo lo que tiene que ver con la oferta complementaria. Yo creo que, al final, el gasto en destino también va a señalar una extraordinaria política turística que está desarrollando en España.

¿No se prevé ningún efecto por esa pérdida de poder adquisitivo que se ha producido en toda Europa por la inflación?.

En Semana Santa hemos batido récord e, incluso, hemos superado los datos prepandemia de gasto en destino. Creo que estamos en una línea claramente ascendente, independientemente de determinados de ciclos temporales que se puedan dar en el marco europeo internacional. La industria turística es sólida, y la población en Europa y en el conjunto internacional decide seguir apostando por España como destino de referencia.

¿Qué opina de las críticas que cada cierto tiempo salen de sus socios de Gobierno sobre el modelo de sol y playa, como el de Benidorm? Unas críticas que insisten en tachar el empleo turístico de mala calidad...

Yo creo que la línea en la que estamos trabajando y la apuesta que estamos haciendo con el impulso de medidas estratégicas hablan bien a las claras de que España es un referente en política turística. Y también estamos demostrando que nuestra apuesta es por generar una actividad turística y un tejido productivo a la vanguardia. Hay que recordar el esfuerzo que estamos haciendo con los fondos europeos en el campo de la digitalización del sector, también el esfuerzo que se hace en el ámbito privado para la renovación de la planta alojativa. Seguimos mejorando también en condiciones para todos los trabajadores y trabajadoras y quiero destacar que la industria turística en este país responde y responde bien y genera empleo, un empleo en la línea ascendente de calidad. Y vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones del tejido productivo y de sus trabajadores.

"Hay margen para buscar puntos de encuentro sobre el Imserso"





Ya sé que no depende de su ministerio, pero me gustaría preguntarle por el programa del Imserso. Los hoteleros insisten en que las cantidades que prevén los pliegos no son suficientes para financiar el programa, que no sale rentable. Y que lo poco que ha aumentado el presupuesto se va para financiar circuitos culturales y de naturaleza. No sé cómo lo ven en su departamento y si pueden o piensan intervenir...

Bueno, creo que hay margen para buscar puntos de encuentro y evitar la confrontación. La licitación del Imserso siempre ha jugado un papel destacado en las medidas públicas para facilitar la movilidad y el turismo interior, y la voluntad del Gobierno es alcanzar puntos de encuentro con el tejido productivo. Hablaremos con otros ministerios, porque creo que es una obligación tener la paz social y facilitar la actividad. En definitiva, que se desarrolle el programa, pero que se desarrolle también de la mejor manera posible con el tejido productivo.





Por lo que dice, ¿intentará mediar con el Ministerio de Derechos Sociales?

Bueno, acabamos de llegar al Ministerio y la voluntad es testar la posición de unos y de otros en este asunto. Me ha llegado (la queja) y, bueno, intentaremos hablar para que todas las partes estén conformes.