Juan Carlos I vuelve a Abu Dabi tras seis días en España

Después de estar seis días en España, Juan Carlos I está volando ya hacia Abu Dabi. Ese es el destino del aparato, según fuentes conocedoras de la ruta del emérito. Esta ha sido la segunda visita a su país desde agosto de 2020, cuando decidió autoexiliarse en Emiratos Árabes Unidos, para intentar mitigar el impacto en la Corona de las noticias sobre su fortuna oculta. El avión privado ha despegado sobre las once y cuarto del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, a donde llegó el domingo para un reconocimiento médico.

El pasado lunes, 17, Juan Carlos I partió de Abu Dabi hacia Londres (Reino Unido), donde estuvo dos días antes de llegar a Sanxenxo (Pontevedra), para entrenarse con la tripulación del 'Bribón' y saltar a Vitoria.

En la capital británica, estuvo con amigos y fue al fútbol, a ver el Real Madrid-Chelsea. Finalmente no almorzó con el Carlos III, algo que él comentó a sus amigos que pasaría. La Zarzuela, este martes, ha vuelto a insistir en que no hubo ningún contacto entre el rey de Inglaterra y el emérito. Según fuentes oficiales, el embajador británico telefoneó al jefe de la Casa, Jaime Alfonsín, para decirle que no se habían visto.

En Sanxenxo, se ha alojado en casa de su amigo Pedro Campos, como ya hizo en su primer viaje a España, en mayo de 2022, y ha salido a navegar varios días.

Sin palabras

Los amigos del emérito, ese "entorno" al que ha usado durante estos casi tres años para comunicar sus movimientos y sus deseos, se han mostrado en esta ocasión muy discretos. Ni Juan Carlos I les ha radiado sus actividades en España ni ellos han hablado tanto con los periodistas como acostumbraban a hacer. El exjefe de Estado ha intentado mantener un perfil bajo, algo que la Casa del Rey deseaba. Nada que ver con la primera visita del año pasado, cuando posó para los periodistas y trató de responder sus inquietudes. También esa en la que una reportera le preguntó si pensaba dar "explicaciones" y él respondió "¿explicaciones de qué?".

Poco contacto

Para la Zarzuela, Juan Carlos I sigue siendo su principal problema. Su autoexilio estuvo pactado entre padre e hijo y también con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero sus visitas son un elemento distorsionador para Felipe VI. La relación personal entre ambos es escasa y mala. Según fuentes del entorno del emérito, hablan para ocasiones muy especiales, como los cumpleaños familiares, y poco más. De este segundo viaje, por ejemplo, el jefe del Estado se enteró por la prensa, como se ha encargado de subrayar la Casa del Rey para mostrar el malestar con la visita.

Sus dos últimos encuentros se han debido a funerales. En el de Isabel II, el pasado mes de septiembre, y el del rey Constantino de Grecia, en enero de este año.