Nueva vuelta de tuerca a la situación de Podemos en Asturias con la visita esta mañana de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, a la Fundación Mar de Niebla, en Gijón. Montero acudió a ver el trabajo de esta entidad de la zona Oeste de la ciudad tras recibir la invitación, según ella mismo explicó, de la candidata a la Alcaldía de Gijón, Olaya Suárez. No estaba invitada, por su parte, la candidata a la presidencia del Principado por la formación morada, Covadonga Tomé, que confesó en una rueda de prensa celebrada minutos después en los Jardines de la Reina que se enteró de la visita de la Ministra "por la prensa".

Este visita viene a escenificar aún más la brecha que existe entre la dirección nacional y regional de Podemos y la candidatura liderada por Tomé, sobre todo a raíz del pasado encierro a cuenta del registro de la lista electoral con la que la formación concurrirá a las elecciones del próximo 28 de mayo. Sin embargo, Montero trató ayer de pasar página a toda esta situación, manifestó, por dos ocasiones, que acudió a Gijón con la invitación de Olaya Suárez, quien además es secretaria de organización de Podemos a nivel regional, y aseguró, a pesar de que no fue invitada a la visita, que Covadonga Tomé cuenta con todo su apoyo y del partido. "He sido invitada por Olaya Suárez y estoy contenta de estar aquí. La candidata de Podemos (Covadonga Tomé) sabe que cuenta con todo el apoyo de la directiva estatal", indicó la Ministra. Olaya Suárez no quiso contestar al por qué no invitó a Tomé.

La visita estaba fijada para los medios de comunicación a las 11.30 horas, pero desde un poco antes estuvo Irene Montero visitando la sede de Mar de Niebla en la calle Magallanes, a la que aplaudió por su gran trabajo. Montero valoró temas de índole nacional, pero al final fue la situación de Podemos en Asturias uno de los temas estrella de su comparecencia ante los medios. La Ministra de Igualdad aseguró en varias ocasiones que apoya a Covadonga Tomé. "Covadonga cuenta como candidata igual que el resto de candidatos y candidatos de Podemos autonómicos y municipales con todo el apoyo de la dirección estata", indicó Montero.

"Las portavocías de Podemos vamos a ir a todos los territorios que podamos. Olaya Suárez nos ha invitado y estoy orgullosa de acompañarla y no duden que Covadonga cuenta con nuestro apoyo. Trabajaremos para que tengan el mejor resultado", añadió. Preguntada sobre cómo se cristalizará ese apoyo a la lista regional, Montero dijo lo siguiente. "Lo haremos igual que todos los partidos políticos. En campaña haremos campaña. Ahora nos toca explicar nuestras propuestas. Podemos tiene que estar con fuerza en todas las instituciones autonómicas y regionales porque podemos es la única garantía de que exista valentía para transformar", aseveró.

Montero también fue cuestionada por el pasado encierro en la sede de Podemos Gijón de la candidatura regional y por la tensión que hubo para registrar la lista electora que finalmente irá a las elecciones autonómicas. "Creo que lo que ahora importa es hacer campaña. Lo importante es explicar a la ciudadanía para qué queremos formar parte de las instituciones", dijo sin querer entrar mucho en la cuestión. "Nuestro país necesita la valentía para transformar que Podemos aporta e insisto es fácil prometer en campaña y en estos años de experiencia de gobierno nos hemos dado cuenta de que incluso cuando una propuesta llega al BOE puede haber administraciones para no aplicar esas leyes como es el caso de la señora Ayuso, que ha dicho que se va a negar a aplicar la ley de vivienda en una falta de respeto a los procedimientos democráticos", concretó.

"Todos los partidos tenemos procesos internos que tenemos que resolver y está bien que la ciudadanía conozca, no soy ingenua, me parece bien que se conozca las cosas que pasan en los partidos con transparencia, pero en campaña lo importante es explicar no lo que ya saben sino lo que queremos para nuestras ciudades", finalizó.

Esta intervención terminó sobre las 12.00 horas y para las 12.30 horas la candidata Covadonga Tomé, acompañada de Laura Tuero, ofrecieron una rueda de prensa en los Jardines de la Reina.