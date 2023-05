La campaña de Ciudadanos para este 28-M será de pura supervivencia. Si la tendencia se mantiene, el partido puede afrontar su último año electoral. Para las autonómicas y municipales la dirección ha diseñado una campaña de estrategia quirúrgica, centrada en aquellos territorios donde es más fácil obtener representación porque la barrera de entrada se sitúa en el 3% del voto. Entre las comunidades están Baleares (la nueva líder, Patricia Guasp, es además la candidata al Govern), Murcia y Aragón.

También Asturias, por su particular división en tres circunscripciones electorales. Tener ese porcentaje de voto en la circunscripción central (donde se concentran Oviedo, Gijón y Avilés) les permitiría entrar en la Junta General del Principado con independencia de lo logrado en las otras dos. En cuanto a los municipios, destaca el Ayuntamiento de Madrid por motivos obvios: la candidata, Begoña Villacís, hoy vicealcaldesa de la capital, sigue siendo el principal reclamo electoral del partido.

A pesar de la polémica generada con el PP y los posibles acuerdos preelectorales que sugirió, la madrileña se mantiene como una de las opciones más fuertes si es que el partido consigue representación municipal. Además, se da la circunstancia de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no logra consolidarse como Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad. Si Villacís resiste en Madrid, la victoria moral será importante.

Entre las siguientes prioridades municipales están las capitales de provincia donde el partido ha gobernado como Albacete, Ciudad Real y Badajoz (a pesar de que el alcalde ha saltado al PP). También Palencia, Ávila, Salamanca, Burgos y Palma de Mallorca y Córdoba son territorios prioritarios para intentar sobrevivir.

El partido naranja encadena derrotas sin parar. El adelanto electoral en la Comunidad de Madrid les dejó sin representación a pesar de haber gobernado en coalición. Después llegó la derrota en Castilla y León, donde solo consiguieron un procurador. En Andalucía el golpe fue aún más fuerte y también desaparecieron. El cambio de liderazgo no parece haber logrado ningún impulso para el partido sin Inés Arrimadas al frente.

Aún así, como aseguró Patricia Guasp en una entrevista con El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, ocurra lo que ocurra, los naranjas terminarán el ciclo electoral. No está sobre la mesa no concurrir a las generales de diciembre. Al contrario, el partido afirma tener diseñado un plan presupuestario y una estrategia marcada que no termina antes de las europeas de 2024.

Además, Ciudadanos pone en valor haber podido presentar más de 800 listas para estas municipales sin un esfuerzo excesivo. Todos los territorios tendrán presencia de los liberales salvo algunas excepciones.

A pesar de no ser la presidenta, Arrimadas se está volcando en la campaña como rostro más conocido del partido. Sobrevivir en esos territorios podría ser decisivo para una última intentona naranja o para ya, echar el cierre definitivo, cuando terminen las citas electorales.