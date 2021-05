Un balcón abierto a la información

A través de la historia de un periódico como LA PROVINCIA podemos recorrer nuestra propia historia vital e incluso la de nuestros antepasados y la de un municipio como Teror, que ha aportado a sus páginas muchas crónicas e imágenes para la posteridad.

Remontarnos al año 1911, hace 110 años, no sería fácil si no contáramos con los testimonios plasmados en las páginas de LA PROVINCIA, que nos permiten indagar en el gran proceso de transformación de un municipio como Teror, que entonces no llegaba a los 5.700 habitantes; de su desarrollo económico y comercial; de sus inquietudes sociales y culturales; de la mejorar de sus comunicaciones; y por su puesto, de sus tradiciones y fiestas.

Gracias a este periódico, podemos constatar con escritos e imágenes la mayoría de los grandes acontecimientos que hemos vivido en Teror a lo largo de este siglo. Sin duda, la presencia de la imagen de Ntra. Sra. Virgen del Pino en Teror ha llenado muchas páginas del diario en estos 110 años, tanto en las fiestas patronales cada mes de septiembre como en las siete salidas que ha realizado en este tiempo nuestra Patrona desde Teror a Las Palmas de Gran Canaria y a otros municipios, como fue el caso de 2019.

Pero también en estos años, LA PROVINCIA se ha hecho eco de importantes acontecimientos para la ciudadanía de Teror, como el éxito de la empresa municipal Aguas de Teror; la mejora de las carreteras; la construcción de importantes infraestructuras en el municipio, como centros educativos, Auditorio municipal, instalaciones deportivas y sociales, etc; ha informado sobre la puesta en marcha de nuevos servicios municipales; de visitas de destacados personajes; también ha mostrado los rincones y encantos del municipio y reconocido la labor de muchos/as terorenses, que han destacado por su actividad profesional o social.

Desde el Ayuntamiento de Teror les felicitamos una vez más por el gran trabajo que han realizado en todos estos años los periodistas, fotógrafos y equipo de LA PROVINCIA, muchos de ellos/as procedentes de Teror o con una gran vinculación afectiva a nuestro municipio, a los/as que envío un especial recuerdo.