Concepto

La diseñadora gráfica María José Pérez explica que «desde que se me encargó diseñar la propuesta para el aniversario del periódico LA PROVINCIA/DLP tenía claro que, tanto su gráfica como su concepción, debían contener dos aspectos que rozan el opuesto. Desde mi punto de vista debía mostrar un cierto equilibrio entre robustez y dinamismo», asegura la joven que tuvo como conceptos a la hora de trabajar con el logo del aniversario «la robustez por todos los años que lleva esta cabecera siendo referencia informativa en la vida de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y el día a día de sus lectores, y dinamismo por ser un periódico en constante cambio, evolución y mejora, presto a adaptarse a la actualidad pero sin perder de vista su historia».

Para recoger todo esto, en su opinión, «inevitablemente necesitaba una marca compuesta por tipografía y símbolo».

Inspiración

Las referencias para su creación vinieron por varias vías, según dice Pérez. «La combinación de fuentes tipográficas vino por el estudio de las letras de la marca de LA PROVINCIA/DLP, tanto en su versión impresa, -siempre muy elegantes y con una fuerte tradición marcada por la mayúscula y la serifa- como en su versión web, -mucho más ligera, redonda y densa, fácil de leer y moderna-». Con todo esto, el uso de ambas fórmulas en el logo del aniversario era ya casi una obligación, para unir el pasado con el presente y futuro. «Sólo se necesitaba cuidar que dicha mezcla no restara elegancia o legibilidad, sino que la potenciara. La gama monocroma del negro y sus matices fue la seleccionada para las tipografías».

«En cuanto al símbolo, quería que fuese literalmente eso, un símbolo», explica la diseñadora gráfica. «En un principio me encontré con problemas para encontrar la forma adecuada para representar tantos elementos y valores que me parecen imprescindibles, ya no solo referentes a la historia del periódico, sino a la historia del pueblo que da voz, acompaña y muestra. La idea del color fue el origen del anagrama. Este ocre es uno de los colores secundarios usados en la web de LA PROVINCIA/DLP y tiene incluso más presencia que el azul de la cabecera, por lo que no pude evitar fijarme en él», dice.

«La relación con el propio color del sol, el dorado de la arena, la sensación cálida que me recordaban, las dunas… todos sus ricos tonos y matices, su movimiento tranquilo pero constante… me llevaron a descubrir que estaba pensando en la provincia de Las Palmas y en Gran Canaria en general. No pude evitar elegir un semicírculo y fracturarlo para reflejar, con varios tonos, esta misma sensación», añade.

Construcción

Desde el punto de vista de construcción gráfica, el logo se compone por dos grupos bien distinguibles. «El primero y principal es la parte central del logo, el anagrama y las cifras», asegura María José Pérez. «El número 110 se forma a partir del elemento semicircular mientras que los números ‘1’ son visibles mediante un juego de luces y sombras donde se usa el recorte de sus siluetas para su construcción y legibilidad», cuenta la diseñadora gráfica .

«El corte oblicuo es imprescindible para dar dinamismo al conjunto, aligera la robustez de las cifras verticales y mejorar la legibilidad del símbolo como ‘0’. El segundo grupo está constituido por la palabra ‘años’ y la fecha», explica. Para esto, se usó la familia tipográfica Didot, «ya que funciona muy bien equilibrando la tradicional letra serifa de la prensa histórica con la modernidad del diseño usado actualmente en la marca», concluye esta profesional.

La tinerfeña María José Pérez es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna en la especialidad de Diseño Gráfico y creadora del logo del 110 aniversario de LA PROVINCIA/DLP. Además de diseño editorial, esta profesional desarrolla desde 2004 la imagen corporativa & branding para empresas, el desarrollo y diseño de publicidad, la maquetación en diarios como El Día o en proyectos institucionales tales como Turistycod, para el Ayuntamiento de Icod, o Garachico en Red, para el Ayuntamiento de Garachico. Especialista en el uso de Photoshop, Illustrator, InDesign, Office Pack, QuarkXpress y Html5/CSS3 para el anagrama del 110º aniversario se inspiró, también, en “el dorado de la arena de las playas” grancanarias.