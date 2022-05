CC ¿Cómo definir en breves palabras el CSC?

DR El CSC es ilusión por la innovación, implicación por los valores, co-educación con las familias, es excelencia académica, compromiso con el deporte y la vida saludable. El CSC es un colegio integral al alcance de todas las familias canarias.

CC ¿Por qué el CSC decide innovar?

AR Porque la educación evoluciona y con ella las familias, en su generalidad, padres jóvenes, formados y con mucho interés por ser partícipes de la educación de sus hijos. No basta la educación de siempre, ligeramente anclada. Creemos en una organización donde aprendemos y contribuimos al aprendizaje. Porque el CSC es consciente de que está formando jóvenes para profesiones que quizás aún no existan.

CC ¿Qué formación les avala como desarrolladores de este proceso?

DR Alexander es ingeniero industrial y docente, yo me especialicé en excelencias docentes donde aprendí que no hay aprendizaje de calidad sin emoción. Pero no creemos que la titulación sea lo único que nos avale, además consideramos que lo más valioso es la experiencia de gestionar equipos docentes, saber detectar la vocación y crear un equipo competente. Cuando creamos la escuela infantil El Patio de Mi Casa, entendimos que lo más valioso es contar con un equipo que engrane a la perfección.

CC ¿En qué pilares se sustenta el cambio educativo del Sagrado Corazón?

AA El cambio empieza con las inteligencias múltiples (IM), esto nos ha permitido observar qué inteligencia destaca en cada alumno, para permitirnos potenciarlas y mejorar el resto de ellas. Esto, a su vez, permite que el proceso enseñanza-aprendizaje sea más interesante y motivador, ya que cada alumno tiene su proceso de maduración y su forma de entender todo aquello que le rodea. Ello se suma al bilingüismo con el proyecto LAIN, donde se fusionan las IM y el aprendizaje de inglés. Permite adquirir el inglés como una lengua materna.

LAIN se compone mitad del horario inglés y mitad español, con las asignaturas de Science, Phypical Education, Arts&Craft y la propia asignatura de inglés. Se trabaja con material de Cambridge, lo que a su vez forma al alumno para certificar el idioma B2, C1, etc., sin que para ello requiera un esfuerzo extra.

Nos diferencia además un programa de Tecnología y Robótica desde los 3 años hasta Bachillerato, la Educación Financiera fundamental para cualquier ciudadano competente, que se imparte desde 1º de EP y el cálculo mental desde los 5 años, por medio del ábaco japonés. Herramientas, como puedes ver, todas muy útiles para cualquier desarrollo profesional que elija el alumno.

CC ¿Qué potenciales tiene el CSC que lo convierten en un colegio único en Gran Canaria?

DR Sus majestuosas instalaciones, aulas grandes y con vistas a la naturaleza, patios que se integran con árboles y vegetación, laboratorios completamente renovados de ciencia, física, química, TIC, instalaciones deportivas únicas en la Isla.