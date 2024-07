Juan Ramón Rodríguez: «Ha llegado la hora de empezar a trabajar en la descentralización de la formación»

Juan Ramón Rodríguez Marín tiene la responsabilidad de gestionar la formación de la Policía Canaria, pero también de agilizar los procesos selectivos para ampliar las plantillas de la Policía Autonómica y cubrir todas las vacantes de las Policías Locales de los ayuntamientos que lo solicitan. El director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública es un firme defensor de la unificación del itinerario formativo y de la convivencia de policías locales y autonómicos, porque la sociedad reclama una cualificación integral de los cuerpos de seguridad, la unidad en la respuesta y la adaptación a los nuevos riesgos y amenazas. Advierte que el aumento de agentes llevará aparejado un incremento de necesidades presupuestarias, de espacio y de logística. “Ha llegado la hora de empezar a trabajar en la descentralización de la formación y crear un nuevo centro en otra isla”.

¿Cuáles han sido los cambios fundamentales que se han realizado para los nuevos procesos de selección como la altura, los tatuajes, etc.?

Más que cambios habría que hablar de evolución. La sociedad y las administraciones no pueden permanecer estancadas. Si ponemos atención en lo que la sociedad reclama en materia de seguridad, veremos que esas demandas pasan por la cualificación integral de los cuerpos de seguridad, la unidad en la respuesta de los mismos, la adaptación a los nuevos riesgos y amenazas. Por otro lado, se han llevado a cabo una serie de modificaciones de los reglamentos que regulan los procesos selectivos que han logrado mejorar la agilidad y reducir el tiempo de duración de los mismos. Es pronto para evaluar la eficacia de esos cambios, pues los dos procesos que se encuentran en marcha al amparo de la nueva normativa comenzaron en el mes de marzo y abril, aunque sí podemos decir que en las primeras etapas transcurridas de ambos procedimientos se aprecia un aprovechamiento del tiempo considerable.

¿Cómo es el día a día en la Academia con más de 100 agentes de Policía Local formándose allí actualmente?

Muy intenso. El tiempo de estancia en la Academia se aprovecha al máximo, se empieza muy temprano, son jornadas de doce horas en las que todo está previamente planificado, hasta el más pequeño detalle. Hay que tener en cuenta que hasta el momento en que se produce la entrada en la Academia, todo el conocimiento que tienen los nuevos agentes de lo que es el mundo policial emana del estudio del temario de sus oposiciones. Se trata de funcionarios públicos cuyo trabajo reúne unas características especiales y por tanto requiere una formación específica propia para que la actuación policial se lleve a cabo de una manera segura, física y jurídicamente.

¿Qué perspectivas tiene como responsable de la Academia de cara al incremento del Cuerpo General de la Policía Canaria que superará los 500 agentes en los próximos años?

Con total certeza, vamos a cumplir con ese objetivo. Lo primero que hicimos fue una radiografía de los procesos selectivos con todos los hitos que ocurren en cada uno y de los tiempos que llevaban aparejados para llegar a la conclusión que el tiempo de duración de un proceso selectivo, desde que se publicaba la convocatoria hasta que se publicaba el listado con las notas definitivas, se dilataba en exceso y existía la posibilidad de reducirlos. Con el diagnóstico claro y con el apoyo de los servicios jurídicos le pusimos remedio a un problema enquistado, como es la lentitud de la administración a la hora de desarrollar este tipo de procesos, y para ello modificamos los reglamentos que los regulan

¿Qué tipo de formación se demanda más desde el ámbito de la seguridad o las emergencias?

Por igual. Los riesgos y las amenazas tienen que ver tanto con la atención de las emergencias, como en el ámbito de la seguridad ciudadana propiamente dicha. Canarias tiene miles de personas trabajando en el ámbito de la seguridad y de las emergencias, son colectivos conscientes de los retos a los que diariamente se enfrentan y tienen inquietud por actualizar los conocimientos. En el año 2023 se impartió formación a más de 10.000 personas, tanto en materia policial como de emergencias y protección civil.

¿Qué tipo de nuevas amenazas a la seguridad obliga a la búsqueda de novedosos cursos de formación en la Academia?

Los delitos ambientales, las exigencias de grandes aglomeraciones, los delitos informáticos, la trata de seres humanos, la violencia de género. Lamentablemente, muchas de esas situaciones han venido para quedarse, por eso lo primero que se hace es buscar docentes especializados que aportan y mejoran los conocimientos de las plantillas, introduciendo nuevas estrategias de lucha.

¿Cómo se imparte la formación práctica?

Le pongo un ejemplo reciente de una formación que impartimos de la mano del Instituto Canario de Igualdad para atención a mujeres víctimas de género mayores de 65 años. Para ello se recrearon situaciones en un escenario real de violencia con la participación de actores. Se persigue que los nuevos agentes cuando se enfrenten a una situación de esas características, no solo se encuentren habilitados desde el punto de vista de la intervención policial, sino también humanamente. Tienen que recordar que uno de los principios que han de regir la actuación policial es la empatía ante situaciones que son verdaderamente dramáticas.

¿Cómo es el trabajo psicológico con los agentes de cara al trabajo que van a desempeñar?

De entrada, entre las pruebas de un proceso selectivo, hay una parte que tiene como finalidad definir la idoneidad del perfil del aspirante para el trabajo policial. En este caso, el resultado de las pruebas no permite hallar medias aritméticas para la calificación definitiva. En el caso de que el dictamen del tribunal sea de no apto, ese aspirante no puede continuar con las oposiciones. Hay que avanzar para que en el futuro los cuerpos policiales cuenten con servicios psicológicos, que además de intervenir en los procesos selectivos, permitan apoyar a los policías dotándolos de habilidades, tanto para tratar cada caso de la manera que se requiere, como para hacer frente al estrés emocional al que en muchas ocasiones se enfrentan.

Canarias es la primera comunidad autónoma que cuenta con su propio Plan Regional de Tiro, ¿en qué consiste y cómo ha sido recibido por los agentes?

El decreto 20/2020 por el que se homogenizan los medios técnicos y defensivos de las Policías Locales de Canarias, establece que se garantizará el diseño e impartición de un plan de formación específica y de actualización continuada en el manejo de las armas y otros medios defensivos. Así se ha regulado con un manual la formación mínima obligatoria que tendrá que recibir cada agente. Lo primero que se ha hecho es formar una bolsa de instructores que están a disposición tanto de las policías locales como de la policía autonómica. Dentro de la misma norma se establece que esta formación es obligatoria con carácter previo a la toma de posesión como funcionario policial y será preceptiva su actualización, al menos una vez cada seis meses. Por esa razón ha sido muy aplaudida por lo miembros de los cuerpos policiales, ya que con la elaboración del plan regional de tiro se cubre un vacío que afecta de lleno al día a día del trabajo policial.

¿Qué proyectos le gustaría implantar en la Academia de cara a los próximos años?

En esta legislatura los proyectos pasan por poner todos los medios para alcanzar el objetivo de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de llevar a cabo un despliegue del Cuerpo General de la Policía Canaria por todas las Islas. Paralelamente pretendemos colaborar con los ayuntamientos que lo soliciten en dotar a sus policías locales de plantilla acorde a las ofertas de empleo que tengan en vigor. El aumento de procesos selectivos de la Policía Canaria (tanto de las policías locales como del Cuerpo General de la Policía Canaria) lleva aparejado un incremento de las necesidades de formación empezando por las presupuestarias, de espacio y de logística. Las actuales dependencias de la Academia con sede en la Isla de Tenerife, se van a quedar pequeñas ante ese ritmo de crecimiento y ha llegado la hora de empezar a trabajar en la descentralización de la formación creando un nuevo centro en otra isla.