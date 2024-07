Mascota y compañero de trabajo, así convive el Grupo de Guías Caninos

Gustavo Expósito es uno de los guías caninos que forma parte del reciente grupo de trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria, que comenzó su andadura hace tan solo unos meses. Dina y Barry son los canes que trabajan y conviven con él. A Dina la conoció desde que tenía tres meses y a Barry lo trajo desde Bélgica, con solo 18 meses. Ambos fueron adoptados por Gustavo a través de un amigo que reside en dicho país.

Desde entonces, Gustavo mantiene un vínculo muy cercano con los perros, no solo en lo profesional si no también en lo familiar, ya que su mujer e hijos tienen trato estrecho con los canes. Expósito asegura que cuando le propusieron ser guia canino “Dina aún no estaba preparada para el tema de búsqueda”, por lo que contactó con un adiestrador, Alexander, “un profesional con mucho conocimiento”, y gracias a él ha aprendido a entrenar a sus perros, seis en total en su ámbito familiar, y a cómo tener una relación de obediencia con ellos.

Gustavo entrena particularmente los perros tres veces en semana en La Esperanza y allí Alexander le aconseja en todo. En un día libre, se levanta a las siete de la mañana, se lleva a Dina y Barry a pasear y luego desayuna en su cafetería habitual, donde ambos permanecen muy tranquilos, “allí ya los conocen”, asegura el agente.

Gustavo Expósito, entrenando a un perro de la Policía Canaria. / La Provincia

Si se trata de una jornada laboral, carga a los perros en su coche, se dirige a la base donde hace sus gestiones administrativas y, posteriormente, entrena con ellos, ya sea en las instalaciones o en algún espacio público. Según el día, también hace presencia policial en las estaciones de guaguas, paradas del tranvía o asiste a determinados colegios e institutos.

Además, nos cuenta que los guías de Tenerife se reúnen una vez en semana para hacer un entreno en conjunto y que también, ocasionalmente, se reúnen y entrenan en las instalaciones de la UNIPOL de Santa Cruz de Tenerife. Por otro lado, una vez al mes, se desplazan a trabajar con los guías de la isla de Gran Canaria o estos vienen a la isla de Tenerife, todo ello con el fin de mantener el contacto, evaluar los avances realizados o analizar las acciones llevadas a cabo en grupo.

Recordando algunas anécdotas, Gustavo destaca que “en estos primeros meses como guía canino, Barry ha sido un perro peculiar, que ejecuta profesionalmente su función, pero no puede evitar ser muy cariñoso con la gente”.

Grupo de Guías Caninos de la Policía Autonómica

Este grupo está conformado por dos unidades, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, con disponibilidad para desplazarse a todas las islas, compuestas con un total de ocho perros: Barry, Dina, Gina, Goku y Dirá son los canes tinerfeños y Disel, Sía y Nilo, los canes canariones, junto a los seis agentes especialmente formados como guías caninos, tres en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y tres en la provincia de Las Palmas.

Este grupo está dentro de la Unidad de Intervención Policial y realiza servicios en materia de búsqueda de estupefacientes. Además, están a disposición de las policías locales cuando lo requieran para hacer rastreos en plazas públicas, exteriores de institutos o colegios, etc.

Su formación ha sido impartida por la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en colaboración con la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que aportó las instalaciones.

El grupo también ha estado en servicio con perros desplazados a las islas de La Gomera y La Palma, donde ha llevado a cabo actuaciones centradas en la inspección de zonas comerciales, turísticas y dentro de los transportes públicos.

Perros con placa en el Cuerpo General de la Policía Canaria

El subcomisario del Cuerpo General de la Policía Canaria, Javier Melián, destaca que los “perros están dados de alta con su número de placa y que es una apuesta fuerte de la Dirección General de Seguridad porque teníamos esta necesidad”. Este grupo tiene una labor continuada de detección de estupefacientes en lugares públicos, servicios públicos y, especialmente, en zonas en las que haya una gran confluencia de menores.

Melián asegura que “la ciudadanía acepta y ve con una satisfacción de seguridad que aparezca la Policía Autonómica con estos nuevos agentes y su presencia en islas como La Gomera o La Palma ha tenido una aceptación total”.

De cara al futuro, señala que “la intención es ir mejorando y perfeccionando el grupo, así como formando a los canes en otras actividades como puede ser la búsqueda de personas desaparecidas y tener perros de salvamento o especializados en la búsqueda de explosivos”.

Para el subcomisario lo fundamental es que “se crea una relación de confianza total entre el guía y el can y, por ejemplo, en los viajes a otras islas comparten la misma habitación”. Necesitan cada día mantener una formación y un trato con su guía, “es un tándem que no tiene diferenciación”.