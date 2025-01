25 años de arquitectura editorial / .

Hace un cuarto de siglo Diario de Las Palmas y LA PROVINCIA se fusionaron. La teoría de las organizaciones apunta a que las fusiones suelen tener un alto índice de fracasos. Muy alto. Se trata de un proceso que hay que abordar con minuciosidad. La suma de peras y manzanas no propicia, ni más peras, ni más manzanas. Solo si se aplica cierto rigor se puede llegar a obtener más fruta y hasta más rica para evitar así perder toda la cesta. Es probable que el producto nunca sea ya el mismo. El resultado final rara vez es la suma exacta de las artes. Ni tiene por qué serlo. Lo importante pasa por saber con relativa claridad, cierta nitidez, qué se quiere al final del proceso. A dónde se busca llegar. Para tratar de definir ese camino es preciso desprenderse de pasiones y romanticismo. Aplicar cuanta más ciencia mejor. Armarse de una hoja de ruta flexible, revisable, plagada de razones y argumentos que nos acerquen todo lo posible a la certeza.

Es recomendable no caer en el optimismo ciego. Habitualmente las fusiones traen consigo la extinción de un proyecto que se integra en otro. Hay una unión entre desiguales, el más grande absorbe al más pequeño. Y hay que meditar y analizar debilidades y fortalezas de ambas partes para maximizar sinergias, elegir objetivos y diseñar proyecciones realistas que nos permitan que el valor final sume, nunca reste.

Hay que rendir cuentas ante los clientes, aquí los lectores, y los trabajadores. Se evita, sobre todo en el caso de los empleados, dar pie a que alguien pueda sentir o creer que el esfuerzo realizado para la empresa no tiene valor a la hora de garantizar, o no, su continuidad en la compañía. Aunque tampoco se aborda una fusión para que trabajadores y directivos se sientan más felices, claro que sí es importante no crear agravios que puedan lastrar el camino futuro.

La fusión de Diario de Las Palmas y LA PROVINCIA fue un proceso exquisito con la inmensa mayoría de las personas implicadas. No creo que ninguna otra empresa hubiera dejado pasar la oportunidad de poner en la calle y dejar fuera del nuevo proyecto a un buen número de empleados. Bajo el escudo legal de la fusión adelgazar nóminas y compromisos laborales a costa de legítimas decisiones que hubieran afectado a los menos comprometidos o menos cualificados de uno y de otro periódico. No cabe duda de que la fusión que nos ocupa se caracterizó por un escrupuloso respeto a quienes componían las plantillas de ambos periódicos y, por elevación, a las familias que dependían de ellos. Y de ellas.

25 años de arquitectura editorial / .

En lo que respecta al producto, se benefició de que la decisión fuera más cercana a una reflexión cultural sobre qué quería ser Prensa Canaria y de unas circunstancias sociológicas como la caída de la lectura de prensa en la franja de tarde que de una necesidad económica. Y al ansia de una paz social no exenta de paternalismo. Por mucho que la tarde ya no fuera apetecible para los medios escritos, dos formas de entender el periodismo, cercanas y distintas, pero periodismo al fin, fueron capaces de mezclarse sin que ninguna de ellas se sintiera conquistadora o conquistada por la otra. Había allí calidad profesional y humana a raudales.

Diario de Las Palmas apostaba por nichos de contenido que eran poco tocados por LA PROVINCIA. De ahí su éxito durante tanto tiempo. Fueron 33 los años en los que se fajó en la tarde, en la búsqueda de noticias, crónicas, reportajes o entrevistas que no llevaran otros desde la mañana, ni su fraternal colega ni ningún otro. Hasta el punto de haber sido el último vespertino del país en un mercado informativo muy maduro en la región.

La mayor crisis

El balance de esa fusión no puede ser del todo preciso. Ni siquiera 25 años después. No se puede saber qué periódico hubiera resultado de ella tras este cuarto de siglo si apenas pasados ocho años no se hubiera producido la mayor crisis económica conocida en el mundo occidental desde el crac de 1929. La Gran Recesión fue el peor momento económico desde la Gran Depresión registrada 80 años antes. Y a los periódicos se le sumó la crisis de su paradigma, la tormenta perfecta. La disrupción tecnológica y el hundimiento de la credibilidad de los medios golpeó aquel mundo de papel y lo barrió casi por completo.

Sin haber salido de la debacle. Con muchos recortes, debilitando las estructuras hasta fracturar huesos y columnas vertebrales, entre tembliques y tambaleos, si apenas el sector había comenzado a coger resuello, llegó la pandemia de 2019. Por si alguien no lo tenía claro aún se demostró que el periodismo del futuro será mayoritariamente digital o no será. En el caso del ya por entonces sólidamente unificado LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas los objetivos de transformación digital trazados para un lustro se alcanzaron en meses. El esfuerzo digital no han cesado de crecer. En un mundo cambiante retos y obstáculos se revisan permanentemente para ajustar, ajustar y ajustar. No hay que fallecer por inactividad. Tampoco por hipercatividad. Ni quietos ni en continuo movimiento.

El 31 de diciembre de 1999, Diario de Las Palmas publicaba en su portada un editorial a modo de despedida, 106 años después de su nacimiento. «DIARIO DE LAS PALMAS utiliza hoy por última vez su cabecera de manera individual. Desde el próximo domingo, dos de enero del año 2000, seguirá cada día en la calle indivisiblemente unido a “La Provincia”. Fraternales compañeros en el seno de Editorial Prensa Canaria S.A., ambos han venido cubriendo, desde hace 33 años, el doble frente de la mañana y la tarde. En ese tiempo tuvo la tarde sus años de esplendor, haciendo de nuestra cabecera la de mayor circulación de Canarias, como ocurrió a escala nacional con algunos vespertinos de Madrid». (... ) «Las mutaciones sociológicas acaban imponiéndose a las razones subjetivas, y la evidencia de que el mercado de la tarde ya es en nuestro entorno cultural un referente pretérito exigía respuestas empresariales objetivas».

(...) «Descartada en todo momento la opción del cierre y la desaparición de la cabecera, también se desecharon alternativas que nos convertirían de diario general, en deportivo, económico, etc.» (...). «Además de mantener viva la cabecera, fue decisión empresarial asegurar la continuidad de nuestros medios técnicos y recursos humanos, lo más lógico, natural y fecundo era la fusión de los diarios en uno solo de la mañana: un gran medio concebido como síntesis de la historia, el estilo y la capacidad proyectiva de los dos, legatario de sus culturas y beneficioso del fortalecimiento intelectual y material de la fusión para hacer llegar a lectores y anunciantes un producto mejor». (...) «LA PROVINCIA-DIARIO DE LAS PALMAS asume el gran patrimonio histórico de las cabeceras fundadas en 1911 por Don Gustavo J. Navarro Nieto y en 1893 por Don Fernando León y Castillo».

Nueva era

(...) «Estamos en la era de las fusiones, bancarias, empresariales, institucionales, culturales o deportivas, cuyas motivaciones todo el mundo entiende y asume como procedimiento de consolidación y fortaleza cuando todo cambia aceleradamente. DIARIO DE LAS PALMAS y LA PROVINCIA se fusionan como culminación de un largo periodo de complementariedad y como forma de encuentro de dos servicios informativos que siempre estuvieron próximos. Se trata, por ello, de un momento jubiloso para cuantos trabajamos en Prensa Canaria, empresa que desde 1984 tiene el orgullo de formar parte del Grupo Editorial Prensa Ibérica S.A., el más dinámico y creador de la prensa española, con doce grandes cabeceras diarias y entre ellas “La Opinión de Tenerife”, la más reciente en la cita cotidiana con el lector y la que inaugura en Canarias la experiencia de la comunicación impresa en las dos provincias con una sola matriz editorial. Prensa Ibérica renueva y ratifica así su profunda fe en el Archipiélago consolidando las cabeceras de Prensa Canaria con la fusión y dando vida a la editorial tinerfeña. Creemos en Canarias como unidad y esta es nuestra manera empresarial y cultural de demostrarlo».

Apenas 48 horas después, el 2 de enero de 2000, LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas, un Editorial en su primera página señalaba que «la fusión y la unificación de los equipos humanos de ambos periódicos describen nuestra entrada en el año 2000, umbral simbólico de un tiempo de profundos cambios». (...) La prensa de la tarde fue muy importante y poderosa en nuestro país. Como en toda Europa, pero aquellas décadas han pasado y hoy se concentra en la mañana el tiempo de lectura del medio prensa. Diario de Las Palmas fue el último superviviente de la tarde en el mercado español».

Se agrupaban así fuerzas y LA PROVINCIA hacía suyos 106 años de Diario de Las Palmas. Más los que le correspondían desde 1911.

