Nareme Melián, ilustrador canario: «La ilustración era un arte de segunda pero ahora hay calidad»

Nareme Melián Mahugo (La Laguna, 1987) comenzó desde muy pequeño a dibujar con un lápiz sobre un papel y hoy es una de las figuras más destacadas del sector de la ilustración en Canarias. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna con la especialidad de Dibujo e Ilustración, arrancó su carrera con ‘La fiesta del Sol y la Luna’ cuando todavía no había salido de la facultad.

Cogió un papel y un lápiz desde muy pequeño, ¿cómo fue la adolescencia de este ilustrador?

No soy consciente del momento en que cogí un papel y un lápiz pero siempre supe que quería dedicarme al mundo del arte. De niño era yo siempre el que pintaba; de hecho en el colegio era el que hacía los escenarios del Día de Canarias o de carnavales. Después empecé a ilustrar los dibujos de las Carretas de Tegueste y escenarios en pueblos como Valle de Guerra. Suena muy típico, pero para mi el dibujo siempre fue una vía de escape. Y lo sigue siendo, porque a pesar de que es mi trabajo, a la vez me evade. Aunque es cierto que a veces uno se vicia y tiene que frenar para poder tener vida. Eso es lo malo de mi trabajo y me ocurre porque lo disfruto.

Se dedica al sector del libro ilustrado, ¿recuerda cuál fue su primera ilustración profesional?

¡Qué difícil! No lo recuerdo (ríe); he hecho muchas cosas. Mi mundo siempre ha sido el álbum infantil ilustrado, pero también he hecho escenarios del carnaval, diseños en 3D y abrí un estudio de animación con mi compañera Laura y hacemos de todo, pero la raíz de todo es el dibujo.

Con su experiencia, ¿qué diagnóstico hace del sector de la ilustración en Canarias?

Creo que ahora es cuando goza de mejor salud. Para que se haga una idea, cuando yo estaba estudiando la licenciatura entre 2005 y 2010 en mi clase de ilustración de dibujo éramos nueve personas, éramos los raros de la facultad. Y hará como cinco años hice una exposición y de aquella misma asignatura fueron a verla 30 alumnos. Es decir, el mundo de la ilustración ha cogido bastante impulso. Siempre se ha visto como un arte de segunda pero hoy hay mucha calidad en los ilustradores. Antes las editoriales no ponían ni de quién eran las ilustraciones, sino el copyrigth de la editorial, pero ahora sí se hace. A nivel de Canarias, está genial porque cuando hago talleres me llegan chicos jóvenes que quieren ser ilustradores, es decir, ya saben lo que es un ilustrador; cuando voy a charlas en los colegios, ya conocen esta figura. Creo que va bien la cosa.

¿A qué cree que se ha debido ese cambio de mentalidad sobre la figura del ilustrador?

Todo es cíclico. Hubo un tiempo en que hubo un boom de la fotografía y apenas se veían carteles ilustrados, pero ahora hay mucho cartel. Es como cuando llegó la revolución industrial y ahora volvemos a todo lo artesanal. También ocurre que ha habido un boom con la animación asiática y el piberío se pone a investigar qué profesional hace eso; ahora el mundo de la animación está a la orden del día. Y solo tiene que ver Canarias: cuando yo salí de la carrera había pocas productoras y ahora en las Islas hay un montón de productoras de animación canarias y extranjeras y hay una gran bolsa de trabajo. Y creo que eso ha llegado a la gente joven.

El ilustrador Nareme Melián Mahugo. / María Pisaca

Para esos jóvenes. ¿Qué caminos tiene esta profesión en Canarias?

Yo he sido mucho de guisármelo y comérmelo solo, pero hay muchas salidas profesionales, desde la divulgación hasta trabajar para museos, ayuntamientos, editoriales o proyectos en empresas privadas. Hay mucha calidad de ilustradores, sobre todo los perfiles que también están vinculados al diseño, pues ahí hay un abanico inmenso de posibilidades.

¿Se puede vivir de ser ilustrador en Canarias?

Siempre digo la broma de que vivo del cuento (ríe) por aquello de trabajar con las editoriales. Sí, creo que se puede vivir y muy bien, pero hay que trabajárselo y buscar las oportunidades. Puede haber una pizca de suerte, pero detrás de esa suerte tiene que haber mucho trabajo.

¿Qué papel cree que juega la ilustración hoy en el mundo de la comunicación?

Es clave. Primero en la prensa escrita, ya sea con pequeñas viñetas o con las grandes ilustraciones que acompañan y sirven para explicar las noticias, y después véase en las entradillas para los podcast de influencer o instagramers; eso también lo hacemos los ilustradores. La ilustración tiene un gran poder, aunque reconozco que no es fácil, por ejemplo, ilustrar una viñeta que lleva un chiste reivindicativo.

¿Tiene suficiente poder por sí sola o debe ir acompañada de palabras?

La ilustración tiene que contar, esté acompañada de texto o no. La ilustración debe crear un lenguaje por sí solo individual o colectivamente. Esa es la verdadera importancia de la ilustración. No todo el mundo es ilustrador.

Nareme Melián destaca al ilustrador como «el escritor de imágenes» y no teme a la inteligencia artificial. No quiere fama, solo «dejar una pequeña huella»

¿Quién es ilustrador y quién no?

Vaya por delante que no soy nada clasista. Para mí, el ilustrador es el escritor de imágenes. Igual que un periodista y un escritor cuentan con palabras, el ilustrador cuenta con imágenes. No es ilustrador aquel que desarrolla trabajos que son muy literales, sin trasfondo y que no tienen personalidad. En el libro que estoy haciendo ahora estoy contando, a través de retratos reales, con la mirada y todo lo que rodea la figura como los tejidos, el peinado o un objeto. La cuestión es que si ves una ilustración y te quedas igual, entonces el ilustrador no ha hecho del todo bien su trabajo.

¿En qué proyectos está?

Trabajo en cuatro proyectos a la vez: la publicación de Beñesmen con Pepa Aurora para la Cueva Pintada de Gáldar, el cuarto libro de Ancor, el de Secretos de la Montaña y un cuarto libro que no puedo desvelar aún pero que tiene que ver con el origen de la Bella y la Bestia.

¿Ha trabajado fuera de las islas?

La mayoría lo hago aquí. Con el carnaval estuve invitado a la Universidad de los Andes para dar una masterclass y hace tiempo trabajé con una empresa alemana realizando postales para fomentar el turismo urbano.

¿Dónde quiere llegar dentro del mundo de la ilustración?

No lo sé, la fama no la quiero para mí. Más bien quiero dejar una pequeña huella, es decir, creo en los procesos lentos pero que sean firmes, más que el boom y de tener muchos seguidores. Prefiero que mi nombre vaya calando entre la gente y que cuenten conmigo para cualquier proyecto. Quiero llegar ahí, a que cuando alguien vea un libro ilustrado por mí le despierte algún sentimiento.

Inteligencia artificial. ¿Amenaza o aliada para la ilustración?

Puede ser aliada si la usas bien y la entrenas para que te ayude, pero no la veo como un sustituto. Yo he denunciado públicamente a instituciones que, con dinero público, sacan concursos de carteles que luego se hacen con IA. Miro atrás y veo referentes en la ilustración, pero dentro de 50 años cuando los ilustradores busquen un referente solo encontrarán IA. Así que ahora solo nos va a salvar la imperfección, es decir, el trazado mal hecho o el nervio cuando estás dibujando.

¿Tiene referentes en Canarias?

Sí, María Luisa Bajo y María Luis Hodgson, mis profesoras.

¿Cómo de crítico es con la ilustración?

No tanto. Me gusta disfrutar de otros compañeros, porque todo lo que hacen tiene un por qué. Eso sí, soy crítico conmigo mismo, pero al resto le aplaudo.

¿Hay algún libro que le encantaría ilustrar?

Tengo un libro muy fetiche muy conocido en Canarias y estoy a ver si sale; se está tanteando pero no sueltan los derechos. Pero si se lo digo se gafa (ríe).

¿De qué está más orgulloso?

Nunca estoy satisfecho con lo que hago, pero me gusta mucho la reinterpretación que he hecho del mundo aborigen porque ha calado mucho.