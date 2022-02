La Fundación Randstad en Canarias está de celebración. En 2022 se cumplen diez años de la apertura de su oficina en Las Palmas. La Fundación Randstad se había creado en 2004 con una única misión: lograr la integración real de los colectivos en riesgo de exclusión a través del empleo. Con la visión de que sólo con la diversidad es posible una sociedad más igualitaria comenzaron a trabajar y una década después los resultados les avalan. Han atendido a 3.195 personas, han formado a 1.718 personas y han conseguido 1.055 contratos de trabajo.

“Estamos muy satisfechas del trabajo realizado. Sabemos que la integración laboral de las personas con discapacidad solo se consigue si les apoyamos con formación y orientación para que mejoren en su empleabilidad y se reduzca la brecha digital que se está produciendo”, afirma Patricia Muñoz, directora de Proyectos en Canarias de Fundación Randstad. “Detrás de cada persona que acude a la fundación, hay una historia real, con nombres y apellidos. Podemos contribuir a cambiarla y ese es nuestro mayor orgullo y el motor que nos impulsa a seguir trabajando por la integración efectiva de las personas con discapacidad” .

En la oficina de la Fundación en Las Palmas se está desarrollando el proyecto de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia al Autoempleo (OPEA) en colaboración con el Servicio Canario de Empleo. Esta iniciativa permite impulsar el empleo en la islas mejorando la empleabilidad de las personas con discapacidad. “Los datos alcanzados con este programa en los 3 últimos meses del año 2021 fueron especialmente positivos- afirma Patricia-.Hemos atendido 374 personas y hemos realizado 1.592 acciones”. El proyecto OPEA está diseñado para mejorar las condiciones de empleabilidad y orientación laboral de las personas en situación de riesgo de exclusión social desempleadas, preferentemente personas con discapacidad y durante 2022 también estará activo.

«Mejoramos las competencias digitales de las personas con discapacidad» Patricia Muñoz - Directora de Proyectos en Canarias de Fundación Randstad

Además, la Fundación también lleva a cabo un labor muy importante con las empresas de la zona centrándose en la sensibilización y normalización de la discapacidad, demostrando que “todas las personas tenemos capacidades, solamente son capacidades diferentes”. Así se organizan jornadas donde personas con discapacidad cuentan en primera persona su experiencia como es el caso de Clara Garrido primera letrada ciega en el Congreso de los Diputados. Además, la Fundación ayuda a las empresas en el cumplimiento normativo, genera entornos colaborativos entre empresas, trabajadores y entidades a través del voluntariado, trabajando la cultura de diversidad e inclusión.

Romper la brecha digital

Después de 10 años en las islas, la Fundación sigue creando nuevos proyectos. Uno de ellos se denomina “Brecha Digital” y tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la economía circular a través de la reutilización de los ordenadores, fomentar el acceso universal a la tecnología, y generar nuevas oportunidades para personas con discapacidad.

“Con la pandemia nos dimos cuenta de que hay muchas personas que no tenían recursos para buscar trabajo, hacer gestiones en un banco o simplemente contactar con su familia. No podían hacerlo porque no tenían un ordenador, datos o no sabían hacerlo -comenta Patricia-. Este proyecto está enfocado a mejorar las competencias digitales y a darles los recursos que necesitan”. Para esta iniciativa, la Fundación ha contado con la especial involucración de Randstad desde su dirección general hasta sus empleados que se han convertido en voluntarios para impartir talleres.