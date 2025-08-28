En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: Georgia-España, en directo
La selección española debuta ante Georgia con el deseo de coger buenas sensaciones y sumar un triunfo vital
Ramon Palomar
La selección española de baloncesto arranca su andadura en el Eurobasket que acogen Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, con un duelo importante en el pabellón Spyros Kyprianou de Limassol ante una Georgia pendiente de Tornike Shengelia.
La campeona de Europa inicia la complicada defensa de su gran título de hace tres años en Berlín ante un rival siempre complicado, más siendo el estreno en una gran cita, frente al que no puede tropezar de cara a afianzar sus opciones de estar en los octavos de final del torneo y de evitar un primer cruce ya de máxima exigencia.
Falta de Pradilla, que comente su segunda falta, y tiros libres para Georgia...y entra De Larrea por Saint-Supery, y también Willy para sustituir a Pradilla
De momento, se mantiene el 20-17 en este inicio del segundo cuarto....
Los árbitros no se han percatado que ha tocado el aro un jugador georgiano y Scariolo pide la revisión de la jugada....sin éxito
Debut de Josep Puerto con España....y comete muy rápido su primera falta
Brizuela falla el triple y comete falta en defensa para evitar la transición rápìda de los georgianos.......
España arranca con Saint Supery, Brizuela, Pradilla, Lopez-Artostegui y Juancho Hernangómez
Seis pérdidas son demasiadas en este primer cuarto, que ha permitido a Georgia anotar después de los errores de los españoles. Hay que mejorar esta faceta, defender duro y encontrar buenas posiciones de ataque
Brizuela anota solo un tirto libre y final del primer cuarto, 20-17 para Georgia, que ha mandado durante todo el cuarto a pesar de que España se ha acercado en los últimos minutos
Pierde el balón Shengelia y Brizuela fuerza la falta personal y tendrá dos tiros libres a 5' del final del cuarto
Buena canasta de Pradilla que permite a España reducir la renta a cuatro puntos y el seleccionador de Georgia, Dzikic pide un tiempo muerto a 30 segundos para finalizar el cuarto
