Eurobasket 2025: España - Bosnia, en directo
Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder ante los georgianos y hoy lucharán por la victoria para conseguir una plaza en los octavos de final
Iker Kind
La selección española de baloncesto busca resarcirse de su derrota ante Georgia y luchará por hacerse con la victoria este sábado contra Bosnia. Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder por una diferencia de 14 puntos (83-69) ante los georgianos.
Solo cuatro de los seis equipos de cada grupo pasarán a octavos y, tras el tropiezo ante Georgia, 'La Familia' necesita sumar una victoria para poder hacerse con una de las plazas. La campeona de Europa ha comenzado así un duro camino para defender el gran título que obstenta desde hace tres años.
ESP 10-9 BIH
Completa el 2+1 el canario.
ESP 9-9 BIH
Gran canasta de Santi Aldama y tendrá tiro adicional.
ESP 7-9 BIH
Bandeja de Atic para volver a adelantar a Bosnia.
ESP 7-7 BIH
Anota Aldama tras asistencia de Pradilla. Antes, Bosnia ejecutó un tiro libre.
ESP 5-6 BIH
Qué sobrado Nurkic en el hombre a hombre con Pradilla.
ESP 5-4 BIH
¡Triple de Santi Aldama! Se coloca España por delante.
ESP 2-4 BIH
Anota los dos libres Pradilla. Primeros puntos para España en el partido.
ESP 0-4 BIH
Se hace fuerte Pradilla en la zona y fuerza dos tiros libres. No entró su gancho.
ESP 0-4 BIH
Falla la bandeja Yusta y anota en el contraataque Alibegovic.
ESP 0-2 BIH
Falta de Gegic sobre De Larrea. Segunda del jugador y del equipo.
