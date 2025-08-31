En Directo
BALONCESTO
Eurobasket 2025: España - Chipre, en directo
La Familia busca conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para conseguir una plaza en los octavos de final
Iker Kind
La selección española de baloncesto, tras ganar este sábado a Bosnia, buscará ante Chipre conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para hacerse con una de las cuatro plazas para acceder a octavos. Tras el tropiezo del primer partido contra Georgia, los de Scariolo sacaron a relucir sus armas ante Bosnia y consiguieron su primera victoria en el Eurobasket con un resultado de 88 a 67.
El camino de la Familia para llegar a octavos de final parece que se ha allanado tras subir la intensidad ante Bosnia y mejorar sus porcentajes, especialmente en los triples, consiguiendo de esa manera ganar el partido. Hoy buscará hacer lo mismo contra Chipre y así continuar en la luchar para poder revalidar el título.
España, preparada para el partido.
¡Buenas tardes a todos y todas! Otro partido más de la España de Sergio Scariolo, que hoy afronta el partido más asequible de la fase de grupos. Su rival es la selección de Chipre, un equipo que cuenta con jugadores no profesionales y aprovecha la condición de anfitriona. Tras las buenas sensaciones de ayer contra Bosnia, 'La Familia' necesita otra gran victoria para llegar en forma contra Grecia e Italia. ¡Empezamos!
