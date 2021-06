«Estoy disfrutando como un niño en esta Eurocopa»

Llegó a esta concentración tras jugar 37 partidos de Liga con el Barça, ahora encadena otros tres seguidos y los 90 minutos con España, ¡vaya manera de empezar en la élite!

Esto muy contento de tener la confianza del míster y disputar todos los minutos de la selección y dar el máximo al equipo cada partido y estar lo más fresco posible.

¿Cómo se digiere un éxito tan fulgurante como el suyo?

Bien, todo está pasando super rápido, como en mi carrera, y estoy muy contento de disfrutar de lo que más me gusta. Estoy tranquilo y seguro de lo que estoy haciendo. Debo dar las gracias a los entrenadores por la confianza que me han dado y devolverla en el campo.

¿Pero piensa y valora en la vorágine en que se encuentra?

Voy día a día, con la naturalidad de siempre. Estoy tranquilo sabiendo que tengo mucho margen de mejorar y debo hacerlo. Intento coger cosas de los veteranos de aquí y del club para mejorar.

¿Cómo puede transmitir esta sensación de tranquilidad jugando con solo 18 años?

Bueno, intento estar tranquilo en el campo. Ahora han cambiado un pocos las cosas con la suerte de tener gente en la grada, como en La Carlota, pero no cambió y sigo con la idea de jugar lo más tranquilo posible. Creo que es lo mejor para que todo salga bien

¿El balón nunca le quema?

Intento pensar bien la jugada, buscar al hombre libre, que es lo mejor, y jugar hacia adelante. Si rompes líneas, el equipo avanza y ayudas mucho, que siempre es mejor que jugar para atrás.

¿El partido ante Eslovaquia fue uno en los que notó más presión en los días previas de lo que lleva de carrera profesional?

Fue uno de los más importantes. Teníamos que ganar sí o sí, aunque para mí todos los partidos son importantes, ni que no nos jugásemos nada. Siempre intento jugar como si fuera el último partido y hacerlo lo mejor posible. Quiero ayudar al equipo en lo máximo posible, aunque no nos juguemos nada.

¿Percibe que su estatus en la Roja es más elevado que en el Barça y debe asumir más responsabilidades? Aquí, por ejemplo, no está Messi.

Intento evadirme de la realidad, como he dicho, quiero estar tranquilo y no pensar que pueda tener un estatus., Aquí todos somos importantes, los 24 que estamos, tenemos un gran equipo y un gran grupo. Aparte de lo que pasa fuera del campo, se nota dentro que estamos muy unidos y aportar el máximo a la selección.

¿Está disfrutando de esta Eurocopa?

Estoy disfrutando como si fuera un niño, hasta ahora lo era... (sonríe). Es un sueño estar aquí y lo disfruto por mí y toda la gente que me rodea.

Además, el juego de la selección de querer siempre la posesión y la pelota le va como anillo al dedo.

Los jugadores que estamos aquí, somos del mismo perfil, de tener la pelota, rodar de lado a lado hasta encontrar el hombre libre y eso es lo que nos hace ser fuertes. Es lo que nos va a llevar a buen puerto y es lo que tenemos que hacer. Rodar el balón y encontrar el hombre libre. Así estamos creando muchísimas ocasiones y debemos materializarlas.

¿Es el fútbol en el que siempre se ha fijado?

Sí, es el fútbol con el que he crecido. Siempre veía el fútbol de España y del Barça con Xavi, Iniesta y todos los grandísimos futbolistas que nos hicieron campeones del mundo. Intentamos hacer ese fútbol que nos gusta y que estamos acostumbrados desde pequeños.

La comparación de usted con Iniesta es constante, ¿le gusta o le da un poco de cosa?

Es un orgullo que te comparen con Iniesta por lo gran jugador y persona que es. Pero yo tengo que ser Pedri e intentar hacer mi carrera, Iniesta es un grandísimo jugador, es bonito que me comparen con él, aunque yo voy a intentar hacer mi carrera.

¿Croacia es un hueso muy duro para los octavos de final?

Croacia es una selección muy fuerte, con grandísimos jugadores y nos va a poner un partido muy difícil porque quieren el balón y les gusta jugar. Quien tenga el balón tendrá más peligro y quien no lo tenga, sufrirá más. Esperamos que lo tengamos nosotros y aprovechemos la oportunidad.

¿Es clave frenar a Modric?

Modric es uno de los jugadores que tiene estrella. Aunque Croacia tiene a más jugadores interesantes, con mucha calidad y nivel. Son muy buenos, pero nosotros también.

¿Ya están más tranquilos con el tema del gol?

No teníamos dudas de que acabarían entrando. Hemos marcado cinco goles y si seguimos con el mismo juego, o mejorando, llegarán muchos más goles y tendremos nuestras oportunidades.

Por cierto, ¡menuda conexión por la izquierda con Jordi Alba!

Llevo muchos partidos con Jordi y, aunque es mi primer año, parece que lleve más años jugando con él. Me encanta, tiene una calidad inmensa. Hemos visto todo lo que ha conseguido con España y el Barça. Es un orgullo jugar a su lado y me lo hace todo más fácil.

¿Qué me dice de Luis Enrique?

Desde el primer momento ha sido una magnífica persona conmigo. Se ha portado muy bien y estoy muy agradecido por la confianza.

Frente a Eslovaquia destacó mucho la conexión que tuvo con Sergio Busquets.

Si, Busi es un espectáculo, jugar con él me encanta, cómo juega y cómo lee el juego en todo momento. Siempre está bien colocado es un apoyo. He jugado toda la temporada con él y hemos jugado muchos partidos juntos. Tenemos también muy buena relación. Fuera del campo. Es un orgullo jugar con alguien que ha conseguido tantas cosas.

¿Lo considera un maestro?

Intento fijarme en todos, en él en especial porque actúa en una posición similar a la mía. Los veteranos aportan mucho a la gente joven, como nosotros aportamos ilusión. Tenemos que fijarnos en ellos y aprender de sus consejos.

¿Han hablado mucho de que son el jugador más joven y veterano de la selección?

De eso no hablamos, sino de lo duro que será el partido, de lo que estamos viviendo aquí, de lo que pasa en casa, de cualquier tontería o cosa seria. En realidad, de cualquier tema. Me ayuda mucho.

¿Les afectó mucho quedarse sin el capitán al inicio de esta concentración?

Cuando se va Busi, queda la duda de no saber quién más puede tener el Covid. Fue un poco difícil tener que entrenar solos. En los partidos luego lo hicimos bien la diferencia de los dos primeros con Eslovaquia fue que entró la pelota.

¿Cómo vivió los días aislados aquí en Las Rozas?

Fue un momento duro porque no sabes si hoy estas aquí o mañana te puedes ir. Yo estaba tranquilo. Si me debía ir a casa y no poder disfrutar, es lo que tocaba... Mi objetivo era estar al máximo nivel para los partidos.

¿Cómo ve a Eric García?

No lo conocía de la sub 21, pero sí de la anterior convocatoria de marzo. Tenemos muy buena relación, haciendo bromas. Su salida de balón espectacular. En el Barça aportará muchas cosas.