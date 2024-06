Modric: "España es una de las favoritas, tiene muchas armas"

Luka Modric, que arranca su quinta Eurocopa con Croacia en esta edición de Alemania, compareció en rueda de prensa antes del partido ante España para analizar la actualidad del partido que le medirá a los de Luis de la Fuente. El madridista comenzó respondiendo a la pregunta sobre si sabía a qué se refería Joselu cuando apuntaba que sabían cómo sacarle del partido: "Hay que preguntarle a ellos, si saben cómo hacerlo".

Una España "de talento"

Modric también se refirió a los partidos precedentes que ha vivido entre Croacia y España, aunque prefirió hacer comparaciones entre la España de ahora y las anteriores: "No me gusta comparar generaciones distintas. Esta es una España muy fuerte, con mucho talento. La España de 2008 y 2012 fue única. La base de esta España ya no es Madrid y Barcelona. Para mí es una de las favoritas tiene muchas armas. Será muy difícil".

El croata también se refirió a las expectativas de su selección en esta Eurocopa y la circunstancia de enfrentarse de nuevo a los españoles: "Todos queremos jugar contra las mejores y España lo es. Debemos dar nuestra mejor versión. Jugar grandes partidos nunca aburre. Hemos demostrado estar en lo más alto del fútbol europeo, aunque en las Eurocopas no hayamos dado ese paso. Estoy seguro de que podemos hacerlo ahora. Nos da igual que no nos vean como favoritos".

18 años jugando Eurocopas

Luka analizó las fortalezas de Croacia: "La mayor fuerza de este equipo es la unidad. Nos quedan muchos jugadores de Qatar y jóvenes que han demostrado que merecen estar aquí. La vuelta de Perisic es una gran noticia". Sobre su permanencia en la selección pese a tener ya 38 años, dejó claro que "siempre he creído en mí. Si me hubieran dado un papel de escribir qué quería de mi carrera, me hubiera dado miedo imaginar lo que he vivido. Aquí, en este estadio, viví un ambiente increíble en 2006. Son casi 20 años de diferencia. He mejorado en todo. Prefiero que hablen los demás de mí".

Para acabar, Modric tuvo palabras de elogio para Lamine Yamal, del que dijo: ""Me siento muy viejo al oír que tenía tres meses cuando yo jugué mi primera Eurocopa. Los años no importan, importa lo que se demuestra en el campo. El potencial de Lamine es enorme, todos lo hemos visto". Y concluyó una rueda de prensa que ofreció íntegramente en croata por orden de la Federación Croata de Fútbol.