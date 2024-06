Oyarzabal: “Si quieres ganar la Eurocopa tienes que llevarte por delante a todos. Toque lo que toque...”

Mikel Oyarzabal fue uno de los cuatro capitanes de la selección absoluta cuando Luis de la Fuente fue nombrado seleccionador. No le correspondía por veteranía, pero el de Éibar es uno de los hombres de confianza del técnico de Haro y lo hizo saber a todos de esa manera. Mikel ha superado una lesión grave y afirma que eso le hace “valorar más estar jugando al fútbol, estar disponible, estar en una Eurocopa, que quieras que no, es un evento único. Hay que darle más valor a las cosas porque si no, cuando no estás bien, lo notas”.

-Usted es uno de los jugadores que conoce a Luis de la Fuente desde hace más tiempo. ¿En qué ha cambiado como entrenador y como persona?

-Como persona es la misma, es alguien con experiencia y con muchos años en el fútbol. Alguien que sabe cómo funciona esto y creo que como persona no ha cambiado. Obviamente, vas mejorando aspectos, vas viviendo cosas que te hacen mejorar y al final eso es un aprendizaje constante tanto en la vida como en el fútbol, lo que te hace evolucionar cada día. En el trato personal es el mismo.

-Jugadores como usted, Merino, Rodri, Ferran Torres o Dani Olmo son el núcleo de esta selección. Futbolista en los que De la Fuente ha confiado siempre y que a él le gusta decir que sois "el pegamento" del grupo.

-Es más importante muchas veces la gente veterana, la gente que lleva muchos años aquí en el fútbol y que tiene más experiencia. O la gente joven que te aporta ese dinamismo, ese descaro que muchas veces hace falta. Un descaro que tienes cuando eres joven y no te importa nada. Al final sacas un poco más lo que eres tú. Creo que se trata de que todos juntos, únicos y cada uno con lo suyo, hagamos un grupo bueno. Y creo que lo hemos hecho.

-¿Qué aporta Mikel Oyarzabal a esta selección?

-Intento aportar la que puedo. Si me toca jugar y si no me toca. Intento estar listo, estar preparado para cuando toque la ocasión. En los entrenamientos trato de darlo todo, para apretar y que el de al lado también tenga que apretar para mejorar porque la competición sea mayor. Lo cual es beneficioso para todos.

-Usted ha vivido varios grupos de selección con jugadores distintos y generaciones diferentes. ¿Cómo calificaría a esta selección de Alemania?

-(Se toma un tiempo para responder)… Te diría que es una selección fácil, una selección en la que no te importa con quien estar, no te importa con quien hablar. Las conversaciones surgen de forma sencilla y creo que eso es de agradecer.

-Da la sensación que las guerras internas y las trincheras de clubes dentro de las selección han pasado a mejor vida.

-Parece que está un poco olvidado o dejado del lado lo de los clubes y creo que al final es positivo que todo el que venga lo haga por méritos, porque el seleccionador lo desea y sin importar de qué equipo es.

-Usted llega a esta cita de la Eurocopa después de haberlo pasado por una lesión que le dejó muchos meses sin jugar. ¿Eso le ha cambiado la manera de entender el fútbol o de disfrutarlo?

-Se lo digo muchas veces a los compañeros. Sobre todo a los que no han vivido situaciones malas o lesiones. Cuando no juegas un partido bien o no tienes un buen día por lo sea, te enfadas y estás un poco diferente, como es normal. Pero creo que hay que darle el tiempo justo y relativo y darle vuelta cuanto antes. Cuando sufres una lesión o pasas por un momento difícil, valoras más el estar jugando al fútbol, el estar disponible, el estar en una Eurocopa, que quieras que no, es un evento único. Hay que darle más valor a las cosas porque si no, cuando no estás bien, lo notas.

Mikel Oyarzabal lidera la expedición española en uno de los desplazamientos en Alemania / Pablo Garcia/RFEF

-Durante su baja por lesión, nunca le faltó una llamada de De la Fuente. Él tiene muy a gala el estar siempre pendiente de los lesionados.

-Nunca me faltó su llamada. Es positivo y eso habla también de su forma de ser, de su trato personal , que creo que es positivo. Es importante que en esos momentos duros tengas comunicación y la ayuda de Luis y de tantos otros que están ahí ayudándote. En esos momentos es bueno que alguien

este para darte una palmada en la espalda cuando lo necesitas.

-El seleccionador también presume de su equipo de colaboradores. ¿Cómo son los miembros del staff de la selección?

-Su equipo es como Luis. Cuando una persona es de una manera, su entorno también es de una manera parecida y todo va a moverse de esa forma para que fluya y todo siga igual en la misma onda que el entrenador. Es muy sencillo convivir con ellos. Es un grupo muy fácil de llevar y al final cuando estás tantos días, y esperemos que aún nos queden unos cuantos más, eso lo hace todo mucho más sencillo.

-La Real Sociedad es el equipo con mayor representación en esta selección. ¿Qué le dice ese dato?

-Por un lado es un orgullo porque habla de que las cosas en el club se están haciendo bien y desde fuera se valora el trabajo que se hace allí. Y por otro lado, quieras o no, al final lo hace un poquito más llevadero y amigable, porque te juntas más con los cinco del club. En cada comida nos solemos quedar una vez terminada los cinco y alguno más que se junta a charlar y a estar un rato juntos. Y eso es algo positivo para la convivencia del grupo.

-Del Athletic también hay unos cuántos, ¿hay pique?

-Sí, claro que hay pique. Existe rivalidad con los del Athletic, pero es muy sana. Tenemos buena relación con todos los jugadores de allí. Las aficiones obviamente tienen esa rivalidad, que se ve siempre que es sana. En redes o en la calle siempre hay alguno que se pasa de la línea, pero eso lo hay en todos lados. Creo que, por normal general, es algo que envidia la gente de nosotros.

-Este equipo está repleto de nómadas del fútbol que cogieron la maleta y emprendieron aventuras en otras ligas y otros países. Usted es de los pocos que se ha mantenido en su club y ha desechado ofertas económicas más jugosas para quedarse en San Sebastián. ¿Descarta probarlo alguna vez?

-En la vida nunca sabes lo que puede pasar y en el fútbol menos porque las situaciones cambian mucho. Hoy estás aquí y mañana te puedes lesionar y te puede cambiar la situación porque hay mil condicionantes. Pero yo ahora y los años de atrás he tendido muy claro que quería estar en la Real y que el club también quería que yo estuviera allí, y eso también es importante. Para mí es un sitio en el que tengo mi familia, mis amigos, he conseguido crecer como jugador, he conseguido que las cosas para el club vayan bien y cuando todo eso se junta, es más fácil quedarte donde estás.

-¿Qué expectativas tiene esta selección? ¿Se ven favoritos a ganar la Eurocopa?

-Nosotros teníamos claro que veníamos a competir por la Eurocopa y que

veníamos a hacer un papel importante. Lo tenemos claro nosotros y el cuerpo técnico. Todos vamos en la misma dirección y eso es lo más importante. Luego puede haber sorpresas y habrá equipos que fallen. Ahora la competición cambia y pasa del grupo a las eliminatorias, donde un despiste te puede costar muy caro. Tenemos la conciencia tranquila, creemos que podemos hacer las cosas bien, pero con los pies en el suelo, con confianza, humildad y trabajando para cumplir el objetivo.

-Parece que el cuadro se ha torcido y vamos por el lado más duro con Alemania, Inglaterra, Francia, Portugal…

-Es algo que no está en nuestras manos y no hay que darle mayor importancia. Si quieres ganar la Eurocopa, tienes que llevarte por delante a todos. Toque lo que toque…

-Gracias, Mikel y mucha suerte.

-Gracias, a vosotros.