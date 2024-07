Olmo: "Me da igual que marque yo en la final o lo haga Unai Simón"

Dani Olmo compareció en rueda de prensa con la final de Berlín ante Inglaterra a la vuelta de la esquina. El jugador manifestó su ilusión por este encuentro y poder llevarse la Cuarta Eurocopa para España.

Olmo afirmó que la final no hará cambiar el planteamiento del equipo: "Está funcionando y no hay que hacer variaciones. Tenemos una idea de juego única personalizada de la selección, tenemos nuestras armas y podemos aportar cosas diferentes y nuevas. Como dice el míster siempre se puede mejorar, hay que preparar como siempre la final”.

El egarense espera marcar y ser pichichi de la Eurocopa, aunque matizó que "mientras ganemos me da igual marcar yo o Unai Simón, siempre hay que seguir sumando”.

La inferioridad numérica en la grada no les va a influir porque "si hay 11.000 españoles en el estadio, 48 millones estarán en casa animando y es algo que nos motiva aún más si cabe”.

Olmo recordó que "la afición española la sentimos muy cerca, incluso ante Alemania, lo pudimos celebrar con ellos, había más de los que pensábamos. Hay un gran grupo que nos ha venido a apoyar y también estarán en la final”

De Inglaterra dijo que "no nos preocupa" la fama de gafe de Harry Kane y que quieren el título "doce años después del último". De Bellingham apostilló que "es una final y no creo que no vaya a jugar por estar cansado, es un jugador importante y lo vamos a tener en cuenta como otros”.

El mejor momento de su carrera

Olmo puede acabar como el máximo goleador, lleva tres goles, pero recordó que "también lo podría ganar Fabián que lleva dos goles o Morata "si consigue un hat-trick". Del capitán añadió que "se lo merece todo".

A nivel persona, Dani admitió que “podría ser el mejor momento de mi carrera, estoy a tope física y mentalmente, la oportunidad es única y lo sabemos. Estamos a un partido de la gloria y super motivados par que llegue ya”.

El Barça, aparcado hasta el lunes

De su posible marcha del RB Leipzig a final de temporada para marcharse al FC Barcelona, Olmo zanjó pronto el asunto: “En temas del futuro no quiero entrar, solo estoy centrado domingo en la final”-

En cuanto a Inglaterra comentó que "es un equipo que ha demostrado saber sobreponerse a cualquier situación y remontar situaciones adversas", algo que también le ha pasado a España: “Nosotros hemos sufrido, con una prórroga ante Alemania, ante Francia con ocasiones suyas al final, nuestro juego es muy bueno y venimos de perder una semifinal de la Eurocopa y mereciendo más, tenemos una experiencia mala para mejorar”.

Dani habló como un capitán sin brazalete. Es básico para España y el '10' confía en sumar su segundo título como internacional tras la UEFA Nations League del año pasado.