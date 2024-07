Los amarillos se ponen la bufanda de la ‘Roja’

El pío pío cambia de bufanda. El amarillo, esta noche más que nunca, se funde con el rojo de España para animar al combinado nacional. Jugadores históricos de la UD Las Palmas apuestan por el triunfo de los de Luis de la Fuente, sobre todo por el espectacular fútbol que han desplegado durante la Eurocopa de Alemania. A años luz se encuentra el juego de su rival, Inglaterra. Pero eso sí, advierten: «Una final es diferente». Además, recalcan el valor de las individualidades de la escuadra británica: Kane, Foden, Bellingham, Saka...

Félix Marrero nos atiende desde la Gran Vía de Madrid. Espera una victoria hoy para vivir la fiesta en el epicentro de las celebraciones en la capital de España, sobre todo las madridistas, en Cibeles. «Por lo visto hasta ahora, España es la favorita», asegura, para aplaudir el cambio de registros de la Roja, combinando la posesión con «el juego más directo».

Sobre los ingleses, el que fuera centrocampista todoterreno de la UD apunta que «es un conjunto individualmente muy fuerte», pero que baja enteros en cuanto al aspecto colectivo «al menos por lo que se ha visto en esta Eurocopa».

Félix Marrero señala que la selección española debe ser «fiel a su estilo». Además, afirma que la irrupción de jóvenes como Lamine Yamal y Nico Williams no le ha sorprendido, «porque han hecho lo mismo en sus respectivos clubes esta temporada». Quien sí lo ha cautivado por su fútbol «es Rodri y atrás Laporte y Cucurella, que se ha vaciado en todos los partidos y no apuntaba a titular».

Por su parte, el exguardameta Daniel Carnevali quiere rebajar la euforia en torno a España, «porque a un partido todo puede pasar». El argentino reconoce que el combinado nacional español «ha hecho un torneo espectacular, el que mejor juego ha realizado sin duda, combinado la posesión con un juego rápido directo con Lamine y Nico, con Olmo apareciendo por sorpresa y con futbolistas en el centro como Rodri y Fabián», analizaba, a la vez que recuerda la historia de los ingleses y «los buenos jugadores que tienen».

Sin miedo escénico

No cree Carnevali que la juventud de los españoles les vaya a pasar factura en una gran final, «porque ya han demostrado que no les pesa la responsabilidad ante equipos como Francia o Alemania, aunque habrá que ver el control de las emociones si se va ganando 1-0 y el rival te mete atrás 20 minutos».

El exguardameta de Las Palmas también tuvo palabras de elogio para el arquero español, Unai Simón: «Lo veo seguro, con experiencia. Es verdad que a veces comete algún error por exceso de confianza, pero eso me gusta, demuestra personalidad». ¿Y llegados a los penaltis?: «No es lo mismo un penal durante un partido que en una tanda. Hoy en día se tiene muchísima información sobre los tiradores, y ellos sobre los porteros. En mi época no existía. Siempre me lanzaba por el mismo lado, y de cinco, dos o tres iban por ahí». A la hora de hacer la porra, Carnevali señala que «no soy amigo de dar resultados, pero apuesto por una victoria de España antes de los penaltis».

También hablamos de la final con otro ilustre de la casa amarilla, Víctor Afonso. Y lo tiene claro el excapitán, «visto lo visto la selección española es mejor», para rápidamente apuntar que «Inglaterra no necesita jugar bien para ganar, y nosotros sí». «Los ingleses tienen futbolistas que no necesitan participar para aparecer y hacer gol, además se trata de una final y ellos llevan dos seguidas con ésta, eso les hace peligrosos», apuntaba el central grancanario.

Alaba Víctor el nuevo estilo de la Roja, además de poner un 2-1 a su favor en la porra: «Ahora utiliza más fases de juego, y eso la convierte en impredecible. El juego posicional sigue siendo su fuerte, pero luego actuando en bloque medio y bajo también lo hace muy bien. Y eso lo ha cambiado el técnico y jugadores verticales como Olmo, Lamine o Nico».

Por su parte, Orlando Suárez recalca que se trata de una final entre dos equipos con pedigrí en el fútbol mundial. Recalca que España «ha hecho una Eurocopa magnífica, realizando el mejor fútbol de todo el campeonato». Sobre Inglaterra, el de La Paterna concreta que dispone «de un colectivo importante y es justa finalista». Espera el exdelantero amarillo un duelo «abierto, al límite», y espera que «el miedo a perder no lo haga espeso y monótono».

Juego alegre

«Favorito no existe en una final, aunque pienso que España parte con una cierta ventaja fijándonos en lo futbolístico», señala el canterano amarillo. «En su opinión va a ser importante cómo afronte la selección el choque, y que el miedo a no ganar le impida seguir haciendo su juego alegre, de tener el balón e intentar atacar».

Antonio Guayre sabe lo que es lucir la elástica de la selección absoluto. El grancanario actuó en un partido clasificatorio para el Mundial de 2006 ante San Marino, con triunfo español por 5-0. Ya había cambiado el amarillo de la UD Las Palmas por el del Villarreal. Considera que España está bien en la presente Eurocopa, «pero enfrente va a tener una Inglaterra con buenas individualidades , un rival peligroso que todavía no ha terminado de explotar».

Él, como muchos, no esperaba que la selección española llegara tan lejos en esta Eurocopa: «Nadie habría dicho que iba a estar en la final. Ha jugado mejor de lo esperado, y más viendo el juego desplegado por las otras selecciones. Por el tipo de jugadores que hay, puede ser más profunda y no solo usar el juego combinativo». Pone un 3-2 en la porra, para que ganen los de Luis de la Fuente «y que haya goles para ver un partido que resulte bastante entretenido».

