Vinny Samways: «Inglaterra ha ido mejorando, ahora ya sabe cómo ganar»

¿Dónde va a ver la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra, los dos países que lleva usted en su corazón?

Voy a ver el partido en casa, con la familia y buscando la tranquilidad porque es un partido muy importante y prefiero verlo en mi salón sin pasar muchos nervios.

¿Cómo evaluaría el torneo de Inglaterra? Porque empezó con dos empates en la fase de grupos, pasó los octavos de final contra Eslovaquia por el milagro de Belingham con su chilena en el 95’... no ha terminado de convencer en toda la Euro.

Inglaterra no ha jugado muy bien durante el torneo, pero creo que cada semana ha ido mejorando. Si ves el primer partido contra Serbia y el de semifinal es un equipo totalmente distinto. Ahora son más peligrosos. Creo que los jugadores se están sintiendo cada vez mejor porque si vas pasando eliminatorias tu mentalidad va mejorando y te atreves a hacer más cosas en el campo. Ahora ya saben cómo ganar.

¿A cuál selección ve como favorita para la final de esta noche [20.00 horas, La1]?

España ha jugado mejor que Inglaterra en toda la Eurocopa, pero mira cómo llegan a la final, con esa victoria contra Países Bajos y en un partido en el que mereció más. Creo que por esta trayectoria ahora de Inglaterra la final está al 50%-50%. Parece un tópico, pero están los dos mejores equipos del torneo y con gente en la plantilla que aunque a lo mejor no haya brillado todavía pueden resolver un partido en un momento. Hay jugadores de mucha calidad no solo en los titulares, sino en el banquillo de las dos selecciones. Va a ser un partido muy bonito y en el que pienso que los dos equipos van a marcar goles. Intuyo que los aficionados se lo van a pasar muy bien en la final. Hay mucho talento en las delanteras.

¿En qué cree que ha cambiado Inglaterra para que llegue tan bien como usted dice?

Inglaterra mejoró cuando Gareth Southgate se dio cuenta de que tenía un problema en el centro del campo y apostó por darle minutos al chico este del Manchester United, Kobbie Mainoo. Aporta inteligencia en esa zona, controla bien los tiempos, es muy fuerte para defender y encima juega bien con el balón, tiene buen pase que es algo que no muchos dicen sobre él.

"En la delantera hay calidad con Nico y Lamine; Olmo da movilidad y Morata... no sabe donde está el gol"

¿Qué partido se imagina?

España va a tener la pelota más tiempo. Es su estilo y no van a cambiar por jugar con un equipo que también le gusta tener la posesión. Supongo que a Inglaterra no le va a importar no tener el control del balón y va a emplear una estrategia de espera para salir al contraataque porque tiene mucha velocidad en las bandas. Es un equipo muy sólido en el bloque central entre los mediocampistas y los defensas y después Saka y Foden son muy rápidos arriba. Va a ser una lucha de estilos.

¿Se merece Jude Bellingham el Balón de Oro?

Bellingham ha tenido una temporada en el Real Madrid fantástica. Solo hay que ver que conquistó la Liga, la Champions League y si tiene la suerte de ganar la Eurocopa, ¿qué va a pensar él? Tengo los tres mejores títulos en mi palmarés... Será el que más posibilidades tenga de ganar el Balón de Oro seguramente si Inglaterra levanta esta noche el trofeo.

¿Cómo definiría a España?

Al principio del torneo mucha gente no daba como favorito a España y mira cómo ha hecho el torneo. Han sido los mejores y los más divertidos de ver. En la delantera tienen muchísima calidad en las bandas con Nico Williams y Lamine Yamal, es lo mismo que con Inglaterra. Es impresionante también la respuesta que ha tenido Dani Olmo después de la lesión de Pedri. Da movimiento en toda la zona de ataque. Y después está Morata... que está como siempre, no sabe donde está el gol. Con esta lucha de delanteras va a haber momentos de ataque de las dos selecciones y quien tenga acierto será quien gane el partido, claro.

"Bellingham ha ganado la Liga, la Champions y si ahora gana la Euro merece el Balón de Oro"

¿Siente que la afición de su páis ha presionado mucho a la selección?

Sí, totalmente. Inglaterra llegó a la Eurocopa con mucha presión porque era la favorita para todo el mundo. Las críticas le han venido mal al equipo. Es normal porque ven la plantilla y creen que tienen que jugar mejor. A Southgate también se le ha criticado, pero no creo que sea algo justo. Todo el mundo puede tener su opinión, obviamente, pero ¡hay que respetar el trabajo que ha hecho en los últimos ocho años en la selección!

La afición se ha olvidad de la época de vacas flacas con Roy Hogdson y Fabio Capello...

Southgate ha cambiado el fútbol del equipo nacional introduciendo nuevas cosas. Respeto que la prensa inglesa tenga su opinión, pero creo que no usan argumentos válidos. Empezó el torneo mal, pero como lo hizo también en el Mundial o en la anterior Eurocopa y siempre llega lejos. Sería justo que mañana pudiera ganar por esta trayectoria suya porque es lo que le falta para que ya no haya ninguna opción de criticarle.

Por último, es de obligado cumplimento preguntarle por cómo ve a la UD para la próxima temporada.

Tengo una sensación positiva para este año. La temporada pasada cumplió con el objetivo de la permanencia, que al final se vio que era con lo que podía luchar el equipo. Ahora tiene nueva plantilla, nuevo entrenador y pienso que los directivos están contentos con estos fichajes. He escuchado que el entrenador es muy bueno y que su filosofía es la que mejor se adapta al estilo de juego que quieren mantener en Las Palmas. Por eso digo que tengo buenas sensaciones sobre la nueva temporada.

